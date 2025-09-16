Colombia

Paro de transportadores en Bogotá: todo lo que debe saber sobre las movilizaciones el 16 de septiembre

Dentro de los puntos que se identifican en el documento, se encuentra el presunto abuso en los comparendos y la foto detección, irregularidades en los contratos de patios y grúas, mal estado de la malla vial, entre otros

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Gremios transportadores anunciaron paro en
Gremios transportadores anunciaron paro en Bogotá el 16 de septiembre - crédito Leonardo Castro/Colprensa

Cientos de conductores de vehículos en Bogotá se dieron cita el martes, 16 de septiembre de 2025, en diferentes puntos de Bogotá para iniciar movilizaciones en forma de protesta por varios desacuerdos que fueron planteados en un pliego de peticiones, que fue comunicado a la Alcaldía de la ciudad días previos.

Entre los puntos que se identifican en el documento se encuentra el presunto abuso en los comparendos y la fotodetección, irregularidades en los contratos de patios y grúas, mal estado de la malla vial, trancones constantes y ausencia de soluciones de fondo, según Radio Nacional de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

Paro de transportadoresBogotáPliego de peticiones16 de septiembreColombia-Noticias

Más Noticias

Embajada de Colombia en EE.UU. contestó a la descertificación y negó que “Colombia haya incumplido sus obligaciones internacionales”

La delegación diplomática colombiana calificó de infundados los señalamientos sobre permisividad del Gobierno de Gustavo Petro frente al narcotráfico

Embajada de Colombia en EE.UU.

María Claudia Tarazona continuó la polémica con María Fernanda Cabal: “Todo lo que yo conté pasó”

La viuda del senador del Centro Democrático Miguel Uribe aseveró que sus declaraciones no deben ser tomadas desde una perspectiva política, sino personal

María Claudia Tarazona continuó la

Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Champions League con Bayern Múnich contra Chelsea

El delantero colombiano ha marcado cinco goles en sus seis primeros partidos con la camiseta del conjunto Bávaro, por lo que se volvió parte clave en el once inicialista de Vincent Kompany

Hora y dónde ver el

Gustavo Petro responde a la embajada de Estados Unidos en Bogotá tras la descertificación: “Una mentira fáctica”

El presidente colombiano rechazó las acusaciones de la embajada estadounidense sobre el aumento de cultivos ilícitos en territorio nacional, señalando que la decisión de Washington se basa en información incorrecta

Gustavo Petro responde a la

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores por el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

La creadora de contenido aseguró a través de sus redes sociales que uno de sus principales temores era no poder recuperar su figura y recurrir a ayudas quirúrgicas

Aida Victoria Merlano hizo confesión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano hizo confesión

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores por el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Champions League con Bayern Múnich contra Chelsea

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo