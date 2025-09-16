Colombia

Paro de transportadores en Bogotá, hoy 16 de septiembre EN VIVO: 600 motociclistas llegaron a la Plaza de Bolívar

Cientos de ciudadanos se concentraron en el centro de la capital durante una jornada de manifestaciones, mientras autoridades insisten en mantener el orden y proteger actividades comerciales en la zona

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
21:27 hsHoy

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los manifestantes que se desplazaban sobre a carrera quinta con calle 29, al momento realizan bloqueo de la carrera 3 con calle 19. Autoridades hacen presencia en el lugar.

20:59 hsHoy

Se registra afectación vial por manifestaciones en:

  • Carrera 5 con calle 29-Avanzan hacia el sur.
  • Carrera 8 con calle 12 - Plaza de Bolívar, inician desplazamiento al oriente.
  • Avenida Suba con avenida Cali - Afectación de dos carriles.
  • Carrera 27 con calle 1.
  • Avenida Agoberto Mejía con Avenida Bosa (glorieta)

Asimismo, un grupo de entre 30 y 50 motociclistas generan congestión en la carrera Séptima entre calles 33 y 37. Con destino a la avenida Circunvalar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

20:22 hsHoy

Estos son los puntos que presentan afectación vial por manifestaciones a la hora:

  • Carrera 8 con calle 12-Plaza de Bolívar
  • Avenida Boyacá con calle 79, sur-norte.
  • Avenida Agoberto Mejía con avenida Bosa (glorieta)
  • Grupo de manifestantes avanzan sobre la carrera Quinta con calle 30 al sur.
  • Carrera 8 con calle 12-Plaza de Bolívar

En cuanto a la operación de TransMilenio, la empresa precisó que se ha visto afectados, hasta el momento, 213.091 usuarios. Además, agregó que:

  • Los buses de TransMilenio siguen operando sin novedades.
  • Se habilita el paso para buses duales y de TransMiZonal en:
    • Carrera Séptima con calle 33
  • Algunos servicios de TransMiZonal pueden registrar tiempos de espera más altos de lo habitual.
20:07 hsHoy

Alrededor de 600 manifestantes se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá durante la jornada de protestas del martes 16 de septiembre, según informó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Las autoridades distritales recordaron que, por motivos de seguridad, el ingreso de vehículos motorizados a la plaza solo está permitido para aquellos que cuenten con la debida autorización.

Quintero hizo un llamado a los participantes para que accedieran a pie y mantuvieran una actitud pacífica, dado que en la plaza se realiza una feria de vendedores informales que no debería verse afectada por la presencia de manifestantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su declaración, Quintero señaló que los canales de diálogo continúan abiertos y la administración distrital permanece dispuesta a escuchar los reclamos y demandas de quienes protestan. Aclaró, sin embargo, que cualquier conversación solo podrá desarrollarse cuando cesen los bloqueos y no haya afectaciones directas a la ciudadanía.

Alrededor de 600 manifestantes se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito X
20:02 hsHoy

Paro de conductores en Bogotá: anunciaron protestas indefinidas en la capital

Manifestantes bloquean vías principales y exigen diálogo con la Administración local, denunciando operativos policiales y controles que consideran arbitrarios, mientras la ciudad enfrenta congestión y tensión en varios puntos estratégicos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Conductores de grúa inician paro indefinido en Bogotá y bloquean vías principales en protesta contra controles policiales - crédito X

Un grupo de conductores de grúa inició un paro indefinido en Bogotá durante la tarde del martes 16 de septiembre, bloqueando vías importantes y reclamando la atención del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Entre las principales demandas se encuentra el cese de los controles por parte de las autoridades y la denuncia de presunta persecución y retenes ilegales.

Leer la nota completa
20:06 hsHoy

Tensión en protestas de Bogotá por altercado entre concejal y periodista: “Usted es un mentiroso que está buscando cómo criminalizar mi trabajo”

Un clip difundido en X muestra a Julián Forero presuntamente violando reglas viales, lo que generó un enfrentamiento con un periodista y llevó al concejal a desmentir los hechos y acusar manipulación mediática

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

El concejal enfrenta un altercado con un periodista tras ser interrogado sobre el video difundido en redes sociales - crédito X

Las manifestaciones convocadas este martes 16 de septiembre por diferentes grupos, líderes sociales y el gremio de conductores en Bogotá han generado momentos de tensión en la capital colombiana, con incidentes en varios puntos de la ciudad.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Paro de conductoresMovilidad en BogotáManifestaciones hoyEn vivoPara hoy BogotáParo de transporteMovilidad hoy BogotáOperación TransMilenioColombia-Noticias

Últimas noticias

Indepaz analizó la decisión de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas: “Se ha incautado más cocaína porque hay mayor producción”

Salomón Maljub profundizó en los impactos de la determinación de Estados Unidos, las fallas en la política antidrogas de varios gobiernos y los desafíos de la actual administración para hacerle frente a este fenómeno

Indepaz analizó la decisión de

Víctimas calificaron como “burla”, “vergüenza” y “traición” la primera sentencia de la JEP contra excomandantes de las Farc

Tras siete años de investigación, se emitió la primera sentencia restaurativa contra el antiguo secretariado de las Farc por la política de secuestros, decisión que varios afectados criticaron por considerar que no se tuvieron en cuenta sus reclamos de verdad y justicia

Víctimas calificaron como “burla”, “vergüenza”

Tras acalorada discusión, ministro de educación denunció hostigamiento por parte de Cathy Juvinao: “Me siguió hasta la calle”

En videos quedó registrado el incidente entre la congresista y Daniel Rojas Medellín, lo que alimentó el debate sobre los límites del control político y las formas de ejercerlo dentro del Congreso

Tras acalorada discusión, ministro de

Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín: “No pudo más”

Las autoridades entregaron nuevos detalles del acto de violencia que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía

Murió el niño de 4

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

La presentadora aprovechó la ocasión para compartir tiempo de calidad junto a su esposo, visitando Sahagún, localidad en el departamento de Córdoba que vio nacer a su pareja, José Narváez

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles son los sectores de

Cuáles son los sectores de la industria que tienen mayor capacidad ociosa según el Indec

Con críticas al kirchnerismo y a LLA, Ciudadanos Unidos lanzó su primer spot de cara a las elecciones de octubre

Celeste Cid volvió a enfrentar los comentarios sobre su aspecto: “No está permitido envejecer, y me hace ruido”

Jornada financiera: el mercado respaldó el mensaje presidencial con subas de bonos y acciones

Cómo la inteligencia artificial y automatización están impulsando el crecimiento de clínicas estéticas, centros de bienestar y spa

INFOBAE AMÉRICA

Arnold Schwarzenegger reaccionó a la

Arnold Schwarzenegger reaccionó a la muerte de Charlie Kirk: “Es increíble que alguien pierda la vida por una opinión”

Eric Dane pidió financiar la investigación contra la esclerosis, tras ausentarse en los Premios Emmy 2025

Quién es el padre de Tyler Robinson, clave en la entrega del sospechoso por la muerte de Charlie Kirk

Nicholas Braun se declaró inocente tras ser arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

DEPORTES

El Real Madrid de Mastantuono

El Real Madrid de Mastantuono venció 2-1 al Olympique de Marsella en su debut por la Champions League

La decisión de Miguel Russo y el cuerpo técnico de Boca luego del desplante de Carlos Palacios a Claudio Úbeda

Crisis en San Lorenzo: quedó declarada la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente

Scaloni habló en una universidad de Estados Unidos: sus rituales en el Mundial y por qué perder también es “maravilloso”

El histórico guiño a Messi de la Academia del Inter Miami