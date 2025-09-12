Colombia

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Aunque los abogados de ambos aseguraron que tomarían medidas en el caso, lo cierto es que para muchos usuarios todo sigue pareciendo una burla; aunque la situación abrió debates sobre la importancia del cuidado en las relaciones sexuales

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La burla se volvió la principal forma de reacción ante el contenido filtrado entre Isabella Ladera y Beéle - crédito @angelitaaes/TikTok

Las plataformas digitales vivieron un nuevo episodio de agitación en la noche del miércoles 10 de septiembre, luego de que se divulgara una segunda grabación íntima protagonizada por el cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera.

El nuevo material provocó una ola de comentarios, publicaciones virales y posiciones divididas, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a opinar sobre el contenido y sus implicaciones personales, sociales y éticas.

Desde las primeras horas del día, las tendencias comenzaron a inclinarse hacia el escándalo. Frases como “Segunda parte y aun sin sentido común”, “Esto ya parece una saga”, y “La serie de Beéle y Ladera continúa” dominaron los comentarios. Aunque muchos usuarios reconocieron que el hecho representa una violación directa a la privacidad, las redes no detuvieron el fenómeno de viralización.

La noche del 10 de septiembre trajo consigo una nueva grabación íntima de Beéle e Isabela Ladera que volvió a posicionar a la pareja en el centro del escándalo - crédito @isabella.ladera/Instagram

Durante la tarde, el video se convirtió en el contenido más buscado y compartido dentro de TikTok. Las opiniones se dividieron: algunos defendieron al cantante y señalaron que “no todo debe juzgarse por un momento íntimo”, mientras que otros aseguraron que “la situación contradice las letras de sus canciones”. Un sector del público se enfocó en señalar incongruencias entre la imagen artística de Beéle y la naturaleza explícita del video.

Filtran segundo video íntimo y lo comparan con una serie

Los memes no tardaron en aparecer, pues muchas de las publicaciones retomaron extractos de canciones del artista. Una de las más utilizadas fue la frase “hicimos de todo, hicimos de todo”, del tema Frente al mar, canción que Beéle popularizó meses atrás, puesto que fue dedicado a la modelo venezolana. En múltiples videos y montajes, los usuarios repitieron esa línea como un comentario irónico que cuestiona lo que realmente ocurrió en la grabación.

La modelo Isabella Ladera, protagonista del contenido junto al cantante, expresó su indignación y malestar a través de una publicación en Instagram, tras la primera divulgación, donde afirmó sentirse “devastada” por la exposición; sin embargo, su pronunciamiento no logró frenar el ritmo de los comentarios ni el ciclo de viralización, mientras algunos usuarios la respaldaron, mientras que otros cuestionaron las decisiones detrás del registro del video.

La burla se volvió la principal forma de reacción ante el contenido filtrado entre Isabella Ladera y Beéle - crédito @iruthfranco/TikTok

Por su parte, algunos mensajes apuntaron hacia una crítica más general sobre la exposición digital. Las redes abrieron el debate en torno a la protección de la intimidad, la conciencia sobre las consecuencias de registrar momentos personales y la falta de empatía en el tratamiento de escándalos de esta índole.

En un video viral en TikTok, una creadora de contenido dijo: “Aquí no se trata de quién lo hizo mejor o peor en el video. Se trata de entender que grabarse puede destruir una carrera, una relación o una vida. Las redes no olvidan y muchos ni siquiera se detienen a pensar en el daño que causan.”

Aparte del contenido del video, otro tema que tomó fuerza en las redes fue la ausencia de protección durante el encuentro íntimo. Esta situación generó preocupación no solo por el bienestar de ambos involucrados, sino por las posibles consecuencias para terceros. Numerosos comentarios señalaron que ni Beéle ni Ladera tomaron precauciones, lo que añadió una dimensión de preocupación al debate, más allá del escándalo.

La burla se volvió la principal forma de reacción ante el contenido filtrado entre Isabella Ladera y Beéle - crédito @manoleskos0/TikTok

Según señalaron varios usuarios, al momento de la grabación ambos estaban siendo infieles a sus respectivas parejas, Isander padre de la hija de Isabela Ladera, y Cara, exesposa de Beéle, lo que pudo facilitar la transmisión de enfermedades sexuales y expandido el riesgo como una cadena que afecta a más de los directamente implicados.

Sin embargo, las plataformas no dieron tregua. A pesar de la gravedad del caso y del malestar expresado por Ladera, las reacciones no pararon. La burla persistió como tendencia dominante, en un fenómeno que reflejó una vez más la velocidad con la que el contenido íntimo puede volverse público, incluso sin consentimiento.

Hasta el momento, ambas partes ha anunciado acciones legales, pero usuarios ya han comenzado a exigir que las plataformas tomen medidas más contundentes para frenar la circulación de contenido íntimo sin autorización.

La burla se volvió la principal forma de reacción ante el contenido filtrado - crédito @elfercholocuras_/TikTok

Lo cierto es que, más allá del escándalo, la conversación ha dejado preguntas urgentes sobre privacidad, límites, respeto y la rapidez con la que una situación privada puede ser consumida por el entretenimiento digital.

