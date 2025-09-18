Se salvó de una puñalada en el pecho por saber parkour: joven que se grabó en la infraestructura del metro de Bogotá fue atacado en un puente

En video quedó registardo como un ladrón se le abalanzó al jóven con un cuhcillo de coina crédito: @julianpks / Instagram

La viralidad en redes sociales volvió a rodear al usuario de Instagram Julianpks, conocido por sus grabaciones practicando parkour en infraestructuras urbanas, luego de difundir un video en el que fue víctima de un intento de robo mientras entrenaba en un puente peatonal de Sibaté (Cundinamarca).

En su testimonio, Julianpks relató que “el día lunes, 15 de septiembre, me encontraba entrenando solo en un puente vía Sibaté cuando este hombre llega y se acerca a donde tenía mi bicicleta y maleta diciéndome que yo estaba vendiendo drogas en el sector; claramente me quería robar”.

La situación escaló rápidamente cuando el agresor, sin más diálogo, lo amenazó con un arma blanca.

“Yo le dije que estaba entrenando parkour y él, sin mediar más palabras, saca un cuchillo y me lo manda a mi pecho atentando contra mi vida porque sí”, afirmó Julianpks.

La reacción del deportista fue intentar calmar al asaltante, pero este se lanzó a arrebatarle la cámara con la que grababa su rutina.

“En ese momento le digo que tranquilo y se abalanza a robarme la cámara, por fortuna ya había entrenado en ese puente y pude hacer el descenso para escapar de la manera más rápida del lugar”, explicó Julianpks.

El deportista subrayó que la zona suele estar desierta, lo que influyó en su decisión de no resistirse al robo.

“El sector por lo general es solo así que decidí no oponer resistencia por una bicicleta y maleta; lo material al final se recupera”, expresó Julianpks.

Finalmente, dirigió una advertencia a quienes practican deportes urbanos en espacios públicos.

“Tengan mucho cuidado por donde transitan, si salen a entrenar háganlo en compañía y nunca pongan resistencia porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar”.

Polémica por video de ‘Spiderman colombiano’ en estructura del metro de Bogotá

Un video difundido en redes sociales muestra a dos jóvenes caminando sin protección sobre las vigas de la Línea 1 del metro de Bogotá, lo que generó alarma por el riesgo para sus vidas y cuestionamientos sobre la seguridad en la obra.

En las imágenes, uno de los implicados, Julián Cruz, conocido como el ‘Spiderman colombiano’ y practicante de parkour, aparece desplazándose por las estructuras metálicas a una altura de unos 35 metros (aproximadamente 115 pies), mientras los buses de Transmilenio circulan por debajo.

La Empresa Metro de Bogotá emitió un comunicado en el que expresó su rechazo y preocupación por el incidente, señalando:

“Desde la Empresa Metro de Bogotá rechazamos el hecho reciente en el que un par de jóvenes, para lograr mayor visualización en redes sociales, se grabó caminando sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la avenida Caracas con calle 28, sin portar elementos de protección, poniendo en riesgo sus vidas y violando la seguridad de este frente de obra. Por lo anterior, le hemos solicitado al concesionario Metro Línea 1 extremar las medidas de acceso a los frentes de obra para evitar cualquier situación similar a futuro”.

La entidad reiteró que solo el personal autorizado puede ingresar a las instalaciones.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 32 con avenida Caracas, donde avanzan los trabajos de la megaobra. Otro video, grabado en la avenida Caracas con calle 28, muestra a los mismos jóvenes accediendo a la viga lanzadora, una de las zonas más elevadas de la construcción.

En el material audiovisual, ambos saltan entre secciones y se sientan a contemplar la ciudad, sin ningún tipo de equipo de seguridad.La reacción en redes sociales fue inmediata, con comentarios como: “En las alturas no hay segundas oportunidades” y “Deberían ponerles una sanción por estar en una obra sin las medidas de protección correspondientes”, reflejando el rechazo generalizado y la exigencia de sanciones tanto para los involucrados como para las entidades responsables de la obra.