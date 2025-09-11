A un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su padre reafirmó su compromiso de “mantener tus banderas en alto”

Uribe Londoño afirmó mantener el compromiso político de su hijo asesinado en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibon - crédito @migueluribel

El dolor y la memoria se entrelazaron en Colombia al cumplirse un mes del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático.

La familia del político, junto a figuras del ámbito público, rindieron homenaje a su vida y legado en un contexto marcado por la violencia política que ha sacudido al país en las últimas décadas.

El padre del fallecido, Miguel Uribe Londoño, ahora precandidato presidencial por el Centro Democrático, expresó en su cuenta de X su compromiso de mantener vivas las banderas de su hijo.

“Hijo amado, a un mes de tu partida, reafirmo mi compromiso de alma y corazón contigo: mantener tus banderas en alto para que vuelva la seguridad y cuidar a nuestra familia”, escribió. Este mensaje sintetizó el sentimiento de pérdida y la determinación de continuar la lucha política que ambos compartían.

La viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, compartió en Instagram una serie de imágenes que retratan momentos familiares junto a su esposo y su hijo Alejandro.

En las fotografías, se observa a Miguel durmiendo con su hijo, sonriendo en la cama y enseñándole a tocar el piano, una de sus grandes pasiones. Tarazona acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó su dolor: “Un mes. Como no llorar hoy, como no sentir que alma se desgarra, como no mirar al cielo y clamar misericordia, como no...”, publicó.

En otra publicación, la viuda agradeció a Miguel por el amor compartido y por su papel como padre: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

El 11 de agosto, la noticia del fallecimiento de Uribe Turbay conmocionó al país. La Fundación Santa Fe, donde el político recibía atención médica, confirmó que la causa de muerte fue una hemorragia en el sistema nervioso central.

María Claudia Tarazona también comunicó el deceso a través de sus redes sociales, manifestando el profundo amor que sentía por su esposo.

La muerte de Uribe Turbay marcó un hito en la historia reciente de Colombia, pues desde el asesinato de Carlos Pizarro hace 35 años, el país no había presenciado el magnicidio de un candidato presidencial.