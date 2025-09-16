Hombre fue asesinado por su propio hermano durante una discusión

Las autoridades investigan el fatal ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un encuentro familiar en el barrio Villa San Carlos, ubicado en Barranquilla (Atlántico) terminó en tragedia durante la madrugada del domingo 14 de septiembre de 2025, después de que una discusión entre dos hermanos culminara en un homicidio. El presunto agresor huyó del lugar tras disparar a su hermano durante la celebración, lo que dejó notablemente afectados a los presentes y a los vecinos del sector.

La reunión se desarrolló en una vivienda ubicada en la calle 99 con carrera 1 Sur, en la que varios familiares y amigos compartían en un ambiente de alegría. Sin embargo, todo esto se acabó cerca de las 2:00 a. m., cuando una diferencia entre los hermanos escaló rápidamente a insultos, golpes y culminó con el brutal ataque a balazos.

Testigos relataron que, tras el intercambio de palabras, los involucrados se enfrentaron físicamente. La situación se agravó cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó dos veces en contra de su hermano, impactándolo en la cabeza y el hombro izquierdo.

Tras el ataque, el señalado agresor abandonó la escena mientras la víctima se encontraba gravemente herida e intentando ser reanimada por sus seres queridos, mientras que otros buscaban ayuda para trasladarlo a un centro asistencial en medio de una discusión.

Los familiares y amigos que presenciaron el suceso actuaron de inmediato y trasladaron a la víctima a la Clínica San Ignacio de Barranquilla. Allí, el personal médico intentó salvarle la vida durante varias horas. Sin embargo, cerca de las 11:00 a. m. del domingo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas en la cabeza y el hombro.

En medio del dolor, los familiares relataron a los medios locales que desconocían el motivo que originó la discusión entre los hermanos. Asimismo, explicaron a las autoridades que solo presenciaron una diferencia verbal que, en cuestión de minutos, se transformó en una pelea física y culminó con el fatal desenlace.

Sobre la víctima fatal de este ataque, se conoció que se dedicaba a las labores de albañil. Además, registros del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Spoa) revelaron que contaba con cinco anotaciones judiciales por distintos delitos y que dejó una hija menor de edad.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes y mantienen la búsqueda del agresor, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para que denuncien y entreguen a la Policía cualquier tipo de información que permita dar con el paradero del criminal, para así capturarlo y presentarlo ante la justicia.

