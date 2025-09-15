Colombia

Esperanza Gómez aseguró que cliente de OnlyFans le ofreció 100 mil dólares por quedar embarazada y luego abortar: “Con problemas mentales”

La actriz porno aseguró que a lo largo de su carrera en la creación de contenido para adultos, ha dado con clientes que le han pedido cosas impensables y que rayan en desórdenes psicológicos

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La creadora de contenido reveló
La creadora de contenido reveló detalles de su carrera, después de que el Corte Constitucional la apoyara en proceso contra Meta - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La actriz de contenido para adultos más reconocida del país, Esperanza Gómez, sigue siendo centro de atención, después de que contara nuevos detalles de lo que ha sido su carrera en la industria de la pornografía, especialmente, luego de que denunciara que Meta censuró sus cuentas de Instagram y Facebook.

De hecho, durante una entrevista concedida al medio W Radio, la creadora de contenido dio nuevos detalles de su forma de trabajo, al tiempo que reveló cuál ha sido la solicitud más “descabellada” que le han hecho a través de su cuenta de Onlyfans.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gómez aseguró que en alguna ocasión un hombre la contactó a través de su página para solicitarle que, a cambio de una exagerada suma de cien mil dólares, es decir, cerca de 390 millones de pesos, la actriz debía quedar en estado de embarazo.

Uno encuentra gente tan bonita, pero también encuentra gente como tan corrida, con problemas mentales, literal”, señaló la actriz y empresaria colombiana.

La actriz para adultos reveló
La actriz para adultos reveló cuál es el público que la sigue en su cuenta azul - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Esperanza Gómez aseguró que la solicitud le llegó a través de una videollamada que suele hacer con sus clientes y, aunque la solicitud fue pedida con gran insistencia, la aplicación le permite rechazar la petición y negarse a cumplir dicha “fantasía”.

“Recibí un llamado de una persona que quería que literal me embarazara. O sea, mucha gente que no sabe, pues yo hace muchos años me hice una cirugía para no tener bebés y el tipo literal quería pagarme muchísimo dinero. Me ofreció cien mil dólares para que me embarazara de la persona que yo quisiera”, señaló Gómez al medio radial.

La actriz también reveló que, adicional a la petición de embarazo, el hombre le solicitó que, luego de tres meses de gestación, se grabara nuevamente, pero esta vez, abortando al supuesto feto.

Incluso, Gómez aseguró que el ‘cliente’ le solicitó que, en el proceso de aborto grabado, la actriz debía mencionar su nombre, lo que calificó como una petición “enferma” y que, por razones de ética, jamás aceptaría.

La actriz de contenido para
La actriz de contenido para adultos causó sensación al dar detalles de la petición más loca que ha recibido - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Que le hiciera un video, o sea, que me esperara tres meses de embarazo y me practicara un aborto grabado para él, pero que en el proceso del aborto lo estuvieran mencionando a él. O sea, una cosa literal, loca. Entonces, hay mucha gente con muchos problemas mentales o qué tipo de problemas tengan estas personas, pero hay gente enferma que uno también se encuentra en este tipo de plataformas”, señaló la también empresaria.

Entretanto, la modelo y actriz de contenido para adultos también dio detalles de su modelo de negocio a través de la “página azul” que, mensualmente, le llega a dejar ganancias superiores a los 50.000 dólares.

Yo la verdad no cobro tanto porque en ocasiones es más la cantidad. Hay personas que cobran muy costoso un video, pero casi no venden. Cuando tú cobras un poquito menos, pues vendes más, más cantidad, así que eso generan más ganancias también. Yo puedo cobrarte por un video desde ciento veinte dólares en adelante, dependiendo. O sea, yo vendo videos de un solo minuto donde hago, del uno al diez, te digo qué tanto me gusta el tamaño de tu pene o la forma de tu pene, y eso también tiene un precio. Normalmente, yo por eso, por un videíto que siempre se hace de un minuto, yo cobro ciento veinte dólares por un minuto de video”, señaló la actriz.

Esperanza Gómez aseguró que, actualmente, su cuenta de OnlyFans cuenta con algo más de 80.000 seguidores que pagan una suscripción mensual, lo que le deja lucrativas ganancias.

Además insistió en que, pese a su desparpajo a la hora de hablar de su trabajo, mantiene una estricta política de no contacto con sus clientes, más allá de las solicitudes realizadas a través de plataformas de pago.

Temas Relacionados

Esperanza GómezOnlyFansRedes Esperanza GómezCuánto gana Esperanza GómezColombia-noticias

Más Noticias

La actriz porno Esperanza Gómez aseguró que los bancos también la discriminan por hacer contenido para adultos: “No me dejan abrir cuentas”

La actriz de contenido para adultos aseguró que, por un código moral de las entidades financieras, no le permiten solicitar créditos, además de sufrir cierre de una de las cuentas de su marca de lencería

La actriz porno Esperanza Gómez

Revelan posible falsedad en declaraciones del empleado que realizó fumigación en el hotel donde falleció familia en San Andrés

La persona reportó de manera inicial que para fumigar la habitación había utilizado el químico Demand Duo y no fosfina, que según Medicina Legal fue el químico que causó la intoxicación

Revelan posible falsedad en declaraciones

José Obdulio Gaviria descarta a María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño, apuesta por un nuevo liderazgo en el uribismo

El exsenador y uno de los fundadores del partido del expresidente Uribe, manifestó no tener preferencias por ninguno de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático

José Obdulio Gaviria descarta a

Don izquierdo aprovechó visita de Vicky Dávila a Buga para lanzarle “vainazo”: “Ojalá el Milagroso le cure la lengua”

La precandidata presidencial fue blanco de una indirecta viralizada por Don Izquierdo, quien difundió un video en el que un ciudadano arremete en contra de la periodista en su visita al municipio

Don izquierdo aprovechó visita de

Policía desarticula organización que robó más de 2.100 millones de pesos

Uno de los capturados, empleado de una entidad financiera, accedía de manera ilegal a bases de datos sensibles y extraía información confidencial, con la que estafaron a más de mil clientes

Policía desarticula organización que robó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara explica por qué

Sofía Vergara explica por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Desde Bogotá Fito Páez les dio tremendo anuncio a sus seguidores: “No se lo pierdan”

Emprendedoras colombianas denunciaron robo en la feria Eva: estos son los detalles del asalto

Deportes

Futbolista colombiano fue demandado en

Futbolista colombiano fue demandado en la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”

Se acabó el reinado de Camila Osorio en el tenis femenino en Colombia: ella es Emiliana Arango, la nueva número uno