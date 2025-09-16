Paro de transportadores en Bogotá: todo lo que debe saber sobre las movilizaciones el 16 de septiembre

Cientos de conductores de vehículos en Bogotá se dieron cita el martes, 16 de septiembre de 2025, en diferentes puntos de Bogotá para iniciar movilizaciones en forma de protesta por varios desacuerdos que fueron planteados en un pliego de peticiones, que fue comunicado a la Alcaldía de la ciudad días previos.
Entre los puntos que se identifican en el documento se encuentra el presunto abuso en los comparendos y la fotodetección, irregularidades en los contratos de patios y grúas, mal estado de la malla vial, trancones constantes y ausencia de soluciones de fondo, según Radio Nacional de Colombia.
