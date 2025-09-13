Yeferson Cossio denunció incómoda situación que vivió en Malasia: “Me siento sucio”

Cossio indicó que en un principio solicitó un masaje exclusivamente en los pies - crédito @emfuror / IG

La vivencia reciente de Yeferson Cossio, reconocido influenciador colombiano, provocó un debate entre sus seguidores tras la publicación de una serie de reacciones en sus redes sociales, donde relató un incómodo y perturbador episodio ocurrido durante un viaje por Malasia.

Según su testimonio, compartido ampliamente en historias, el episodio comenzó cuando se encontraba recorriendo una zona conocida por la oferta de servicios de masajes en el distrito de Kabukicho.

Al entrar en el establecimiento, del que ya había mostrado imágenes a sus seguidores, Cossio indicó que en un principio solicitó un masaje exclusivamente en los pies, esperando recibir un servicio básico y sin complicaciones. Sin embargo, el relato avanzó hacia una experiencia que rápidamente se convirtió en motivo de alarma: “Dos, tres minutos de dizque masaje porque eso todo mal. Y de una me mandó las manos a las güevas”, describió, reflexionando sobre la brusquedad y la falta de consentimiento en los actos.

Cossio narró que fue abordado por una mujer de origen asiático, a la que identificó inicialmente como “china o vietnamita”, quien repetía la oferta: “¿Masaje, masaje?”. El influenciador relató haber accedido sin sospecha, señalando: “Sí, de una, vamos por un masaje”.

El episodio comenzó cuando se encontraba recorriendo una zona conocida por la oferta de servicios de masajes en el distrito de Kabukicho - crédito @emfuror / IG

Según comentó el “influenciador”, se sentó rápidamente y trató de evitar que la situación progresara, pero la insistencia fue evidente. Cossio citó las palabras de la mujer, que le preguntaba: “¿Qué sexo, qué sexo?”. Comentó que no sólo existió presión verbal, sino que una segunda mujer ingresó a la habitación con la clara intención de sumar más presión a la oferta de servicios sexuales explícitos. Afirmó que logró grabar audio de parte del encuentro, lo que serviría como registro del acoso sufrido. “Esa vieja cochina me manoseó”, expresó, visiblemente alterado en su relato, en referencia al contacto físico no consentido que se produjo durante el “masaje”.

“Me siento sucio. Quiero vomitar. Creo que fui víctima de abuso”, fueron las palabras con que Cossio describió ante su audiencia el efecto emocional de lo sucedido, admitiendo su intención de aislarse en su hotel tras el incidente.

El relato de Cossio avanzó hacia una experiencia que rápidamente se convirtió en motivo de alarma - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El relato también incluye fragmentos de un diálogo expuesto por Cossio. Mientras una de las mujeres manifestaba en inglés: “You sexy, good. Why you no sex?” (Eres sexy, bien. ¿Por qué no quieres sexo?), Cossio respondía de manera reiterada, también en inglés y español: “Sex don’t want, don’t want. Yo no quiero sexo”, insistiendo en su derecho a rechazar cualquier propuesta.

Tras el forcejeo verbal y el contacto físico, el influenciador relató que optó por abandonar inmediatamente el establecimiento: “Cogí mis zapatos, me fui, luego salió y dijo que si me lo dejaba mamar me daba un chicle, horrible!”, aunque posteriormente aclaró que ese último comentario correspondía a una exageración producto de la indignación y no a una propuesta real. “No, en realidad lo de la mamada es mentira, pero en serio me he sentido reasqueado, cucha una cucha me manoseó”, insistió, reiterando la sensación de vulnerabilidad y disgusto.

La experiencia del colombiano reanimó el debate sobre el consentimiento, los riesgos para el visitante extranjero y las dificultades para identificar situaciones potencialmente peligrosas en servicios que, en principio, parecen inocuos como un masaje. Yeferson Cossio resaltó que su intención nunca fue acceder a servicios sexuales de cualquier tipo, y que la reiterada negativa formó parte de un esfuerzo por mantenerse seguro ante la persistencia de las mujeres en el local.

Tras el forcejeo verbal y el contacto físico, el influenciador relató que optó por abandonar inmediatamente el establecimiento - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

En los últimos años, la situación de turistas occidentales enfrentándose a ofertas de prostitución encubierta bajo la modalidad de masajes en regiones del sudeste asiático es motivo de advertencia por parte de consulados y organizaciones de protección al turista. Este tipo de encuentros, donde “masaje” suele encubrir propuestas sexuales, ponen de manifiesto la complejidad para los visitantes al momento de distinguir entre un servicio legítimo y una situación riesgosa. En el caso de Yeferson Cossio, su decisión inmediata fue la de permanecer en el hotel y evitar futuros contactos con locales similares, afirmando: “Me voy a encerrar en el hotel, ya ni siquiera quiero estar afuera”.