Colombia

Tala de árboles gigantes en el occidente de Bogotá generó opiniones encontradas entre vecinos del sector

Quienes residen en Ciudad Salitre Oriental han mostrado opiniones encontradas respecto a la tala de varios eucaliptos, entre la urgencia por la seguridad y la demanda por análisis técnicos adicionales antes de tomar una decisión

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Ambientalistas impiden tala de arboles
Ambientalistas impiden tala de arboles gigantes que están a punto de caer en Salitre Oriental: vecinos alertan inminente riesgo para la comunidad- crédito Bomberos Bogotá

La reciente decisión de autorizar la tala de 16 eucaliptos en Ciudad Salitre Oriental, en el occidente de Bogotá, ha encendido un acalorado enfrentamiento entre vecinos y autoridades, centrándose el debate no solo en la seguridad, sino también en la transparencia y el futuro ambiental del sector.

Mientras algunos residentes buscan frenar la intervención y exigen mayores garantías técnicas y jurídicas, otros manifiestan su angustia por el peligro inminente que representan estos árboles, especialmente tras la caída que el 21 de junio de 2025 hirió a una mujer y motivó la adopción de medidas de emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Jardín Botánico de Bogotá ha asegurado que la intervención responde a un estudio técnico que encontró “inclinaciones de hasta 30 grados, pérdida de verticalidad, ramas pendulares, gomosis y riesgo inminente para transeúntes y vehículos”.

Temas Relacionados

Tala de áboles BogotáCiudad Salitre OrientalDebate de tala árbolesAmbientalostas y comunidadSecretaría de Ambiente BogotáEdil BogotáJardín Botánico de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva coalición política: partido Alianza Verde y movimiento En Marcha anunciaron listas conjuntas para elecciones legislativas

Las dos colectividades acordaron presentar candidatos en bloque para el Congreso, con la participación de sectores indígenas, sociales y sindicales, con enfoque en inclusión y paridad de género

Nueva coalición política: partido Alianza

Gobernador de Antioquia cuestionó a la Fiscalía luego de que se aceptaran interceptaciones telefónicas en su contra: “Van a paso de liebre”

Andrés Julián Rendón cuestionó a la fiscal Luz Adriana Camargo y a la delegada en la Corte Suprema de Justicia

Gobernador de Antioquia cuestionó a

Este fue el gesto clave de Néstor Pékerman como entrenador de la selección Colombia con James Rodríguez antes de Brasil 2014

De los seis campeonatos mundiales en los que ha participado la Tricolor, el que organizó el gigante suramericano fue el de mejor resultado para Colombia, en donde el capitán fue goleador del certamen

Este fue el gesto clave

El Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026: esto puede hacer el Gobierno

La falta de consenso político deja a la próxima administración el reto de ajustar las finanzas públicas, en un contexto de presión fiscal y advertencias sobre la competitividad y el empleo

El Congreso no aprobó el

Viuda de Miguel Uribe y la molestia frente a la presencia de políticos en la Fundación Santa Fe: “Doloroso que se hiciera política con el dolor ajeno”

El 11 de septiembre de 2025, se cumplió el primer mes del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, luego de tres meses de luchar por su vida

Viuda de Miguel Uribe y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato preparado junto a Valentina Taguado que la dejó fuera de la competencia

Dayro Moreno en el ojo del huracán tras las declaraciones de una supuesta hija en redes sociales: “Mi papá fue el primer hombre que me falló”

Karol G se convirtió en la primera colombiana en encabezar el festival Coachella, ya es oficial el cartel: “Nos vemos en el desierto”

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores tras el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

Este fue el gesto clave

Este fue el gesto clave de Néstor Pékerman como entrenador de la selección Colombia con James Rodríguez antes de Brasil 2014

Esta fue la revalorarización que tuvo el delantero colombiano Luis Javier Suárez tras el póker ante Venezuela

Estos son los jugadores más costosos del fútbol colombiano, superada la mitad de la Liga: Neiser Villarreal y Marino Hinestroza perdieron valor

Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partido estelar por la Champions League

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos