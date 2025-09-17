Colombia

Petro comparte investigación que vincula a Álvaro Leyva con congresistas republicanos para promover descertificación de Colombia: “Quiere vengarse”

La investigación está relacionada con el supuesto plan de Álvaro Leyva para sacar al presidente Gustavo Petro de la Presidencia, para ser reemplazado por Francia Márquez

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Álvaro Leyva, excanciller de Colombia - crédito Jesús Áviles/Infobae

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que el excanciller Álvaro Leyva supuestamente busca “la mano uribista por Washington”, luego de que Estados Unidos descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas.

El jefe de Estado también cuestionó en su publicación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que, según el mandatario colombiano, “quiere vengarse con procesos” en Estados Unidos.

“Aún Leyva busca más de la mano uribista por Washington. Uribe quiere vengarse con procesos en EE.UU.“, afirmó el jefe de Estado.

En la publicación, el presidente Gustavo Petro comparte una investigación de la Revista Raya que señala que el primer paso para supuestamente removerlo de su cargo sería la descertificación del país en la lucha contra las drogas.

En julio de 2025, El País de España dio a conocer que Álvaro Leyva estaría organizando un supuesto un plan para sacar al presidente Petro del poder.

Gustavo Petro compartió investigación de
Gustavo Petro compartió investigación de la Revista Raya - crédito @petrogustavo/X

Qué dice la investigación

La investigación de la Revista Raya asegura que hablaron con un supuesto testigo del plan de Álvaro Leyva.

Según el supuesto testigo, uno de los puntos sería la divulgación de cartas a Gustavo Petro, donde lo acusaría de drogadicto, así como la presunta búsqueda de que el congresista Mario Díaz-Balart le mencionara a Donald Trump la descertificación de Colombia en la lucha contra la drogas.

“La necesidad de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, lo que sería fundamental para la transición de un nuevo gobierno que estaría en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez”, indicó el supuesto testigo al citado medio de comunicación.

El supuesto testigo también menciona a la vicepresidenta Francia Márquez y el papel que tendría en el presunto plan de Álvaro Leyva.

Álvaro Leyva, excanciller de Colombia
Álvaro Leyva, excanciller de Colombia en el gobierno de Gustavo Petro - crédito Luisa González/ REUTERS

“Me mencionaron que la vicepresidenta de Colombia estaría en la ciudad de Nueva York del 14 al 16 (de abril) y que era fundamental que se reuniera con personalidades del Partido Republicano”, indicó el presunto testigo a la Revista Raya.

De acuerdo con el supuesto testigo consultado por Revista Raya, Dorotea Leyva Durán, hermana de Álvaro Leyva y residente en La Florida, fue señalada como el enlace entre Leyva y Díaz-Balart. “En ese evento se adelantaron muchos temas de coordinación porque tengo entendido que el congresista republicano, Carlos Antonio Gimenez se comprometió a entregar una carta dirigida al Secretario de Estado, Marco Rubio, por parte del señor Álvaro Leyva”, afirmó el supuesto testigo, según publicó el medio.

En los días posteriores, diversos congresistas colombianos, a través de Dorotea Leyva, habrían buscado acercamientos con Díaz-Balart.

Mario Díaz-Balart negó cualquier vínculo
Mario Díaz-Balart negó cualquier vínculo con un supuesto complot contra el presidente Petro, tras la filtración de unos audios que lo relacionan con el excanciller Álvaro Leyva - crédito Cancillería - @MarioDB/X

Según Revista Raya, entre los asuntos a exponer figuraban “mover en la Cámara de Representantes pruebas de acusación contra el presidente de Colombia y requerían informar a Mario Díaz-Balart para que comunicara al secretario de Estado, Marco Rubio, de la disposición y alineamiento con el señor Álvaro Leyva”, como consta en mensajes atribuidos al excanciller y recogidos por el medio.

Los intercambios entre Álvaro Leyva y figuras del Partido Republicano se intensificaron tras el anuncio de Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 30 % a México, basado en argumentos sobre el combate al narcotráfico. Luego de esos hechos, Leyva publicó en redes sociales la advertencia: “Colombia no resistirá una medida similar”, instando a la acción política para evitar escenarios de desestabilización.

Según sostiene el supuesto testigo consultado por Revista Raya, Leyva habría manifestado a asesores de Díaz-Balart que el plan se encontraba casi asegurado, con la participación de “todos los actores armados y no armados en Colombia” y la expectativa de forzar la renuncia presidencial antes del 4 de julio. Según esa fuente, Leyva concluyó que “la ayuda de los políticos estadounidenses era necesaria y que, si ellos colaboraban, la transición en Colombia sería más fácil y se evitarían muchas muertes”.

