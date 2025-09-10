Colombia

Operativos en Córdoba dejaron la captura de 6 miembros del Clan del Golfo: hay dos Policías activos y un escolta

Los hechos que motivaron el proceso ocurrieron en 2023 en el municipio de Puerto Libertador, una zona donde el Clan del Golfo mantiene una presencia significativa

Dos policías fueron capturados en
Dos policías fueron capturados en operaciones en contra del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

Un operativo de la Dijin de la Policía Nacional de Colombia contra el Clan del Golfo resultó en la captura de seis personas el 9 de septiembre en los municipios de Montelíbano y Planeta Rica, departamento de Cordoba, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la información suministrada por la W Radio, entre los detenidos figuran dos policías activos del departamento de Córdoba y un integrante del esquema de seguridad del alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle.

Tras la detención, se asignó un nuevo miembro de la fuerza pública para la protección del mandatario local.

Las personas arrestadas quedaron a disposición de la autoridad judicial y enfrentarán cargos por concierto para delinquir.

Los hechos que motivaron el proceso ocurrieron en 2023 en el municipio de Puerto Libertador, una zona donde el Clan del Golfo mantiene una presencia significativa.

