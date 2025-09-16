Paro de transportadores en Bogotá, hoy 16 de septiembre EN VIVO: 600 motociclistas llegaron a la Plaza de Bolívar

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los manifestantes que se desplazaban sobre a carrera quinta con calle 29, al momento realizan bloqueo de la carrera 3 con calle 19. Autoridades hacen presencia en el lugar.

Asimismo, un grupo de entre 30 y 50 motociclistas generan congestión en la carrera Séptima entre calles 33 y 37. Con destino a la avenida Circunvalar.

Algunos servicios de TransMiZonal pueden registrar tiempos de espera más altos de lo habitual.

Se habilita el paso para buses duales y de TransMiZonal en:

En cuanto a la operación de TransMilenio, la empresa precisó que se ha visto afectados, hasta el momento, 213.091 usuarios. Además, agregó que:

Estos son los puntos que presentan afectación vial por manifestaciones a la hora:

20:07 hs

Alrededor de 600 manifestantes se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá durante la jornada de protestas del martes 16 de septiembre, según informó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Las autoridades distritales recordaron que, por motivos de seguridad, el ingreso de vehículos motorizados a la plaza solo está permitido para aquellos que cuenten con la debida autorización.

Quintero hizo un llamado a los participantes para que accedieran a pie y mantuvieran una actitud pacífica, dado que en la plaza se realiza una feria de vendedores informales que no debería verse afectada por la presencia de manifestantes.

En su declaración, Quintero señaló que los canales de diálogo continúan abiertos y la administración distrital permanece dispuesta a escuchar los reclamos y demandas de quienes protestan. Aclaró, sin embargo, que cualquier conversación solo podrá desarrollarse cuando cesen los bloqueos y no haya afectaciones directas a la ciudadanía.