Recordado actor de ‘La ley del corazón’ reapareció y reveló preocupantes detalles de su lucha contra el cáncer: “Han sido semanas difíciles”

A sus 48 años, el actor enfrenta una nueva etapa en su batalla contra el cáncer, enfermedad que el artista colombiano reconoce ha hecho metástasis y tiene dificultades renales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El actor colombiano actualizó a
El actor colombiano actualizó a sus seguidores sobre el agravamiento de su enfermedad, al confirmar la presencia de metástasis y complicaciones derivadas de su tratamiento contra el cáncer - crédito @RCNnovelas/ X - @conradoosorio/ Instagram

La reciente actualización sobre el estado de salud de Conrado Osorio ha generado inquietud entre sus seguidores, luego de que el actor colombiano informara que se le detectó metástasis en el cuello y que enfrenta nuevas complicaciones médicas.

La noticia fue compartida por el propio Osorio la noche del 16 de septiembre a través de su cuenta de Instagram, tras más de tres meses de ausencia en redes sociales, periodo que había despertado preocupación entre quienes siguen de cerca su proceso.

A sus 48 años, Conrado Osorio, conocido por su participación en producciones como La ley del corazón, Los canarios y La viuda negra, fue diagnosticado en 2024 con cáncer de colon.

Desde entonces, el actor ha utilizado sus plataformas digitales para mantener informados a sus seguidores sobre la evolución de su enfermedad y los desafíos que enfrenta durante el tratamiento.

Entre las dificultades que ha compartido se incluyen los obstáculos administrativos para acceder a intervenciones médicas y la suspensión de la quimioterapia debido a problemas con las plaquetas.

En una reciente aparición, Osorio relató que su prolongada ausencia se debió a la necesidad de enfocarse en los tratamientos y en seguir las indicaciones médicas, así como a los efectos adversos de la quimioterapia.

El actor explicó que, en esta ocasión, el silencio fue más extenso de lo habitual debido a la aparición de nuevos problemas de salud y procedimientos médicos.

“Han pasado meses, semanas, que no me reportaba... les cuento que he andado evadido luchando con mi salud, digo luchando porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, digámoslo así”, expresó Osorio en un video grabado desde la clínica.

Conrado Osorio, recordado por su trabajo en televisión nacional, compartió un mensaje en el que detalló que su situación médica se ha agravado con la aparición de metástasis en el cuello y problemas en su único riñón funcional - crédito @conradoosorio/ Instagram

El actor detalló que, aunque inicialmente se buscaba una posible metástasis en la zona cervical, finalmente se detectó en el cuello, lo que implica el inicio de un tratamiento con radioterapia.

“Por ahí la famosa metástasis que se estuvo buscando en la cervical, no salió en la cervical, pero sí salió metástasis en el cuello, por ahí hay que comenzar un tratamiento con radioterapia para esto”, explicó Osorio en el mismo video.

Además de la metástasis, el actor informó sobre otros episodios recientes que han complicado su estado. La semana anterior sufrió una hipotermia y presentó hinchazón en los pies, situación que lo llevó a permanecer en urgencias y posteriormente ser hospitalizado.

Durante este proceso, los médicos descubrieron que Osorio vive con un solo riñón, el izquierdo, y que este órgano se encontraba colapsado. Para intentar salvarlo, se le practicó una nefrostomía por la espalda, procedimiento que permite drenar la orina directamente desde el riñón.

Entre las dificultades recientes, tuvo
Entre las dificultades recientes, tuvo que suspender la quimioterapia por problemas con las plaquetas y sortear trabas administrativas para acceder a atención médica - crédito @conradoosorio/ Instagram

“Me quedé hospitalizado porque les había comentado que he vivido toda la vida con un solo riñón, el izquierdo, esto se descubrió en este proceso y como el riñón estaba colapsado, para rescatarlo me practicaron una nefrostomía por la espalda para salvar el riñón, era el recurso más inmediato, esto fue el fin de semana pasado... por aquí andamos hospitalizados...”, relató el actor.

Los médicos le han planteado dos alternativas para el manejo renal a largo plazo: mantener la nefrostomía de manera permanente con revisiones cada tres meses, o recurrir a un catéter doble jota, opción que ya había experimentado anteriormente y que también sería permanente.

“Es la realidad, es lo que hay, lo tengo que decir, es lo que hay, de todas maneras hay que echarle ganas”, concluyó Osorio en su mensaje. A pesar de las adversidades, el actor manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido y subrayó la importancia de mantener una actitud positiva.

Los médicos le propusieron mantener
Los médicos le propusieron mantener la nefrostomía de forma permanente o colocar un catéter doble jota, aplicado de forma permanente - crédito @conradoosorio/ Instagram

“Dios los bendiga a todos, un abrazo enorme, gracias por sus oraciones, han sido semanas tan difíciles que no he tenido ánimo ni ganas de contestar mucho”, expresó Osorio, quien aseguró que procura conservar el optimismo y la buena disposición. “Me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio y para adelante”, afirmó el actor.

