Gobernador de Santander exigió a Petro $1,9 billones ‘prometidos’ a la Ungrd tras la tragedia del vehículo arrastrado por una creciente súbita

Gobernador de Santander le exigió a Petro $1,9 billones “prometidos” a la Ungrd tras la tragedia en Galán, donde un vehículo fue arrastrado por una quebrada - crédito @GralJuvenalDiaz/X

La búsqueda de Arnulfo Torres, el único sobreviviente aún no localizado tras el arrastre de un vehículo por la quebrada La Oroco en la frontera entre Galán y Palmar, mantiene en vilo a los equipos de rescate en Santander.

La tragedia, desencadenada por las intensas lluvias del sábado 6 de septiembre de 2025, dejó un saldo de 4 víctimas mortales, entre ellas un niño de 8 años, y ha puesto de manifiesto los riesgos persistentes en esta región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, el gobernador del departamento, el general en retiro Juvenal Díaz, expresó su solidaridad con las familias afectadas y reconoció la legitimidad de los reclamos de la comunidad. El gobernador relató que un líder local le transmitió la urgencia de la situación, demanda que él mismo asumió como propia.

El gobernador Díaz enfatizó al presidente la necesidad de que el mandatario atienda las urgencias internas, pese a su preocupación expresa por situaciones de carácter internacional, como la de Gaza - crédito Colprensa

“Me encuentro acá en el municipio de Galán, acompañando el dolor de unas familias. Familias que perdieron a sus padres, a un niño de ocho años, entre ellos dos profesores que eran esposos, y he recibido un reclamo de un líder que acepto totalmente.”, comenzó diciendo el mandatario departamental en un video.

A continuación, el gobernador Díaz exigió públicamente al presidente Gustavo Petro el cumplimiento de una promesa de financiación crucial para la región.

“Pero se lo transmito, señor presidente Petro. Gire por Dios el 1.9 billones de pesos que prometió para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Como este punto crítico, hay cientos en el departamento de Santander y miles en Colombia que solo se pueden atender con los recursos de ese punto, 1.9 billones de pesos que usted prometió girar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo“, pidió el gobernador al primer mandatario.

Tras la tragedia en la quebrada La Oroco, el gobernador de Santander le exigió al presidente Petro cumplir con una promesa de financiación crucial para la región- crédito Colprensa/Presidencia

El gobernador también hizo referencia a las prioridades internacionales del presidente, mencionando sus recientes viajes internacionales, así como su preocupación por la situación en Gaza. No obstante, Díaz remarcó la necesidad de que el mandatario atienda las urgencias internas.

“Presidente, por Dios, entendemos su viaje a Japón, a Francia, a Italia, a Brasil, sus preocupaciones por Gaza, pero acá hay un pueblo que requiere que usted dé la orden que esa plata se gire en forma inmediata. Eso va a salvar vidas en Santander y en Colombia.”, concluyó.

La tragedia en la quebrada La Oroco

El incidente ocurrió cuando un vehículo que transportaba a cinco personas fue arrastrado por la corriente súbita de la quebrada, producto de las precipitaciones. Orfidia León (46 años), James Afanador (8 años), Clemencia Reyes (47 años) y Pastora Olarte (42 años) fueron identificados como los fallecidos, mientras que Arnulfo Torres (47 años) permanece desaparecido, según confirmó Sofía Medina, alcaldesa de Galán.

Las labores de rescate se han visto obstaculizadas por la geografía accidentada y el caudal elevado del afluente, lo que ha dificultado la intervención de los equipos de socorro. La alcaldesa Medina detalló que “ya encontramos cuatro cuerpos, entre los que hay un menor de edad. Un hombre sigue desaparecido por la dificultad que hay en la ribera de la quebrada”, en declaraciones recogidas por los medios locales.

En el hecho, ocurrido por una creciente súbita en la quebrada La Oroco, cuatro personas murieron, entre ellos un menor de edad - crédito @OGRDSantander/X

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, los ocupantes del vehículo se desplazaban desde el municipio de Socorro hacia Galán cuando fueron sorprendidos por la creciente. Medina lamentó la magnitud de la tragedia y el impacto sobre las familias afectadas, señalando que “es lamentable las pérdidas de estas familias que sufrieron este grave accidente en la quebrada La Oroco, en el municipio Palmar”.

La alcaldesa recordó que previamente se había solicitado acompañamiento institucional para la región, ante los riesgos de avalanchas y crecientes súbitas en este tramo, que constituye la principal vía de acceso a la zona. Las operaciones de extracción y búsqueda continúan, aunque las condiciones peligrosas de la quebrada han ralentizado los avances de los rescatistas.