Esperanza Gómez aseguró que cliente de OnlyFans le ofreció 100 mil dólares por quedar embarazada y luego abortar: “Con problemas mentales”

La actriz de contenido para adultos más reconocida del país, Esperanza Gómez, sigue siendo centro de atención, después de que contara nuevos detalles de lo que ha sido su carrera en la industria de la pornografía, especialmente, luego de que denunciara que Meta censuró sus cuentas de Instagram y Facebook.

De hecho, durante una entrevista concedida al medio W Radio, la creadora de contenido dio nuevos detalles de su forma de trabajo, al tiempo que reveló cuál ha sido la solicitud más “descabellada” que le han hecho a través de su cuenta de Onlyfans.

Gómez aseguró que en alguna ocasión un hombre la contactó a través de su página para solicitarle que, a cambio de una exagerada suma de cien mil dólares, es decir, cerca de 390 millones de pesos, la actriz debía quedar en estado de embarazo.

“Uno encuentra gente tan bonita, pero también encuentra gente como tan corrida, con problemas mentales, literal”, señaló la actriz y empresaria colombiana.

Esperanza Gómez aseguró que la solicitud le llegó a través de una videollamada que suele hacer con sus clientes y, aunque la solicitud fue pedida con gran insistencia, la aplicación le permite rechazar la petición y negarse a cumplir dicha “fantasía”.

“Recibí un llamado de una persona que quería que literal me embarazara. O sea, mucha gente que no sabe, pues yo hace muchos años me hice una cirugía para no tener bebés y el tipo literal quería pagarme muchísimo dinero. Me ofreció cien mil dólares para que me embarazara de la persona que yo quisiera”, señaló Gómez al medio radial.

La actriz también reveló que, adicional a la petición de embarazo, el hombre le solicitó que, luego de tres meses de gestación, se grabara nuevamente, pero esta vez, abortando al supuesto feto.

Incluso, Gómez aseguró que el ‘cliente’ le solicitó que, en el proceso de aborto grabado, la actriz debía mencionar su nombre, lo que calificó como una petición “enferma” y que, por razones de ética, jamás aceptaría.

“Que le hiciera un video, o sea, que me esperara tres meses de embarazo y me practicara un aborto grabado para él, pero que en el proceso del aborto lo estuvieran mencionando a él. O sea, una cosa literal, loca. Entonces, hay mucha gente con muchos problemas mentales o qué tipo de problemas tengan estas personas, pero hay gente enferma que uno también se encuentra en este tipo de plataformas”, señaló la también empresaria.

Entretanto, la modelo y actriz de contenido para adultos también dio detalles de su modelo de negocio a través de la “página azul” que, mensualmente, le llega a dejar ganancias superiores a los 50.000 dólares.

“Yo la verdad no cobro tanto porque en ocasiones es más la cantidad. Hay personas que cobran muy costoso un video, pero casi no venden. Cuando tú cobras un poquito menos, pues vendes más, más cantidad, así que eso generan más ganancias también. Yo puedo cobrarte por un video desde ciento veinte dólares en adelante, dependiendo. O sea, yo vendo videos de un solo minuto donde hago, del uno al diez, te digo qué tanto me gusta el tamaño de tu pene o la forma de tu pene, y eso también tiene un precio. Normalmente, yo por eso, por un videíto que siempre se hace de un minuto, yo cobro ciento veinte dólares por un minuto de video”, señaló la actriz.

Esperanza Gómez aseguró que, actualmente, su cuenta de OnlyFans cuenta con algo más de 80.000 seguidores que pagan una suscripción mensual, lo que le deja lucrativas ganancias.

Además insistió en que, pese a su desparpajo a la hora de hablar de su trabajo, mantiene una estricta política de no contacto con sus clientes, más allá de las solicitudes realizadas a través de plataformas de pago.