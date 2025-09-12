Laura Tobón descrestó en la Semana de la Moda de Nueva York: se tomó foto con Blake Lively

La bogotana fue invitada por el prestigioso diseñador para sumarse a la presentación de su nueva colección de primavera-verano - crédito @lauratobon/Instagram

Desde los inicios de su trayectoria en televisión, la presentadora y modelo Laura Tobón tiene un reconocimiento significativo en el ámbito de la moda, al punto que es una recurrente en eventos relacionados con la alta costura.

El viernes 12 de septiembre, mientras se realiza la Semana de la Moda en Nueva York, la bogotana le dio una sorpresa a sus 4 millones de seguidores al subir una serie de fotos y videos con los que celebró su presencia como invitada por el prestigioso diseñador Michael Kors para conocer de primera mano su colección de primavera-verano, durante la Semana de la Moda que se celebra por estos días en la “Gran Manzana”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el evento, Tobón lució un conjunto compuesto por un top tipo bralette con tirantes delgados y estampado en tonos marrón, beige y negro, que dejó los hombros y el abdomen al descubierto, junto con una falda larga que hacía juego con el mismo estampado, presentando una abertura lateral pronunciada, y unas botas negras de caña alta que llegaban hasta justo por debajo de la rodilla.

Como accesorios, la bogotana optó por usar unos pendientes dorados de aro y una diadema ancha de color negro que le permitió sostener su cabello peinado hacia atrás en ondas sueltas.

La bogotana compartió la foto de la invitación que recibió por parte de MIchael Kors para sumarse al evento - crédito @laura_tobon/Instagram

La que fuera presentadora de La Voz Kids compartió una imagen de la invitación recibida por el equipo del diseñador para sumarse al evento, coincidiendo allí con la creadora de contenido brasileña Camila Coelho, su colega peruana Luana Barrón (que se rumoraba en mayo pasado que estaba en una relación con Sebastián Yatra), la cantautora colombiana Nina Rodríguez, y la directora de mercadeo de Michael Kors en Latinoamérica, Albesy Salazar.

Para sorpresa de sus seguidores, Tobón incluso tuvo la oportunidad de tomarse una foto con la actriz Blake Lively, por estos días inmersa en una batalla legal con el director Justin Baldoni, luego de que esta lo acusara de comportamiento indebido durante las grabaciones de It Ends With Us, hecho al que Baldoni respondió con una demanda por extorsión civil, calumnia e invación de la privacidad.

Laura Tobón coincidió con Blake Lively, actriz y esposa de Ryan Reynolds, en la Semana de la Moda de Nueva York - crédito @laura_tobon/Instagram

Aunque los detalles específicos del caso se mantienen en gran medida bajo reserva, el juicio viene acarreando interés mediático tanto por la fama de los involucrados, al punto que esta semana se conoció que la cantante Taylor Swift, que aportó una canción a la banda sonora de dicho largometraje, fuese citada como testigo.

Tobón atrajó la atención de los fotógrafos, tanto en sus apariciones junto al diseñador, como en solitario - crédito @laura_tobon/Instagram

Además de posar junto a Kors en el evento para los fotógrafos presentes, Tobón fue blanco recurrente de los reporteros gráficos mientras caminaba en solitario por las calles de la ciudad, a la salida del hotel en el que se hospeda para la ocasión.

No es la primera vez que Tobón es invitada por Kors a su desfile. En 2024, la bogotana recibió dicho honor y lo compartió con sus seguidores a través de un peculiar reel en el que se aprecia una secuencia en la que, por un momento, pareció que el rodaje la puso en una situación de riesgo.

Laura Tobón protagonizó sorprendente video en las calles de Nueva York - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón realizó advertencia sobre la presión por la belleza

“Hoy quiero compartirles que a veces tengo una exigencia muy particular conmigo misma en cuanto a mi cuerpo y no es algo que empezó ahora, viene de muy atrás. Desde que tengo 15 años, siempre me midieron todo: el peso, la talla, el ancho de la cintura... ”, confesó la bogotana en su cuenta de TikTok.

La empresaria describió cómo la industria la sometió a evaluaciones físicas desde muy joven, pues en cada casting la hacían pararse para medir cada centímetro de su cuerpo, algo que consideraba normal em ese momento.

“Esas mediciones se quedaron literalmente tatuadas en mi cabeza y en mi cerebro”, afirmó, señalando que aprendió a mirarse buscando defectos en lugar de virtudes. “Eso la verdad me cansó, me quitó la paz... Me dejó de verdad una huella muy grande en mi corazón y en mi cabeza”, subrayó.

El embarazo también representó un momento más desafiante en su relación con el cuerpo, pues durante esa etapa experimentó dificultades para reconocerse frente al espejo, y enfrentó el temor de perder su valor personal por los cambios físicos.

“Les voy a ser muy honesta, el embarazo fue el momento más difícil de mi relación con el cuerpo. Hubo días en los que no podía mirarme al espejo ni reconocerme. Suena duro, pero mi mayor miedo era cambiar físicamente y perder como ese valor, porque durante años creí que mi cuerpo era mi carta de presentación y que si dejaba de ser como el mismo cuerpo, ya no sería ni importante ni relevante, que no encontraría trabajo, que las personas no me verían igual si no tuviera el mismo cuerpo”, reveló la presentadora.