Cuestionaron a la Toxicosteña por vstirse como Karina García: “Nos mandaron ropa igual”

La Toxi Costeña respondió a nueva acusación de querer vestirse igual a Karina - crédito Canal RCN

La cantante y creadora de contenido, la Toxicosteña respondió de forma directa a una seguidora que la acusó de vestirse igual que la influencer Karina García, excompañera suya en el reality La casa de los famosos Colombia.

A través de la herramienta de preguntas en sus historias de Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores, una usuaria le escribió: “Mami, pero tienes hasta la ropa igualita a Karina”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin esquivar el comentario, la Toxicosteña explicó que en el reality ambos recibieron prendas similares por parte de distintas marcas durante la competencia.

“Hubo marcas que nos mandaron ropa igual o parecida que no me voy a dejar de poner por darte gusto a ti desgraciada... tendrías que decirle a esa persona que deje de comprar ropa para que no coincidamos”, respondió la influencer, sugiriendo también que suele comprar ropa en tiendas online económicas y que probablemente Karina García haga lo mismo.

La cantante se mostró molesta por la comparación - crédito @latoxicostena_17/ Instagram

Tras sus declaraciones, los seguidores de la Toxicosteña opinaron a favor y en contra. Mientras algunos la apoyaron y defendieron que no debería ser criticada ni comparada por su forma de vestir, otros consideraron que responder mensajes de ese tipo no era necesario. También hubo quienes reiteraron la idea de que imitaba a la influenciadora paisa.

“Karina la mejor y soporta querida😂, se nota que quieres ser ella", “Mal hablada 😂 y sin personalidad", “Ella quiere ser Karina y Melissa pero no le da”, “no se lo cree nadie con la envidia que le tiene a Karina 😂😂“, ”La típica naca imitando a la que si tiene buen gusto 😉“, fueron las reacciones en redes sociales.

La relación entre la Toxicosteña y Karina García no concluyó en buenos términos tras su convivencia en el reality, donde ambas protagonizaron desacuerdos y fueron rivales en las últimas semanas.

Internautas aseguran que La Toxi está obsesionada con Karina - crédito @latoxicostena_17/IG

Actualmente, la Toxicosteña mantiene activa su presencia en redes sociales, responde inquietudes a sus seguidores y avanza en su carrera musical, con nuevas canciones previstas para las plataformas digitales.

Karina García responde a las críticas por su nueva sonrisa

Por otro lado, Karina García se vio envuelta en una ola de comentarios en redes sociales tras compartir la noticia de que unas fotos suyas fueron publicadas en Times Square, Nueva York. Si bien la influencer celebró con emoción el logro en una de las calles más icónicas del mundo, la atención digital se centró rápidamente en el evidente cambio de diseño de su sonrisa.

La paisa pidió que respeten sus decisiones estéticas - crédito @rastreandofamosos/IG

Varios usuarios notaron diferencias notables en el color y la proporción de los dientes de Karina con respecto a su imagen anterior. Surgieron comentarios que calificaban su nueva dentadura como “muy blanca” y “desproporcionada”, lo que generó un agitado debate sobre tendencias estéticas y presión social en el universo digital.

Ante la cantidad de críticas, Karina García respondió directamente a través de sus historias: “Yo les voy a decir algo. Ustedes tienen todo el derecho a decirme lo que quieran sobre mis dientes, pero ya. O sea, el hecho de que yo los amo y los adoro y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan, mis bebés hermosos”.

La creadora subrayó que su bienestar y su autoestima están por encima de las opiniones externas: “Déjenme así, así me siento bien, así me siento linda. Ya, así estoy bien y me siento feliz. A mí me gustan mis dientes, me gustan bastante”.

Los comentarios tras las declaraciones en redes no se hicieron esperar - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La posición que adoptó generó muestras de respaldo por parte de sus seguidores, quienes dejaron mensajes defendiendo su derecho a tomar decisiones sobre su imagen personal: “Creo que tiene razón, nadie tiene por qué meterse en sus decisiones, si ella es la que se paga todo”; “Karina se ve hermosa, hasta con esos dientes postizos”; “puede ser que sean los temporales mientras el odontólogo le entrega la nueva sonrisa”, “lindas las pianolas”, “se ve bien, pero si debería mejorarlas, expresaron algunos usuarios.