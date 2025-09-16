Así se prepara un muchacho relleno: receta tradicional de la región andina

Presentación de un muchacho relleno - crédito Freepik

El muchacho relleno es uno de los platos más representativos de la cocina familiar colombiana, preparado tanto en celebraciones como en almuerzos especiales.

Su colorido y variedad en el relleno, que juega con verduras, huevo y carne dentro de un corte de res enrollado y cocido en salsa, lo han convertido en un clásico en hogares y restaurantes de la región andina y centro del país.

Este plato evoca las tradiciones de Antioquia, Bogotá y Boyacá, y es protagonista en festividades, reuniones dominicales y fiestas familiares.

Se acompaña habitualmente con arroz blanco, papas al vapor y ensalada fresca, aunque existen variaciones que incluyen aceitunas, tocineta y otras verduras en el relleno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El muchacho relleno se ha ganado un lugar en la memoria culinaria nacional como símbolo de unión familiar y de recetas transmitidas de generación en generación.

Receta de muchacho relleno

El muchacho relleno parte de un corte de carne de res abierto tipo “libro”, ablandado y relleno con verduras, huevos y, opcionalmente, tocineta o aceitunas.

Tras enrollar y amarrar la pieza, se dora y se cocina lentamente en una salsa de tomate, cebolla y caldo. El resultado es una carne tierna, aromática y jugosa, con rodajas que muestran un interior colorido y sabroso.

Tiempo de preparación

Preparación: 35 minutos

Cocción: 2 horas 30 minutos

Tiempo total estimado: 3 horas 5 minutos

El muchacho relleno es uno de los platos más representativos de la cocina familiar colombiana, buscado tanto en celebraciones como en almuerzos especiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

1,5 kg de muchacho redondo (sobrebarriga o falda) 2 zanahorias grandes en tiras 4 huevos duros en cuartos 1 pimentón rojo en tiras 1 cebolla cabezona picada 2 dientes de ajo picados 1 taza de arvejas cocidas 1/2 taza de aceitunas verdes sin hueso (opcional) 1/2 taza de tocineta en tiras (opcional) 2 cucharadas de aceite 2 tomates maduros pelados y picados 1 hoja de laurel 1 taza de caldo de res Sal al gusto Pimienta al gusto Hilo de cocina

Cómo hacer muchacho relleno, paso a paso

Abre la carne con un corte longitudinal (tipo libro), sin llegar a partirla del todo. Golpéala suavemente para aplanar y ablandar. Sobre la carne extendida, coloca las tiras de zanahoria, pimentón, huevos duros, arvejas, aceitunas y tocineta si usas. Agrega sal y pimienta. Enrolla firmemente la carne y áta con el hilo de cocina para mantener el relleno en su sitio. Calienta el aceite en una olla grande y dora el rollo por todos los lados para sellar los jugos y lograr mejor textura. Añade la cebolla, el ajo y el tomate. Sofríe hasta que estén blandos. Incorpora la hoja de laurel y el caldo de res. Devuelve el muchacho a la olla, tapa y cocina a fuego lento durante 2-2,5 horas (puedes agregar más caldo si es necesario). Deja reposar la carne, retira el hilo antes de cortar, y sirve en rodajas con la salsa encima.Consejos clave: Enrollar y amarrar bien el muchacho evita que se salga el relleno durante la cocción. El sellado inicial es fundamental para conservar jugos y mejorar el sabor de la carne.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente ocho (8) porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 360-390 kcal

Proteína: 38 g

Grasas: 19 g

Carbohidratos: 10 g

Fibra: 3 g

Sodio: depende del caldo y los ingredientes añadidos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El muchacho relleno se puede conservar hasta tres (3) días en refrigeración, bien cubierto. Puede congelarse una vez cocido y enfriado hasta dos (2) meses, preferiblemente ya cortado y con parte de la salsa para mantener jugosidad.