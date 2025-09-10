Colombia

Iván Cepeda propuso una “revolución ética” como base para su precandidatura: “Debido a la profunda degradación moral causada por décadas de violencia”

El senador cuestionó de manera contundente al patriarcado, al racismo y a la exclusión, a los que señaló como problemas profundamente arraigados en la sociedad, por lo que planteó la necesidad de avanzar hacia una transformación que permita construir una nueva cultura política y social

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El senador Iván Cepeda habló de transformar la conciencia individual y colectiva del país - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador Iván Cepeda Castro, uno de los rostros más representativos del movimiento progresista en Colombia, volvió a encender el debate político nacional con una fuerte declaración sobre lo que él considera una necesidad urgente para el país: una “revolución ética”.

A sus 62 años, el legislador se perfila como uno de los aspirantes más sólidos dentro del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El mensaje fue difundido por el propio precandidato a través de su cuenta oficial en la red social X expuso con firmeza su diagnóstico sobre la situación actual del país. Sus palabras apuntan no solamente a las estructuras de poder tradicionales, sino a una transformación más profunda del espíritu social colombiano.

Iván Cepeda criticó el patriarcado,
Iván Cepeda criticó el patriarcado, el racismo y la exclusión como males estructurales - crédito Colprensa

“En estos tiempos, he venido insistiendo en que debido a la profunda degradación moral causada por décadas de violencia, el desprecio sistemático hacia quienes viven en la pobreza y la exclusión, el patriarcado y el racismo, Colombia requiere con urgencia una revolución ética”, señaló el precandidato en su video compartido en X.

El senador Iván Cepeda hizo una pausa para explicar con claridad el significado profundo de lo que él llama una “revolución ética”. No se trata de un cambio superficial ni de un simple ajuste en las políticas públicas, pues su planteamiento busca una transformación estructural en la forma en que los colombianos se relacionan entre sí y con la sociedad.

“Una revolución que no se limite a denunciar estas formas de deshumanización, sino que transforme de raíz nuestra conciencia individual y colectiva. Una revolución que nos lleve hacia una nueva cultura política y social, profundamente sensible ante la vida, el sufrimiento y la dignidad de los demás”, señaló el precandito presidencial.

El precandidato Iván Cepeda cuestionó
El precandidato Iván Cepeda cuestionó los efectos de décadas de violencia y corrupción institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con estas palabras, Iván Cepeda afianza su lugar en el tablero político colombiano. Su mensaje no solo apunta al electorado de izquierda, también busca interpelar a quienes sienten que la política ha perdido el rumbo moral. El senador apuesta a que su campaña no se base en encuestas, sino en convicciones; “la revolución ética”, según él, no es una consigna, es una tarea urgente.

Iván Cepeda habló de la violencia política justo cuando el clima está tenso por genocidios

Las declaraciones del senador se dieron en medio de una creciente preocupación nacional e internacional por la seguridad de los líderes políticos y sociales, así como por los vacíos institucionales que han favorecido el aumento de hechos violentos. Cepeda no hizo referencia directa a casos específicos, pero su pronunciamiento coincidió con varios eventos que provocaron alarma en el panorama político nacional e internacional.

El más reciente, el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, de 31 años, que falleció tras recibir un disparo en un evento en Utah Valley University. La noticia fue confirmada por el expresidente Donald Trump a través de su red social Truth Social, en la tarde del 10 de septiembre.

Asesinato de Charlie Kirk conmociona
Asesinato de Charlie Kirk conmociona a EE. UU. y agrava el debate sobre violencia polític - crédito Cheney Orr/Reuters

El hecho sacudió a sectores conservadores en Estados Unidos y generó reacciones en distintas partes del mundo. A eso se sumó el asesino del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado armado el 7 de junio. Luego de permanecer dos meses en cuidados intensivos, falleció el 11 de agosto, situación que dejó a Colombia en luto nacional.

Frente a este clima de violencia, Cepeda sostuvo que la crisis no es solamente de seguridad, sino de valores fundamentales. Para el senador, la transformación ética debe ser el eje central de cualquier propuesta política que aspire a superar los ciclos de exclusión y barbarie.

El senador Miguel Uribe Turbay
El senador Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto, dos meses después de sufrir un atentado - crédito @SenadoGovCo/X

El legislador, que cuenta con el respaldo del Polo Democrático Alternativo, participará en la consulta interna que definirá al candidato presidencial de la coalición progresista el 26 de octubre. En esa contienda deberá medirse con figuras como Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, y Daniel Quintero. Todos ellos mostraron inclinación por continuar el proceso de reformas iniciado por el presidente Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Iván CepedaGustavo PetroPacto HistóricoRevolución éticaElecciones 2026Violencia en ColombiaPeleas políticasColombia-Noticias

Más Noticias

Icfes revoluciona la evaluación educativa en Colombia con inteligencia artificial: así funciona la herramienta digital

El instituto implementó soluciones tecnológicas que reducen tiempos de entrega de resultados y optimizan la asignación de sedes, beneficiando a millones de estudiantes

Icfes revoluciona la evaluación educativa

Superintendencia de Salud autorizó la modificación accionaria de la Nueva EPS para facilitar su capitalización

La decisión permitirá que el Gobierno nacional asuma la mayoría de las acciones de la entidad, en respuesta a la solicitud de las cajas de compensación frente a la situación financiera de la EPS

Superintendencia de Salud autorizó la

JEP adoptó medidas para agilizar la situación jurídica de exFarc que no son máximos responsables

La medida busca agilizar trámites como la renuncia a la persecución penal y la aplicación de sanciones propias, fortalecer la coordinación interna de la jurisdicción y garantizar decisiones judiciales más rápidas y articuladas

JEP adoptó medidas para agilizar

Armando Benedetti ‘sacó pecho’ por la clasificación de Colombia al mundial 2026: Ricardo Orrego lo ‘bajó de la nube’

El ministro de Interior vinculó el éxito de la clasificación de la Tricolor con las políticas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro

Armando Benedetti ‘sacó pecho’ por

Gobierno Petro acaba subsidios de energía en estratos 1,2 y 3 y los cambia por paneles solares: temen alza en tarifas

La transición será gradual y dependerá de la instalación de paneles solares, lo que genera dudas sobre su costo real y alcance

Gobierno Petro acaba subsidios de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

María Elvira Arango, de los

María Elvira Arango, de los Informantes, reveló detalles de su divorcio y su historia de amor a primera vista: “Por los hijos hay que irse”

Laura Pausini anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

La mujer rey, la epopeya histórica que atrapa a los usuarios de Netflix en Colombia

Eva Rey jugó pesada broma a Eduardo Luis relacionada con el presidente Petro y esta fue su reacción: “¿Qué quiere?"

Diego Cadavid y su amor por la plata: “No quería volver a dormir en colchón prestado”

Deportes

Nueva polémica en el fútbol

Nueva polémica en el fútbol colombiano: se aplazó Águilas vs. Medellín por riesgo de que se caiga el techo en Rionegro

A pesar de gol contra Venezuela, Iván Mejía se fue de frente contra Yerry Mina: “No tiene presentación”

Colombia busca defender su reinado en el mundial de Patinaje: con racha dorada de 15 años, los campeones viajan a China

La selección Colombia habría definido el futuro de Néstor Lorenzo: sorpresiva decisión sobre su contrato

Tras la eliminación contra Colombia, figura de Venezuela renunció a su selección: “Espero que puedan lograrlo”