Colombia

Denuncian que asesino de los 13 policías en Amalfi, alias Guillermino, fue despedido como un héroe

Andrés Julián Rendón calificó el acto como una afrenta a las víctimas y criticó la política de Paz total, señalando que este tipo de homenajes reflejan una distorsión en los valores sociales

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Así despidieron a alias Guillermino en Anorí, Antioquia - crédito @AndresJRendón/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su rechazo ante la caravana fúnebre que recorrió zona rural de Anorí en homenaje a Jorge Iván Salazar, conocido como alias Guillermino, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, abatido por la Policía Nacional.

El mandatario regional calificó el acto como una afrenta a las víctimas y criticó la política de Paz total, señalando que este tipo de homenajes por parte de la sociedad civil a responsables de crímenes contra la fuerza pública reflejan una distorsión en los valores sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El operativo en el que fue abatido alias Guillermino se conoció el 10 de septiembre de 2025 en Campamento, en el nordeste antioqueño. Durante la acción policial, también murió Iván Darío Pérez, alias Román o “Águila”, otro de los principales cabecillas de la estructura, junto a dos integrantes del frente 36.

Alias Guillermino fue el responsable
Alias Guillermino fue el responsable de activar el campo minado en el que murieron 13 policías en Amalfi - crédito Fotomontaje Infobae (Policía Nacional)

La operación se llevó a cabo pocas horas antes de un ataque contra una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el sector de Loreto, hecho que desencadenó una ofensiva de las autoridades contra el bloque Magdalena Medio de las disidencias de las antiguas Farc.

¿Quién era alias Guillermino?

Alias Guillermino era una figura central en el organigrama del frente 36, actuando bajo las órdenes de Óscar Cuadros, alias Chejo, cabecilla principal de la organización. Su influencia se extendía por municipios como Anorí, Valdivia, Briceño, Tarazá y Cáceres, donde su accionar delictivo era temido.

Su nombre cobró notoriedad tras ser señalado por las autoridades como uno de los responsables del atentado en la vereda Los Toros de Amalfi, en el que murieron 13 policías. Por su captura, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de $200 millones, como parte de los esfuerzos para debilitar la estructura de alias Calarcá.

Alias “Guillermino” era señalado como
Alias “Guillermino” era señalado como cabecilla y experto en explosivos de la comisión armada de la estructura 36 en San Andrés de Cuerquía y Toledo, en el norte de Antioquia - crédito Policía Nacional

En la mañana del sábado 13 de septiembre, se conoció un video en el que decenas de motociclistas y varios buses tipo chiva, con participantes vestidos de blanco, acompañaron el féretro de “Guillermino” en una caravana fúnebre por zona rural del mencionado municipio.

Imágenes difundidas por el gobernador mostraron la magnitud del homenaje, que incluyó el recorrido ordenado de motociclistas y la presencia de numerosos simpatizantes.

En sus declaraciones, el gobernador Rendón afirmó: “Cuando los asesinos de Policías son paseados como héroes algo está mal en la sociedad. A esto nos ha llevado la paz total de Petro. Una afrenta a las víctimas, a las familias de los 13 policías asesinados en Amalfi”. El mandatario utilizó sus redes sociales para difundir el video de la caravana y reiterar su condena a la exaltación pública de figuras vinculadas a crímenes contra la fuerza pública.

El gobernador de Antioquia cuestionó
El gobernador de Antioquia cuestionó la multitudinaria despedida que le hicieron a alias Guillermino - crédito @AndrésJRendónC/X

El atentado en el que murieron los 13 policías, ocurrido en la vereda Los Toros de Amalfi, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el frente 36. La recompensa ofrecida por la Gobernación buscaba incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la captura de los responsables, entre ellos alias Guillermino, cuya muerte fue considerada un golpe significativo para la estructura armada.

Tras el operativo, la respuesta del frente 36 consistió en un intento de asonada para impedir la recuperación de los cuerpos por parte de las autoridades. Según los reportes, aproximadamente 120 personas, armadas con objetos contundentes y armas blancas, se movilizaron en al menos 20 vehículos y cerca de 100 motocicletas con la intención de hostigar a las unidades de la Fuerza Pública.

Alias Samir, cabecilla de comisión armada y responsable financiero del grupo, ordenó el cierre de comercios en Campamento, mientras que alias Primo Gay, tercer cabecilla, dispuso el despliegue de hombres armados en posiciones estratégicas para dificultar las operaciones militares. Además, la estructura armada presionó a la población civil para que participara en la recuperación de los cuerpos y en el secuestro de miembros de la fuerza pública, una táctica identificada en el frente 36 para obstaculizar los procedimientos judiciales tras los enfrentamientos.

Temas Relacionados

Jorge Iván SalazarAlias GuillerminoAndrés Julián RendónCaravana fúnebre AnoríAtentado AmalfiAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los modelos de moto más robados en Bogotá: un estudio revela cuáles prefieren los ladrones y por qué

Las motos más comunes en las calles de Bogotá son también las más codiciadas por los ladrones. Un estudio reveló cuáles son y cómo enfrentarlo

Estos son los modelos de

Boom inesperado: la oferta de inmuebles usados crece en Colombia pese a la desaceleración económica

La preferencia por oficinas y locales usados refleja cómo empresas e inversionistas buscan estabilidad y costos más bajos en medio de la incertidumbre económica

Boom inesperado: la oferta de

Claudia López aseguró que es “patético” que Álvaro Uribe aspire de nuevo Senado: “Dios mío, jubílense”

La precandidata presidencial y exalcaldesa afirmó que su aspiración sería una estrategia para alcanzar la “impunidad”. El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria

Claudia López aseguró que es

Un niño de cuatro años permanece en estado crítico tras brutal golpiza a manos de su padre: Policía busca al agresor

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer el caso y pidió que caiga todo el peso de la ley para el sujeto responsable de la agresión al menor de edad

Un niño de cuatro años

El mercado automotor entró en alerta: los carros híbridos perderían beneficios y pagarían hasta 35% de arancel

La medida está en un borrador del Ministerio de Comercio, que busca derogar el Decreto 1116 de 2017. Expertos advierten un retroceso en movilidad sostenible

El mercado automotor entró en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

El ranking de lo más

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

Deportes

Sorpresa en León con James

Sorpresa en León con James Rodríguez: esto pasó con el volante para enfrentar a Tigres por el Torneo Apertura

La selección Colombia sub-20 termina su preparación antes del Mundial de Chile: estos serán sus últimos amistosos

Referente venezolano culpó a las nuevas generaciones de la derrota contra Colombia: “Creen que un iPhone los hace”

Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”