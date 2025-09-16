Tala de árboles gigantes en el occidente de Bogotá generó opiniones encontradas entre vecinos del sector

Ambientalistas impiden tala de arboles gigantes que están a punto de caer en Salitre Oriental: vecinos alertan inminente riesgo para la comunidad- crédito Bomberos Bogotá

La reciente decisión de autorizar la tala de 16 eucaliptos en Ciudad Salitre Oriental, en el occidente de Bogotá, ha encendido un acalorado enfrentamiento entre vecinos y autoridades, centrándose el debate no solo en la seguridad, sino también en la transparencia y el futuro ambiental del sector.

Mientras algunos residentes buscan frenar la intervención y exigen mayores garantías técnicas y jurídicas, otros manifiestan su angustia por el peligro inminente que representan estos árboles, especialmente tras la caída que el 21 de junio de 2025 hirió a una mujer y motivó la adopción de medidas de emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Jardín Botánico de Bogotá ha asegurado que la intervención responde a un estudio técnico que encontró “inclinaciones de hasta 30 grados, pérdida de verticalidad, ramas pendulares, gomosis y riesgo inminente para transeúntes y vehículos”.