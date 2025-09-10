Colombia

Catherine Siachoque confesó la razón por la que ocultaba su romance con Miguel Varoni: “Venía de una relación tormentosa”

La actriz reveló que mantuvo en secreto el inicio de su relación sentimental con el protagonista de ‘Pedro, el escamoso’ por el mediático pasado sentimental del actor: “Había que darle espacio a su anterior pareja”

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Catherine Siachoque destapó detalles del
Catherine Siachoque destapó detalles del inicio de su relación con Miguel Varoni que mantuvo ocultos hasta el momento - crédito @catherinesiachoquel y @diaadiacaracoltv/Instagram

Catherine Siachoque habló por primera vez del inicio de su relación sentimental con Miguel Varoni y contó cómo se conocieron, un dato que hasta la fecha se había reservado al público ya que ella no quiso que su carrera profesional estuviera enfocada en su vida amorosa.

Además, la actriz confesó que tomó la decisión de darle un tiempo prudente debido a que los medios habías estado muy pendiente de las anteriores relaciones del protagonista de Pedro, el escamoso.

“Él venía de una relación tormentosa y muy mediática, había que darle espacio”, confesó Catherine.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Siachoque explicó que, al comenzar su carrera, se enfrentaba a la presión de una vida pública y a la sombra de relaciones anteriores de Varoni, quien ya era una figura conocida y había atravesado experiencias sentimentales muy expuestas.

Catherine Siachoque habló de su
Catherine Siachoque habló de su relación con Miguel Varoni y su personaje de 'Pedro el escamoso' - crédito @soyvaroni/Instagram

“Había una portada mía en ese momento circulando donde decía ‘jamás estaría con alguien del medio’”, recordó la actriz, subrayando el contraste entre sus declaraciones públicas y el rumbo inesperado que tomó su vida personal.

Añadió que la historia amorosa previa de Varoni, marcada por la atención mediática, la llevó a considerar que no era conveniente para ella, en pleno inicio profesional, hacer pública su relación de inmediato.

A su vez, la actriz lanzó indirecta y reveló que se quiso distanciar del foco mediático debido a que el fin de la anterior relación de Varoni se había tomado los titulares de la prensa.

“Había que dejar espacio con la otra relación que había tenido antes”, señaló, haciendo referencia a la necesidad de distanciarse de episodios pasados para construir una nueva etapa juntos.

El vínculo entre Siachoque y Varoni surgió en un entorno laboral, cuando ambos coincidieron en un salón de maquillaje mientras ella ensayaba sus libretos. En ese primer encuentro, según relató la actriz, Varoni no le prestó mayor atención.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque
Miguel Varoni y Catherine Siachoque despidieron a su mascota - crédito @catherinesiachoque/IG

El acercamiento real se produjo durante un viaje de grabación en exteriores, donde la oportunidad de conversar durante horas permitió que la empatía se fortaleciera y evolucionara hacia un lazo sentimental profundo.

Con el paso del tiempo, la pareja enfrentó nuevos desafíos, entre ellos la migración a Miami, ciudad que se convirtió en el escenario de su proyección internacional.

Siachoque destacó el papel fundamental de Varoni en este proceso, describiéndolo como un apoyo incondicional que asumió responsabilidades adicionales y mostró madurez para acompañarla en su crecimiento profesional.

La actriz reconoció que el respaldo de su esposo fue decisivo para alcanzar el reconocimiento fuera de Colombia y consolidar su carrera en el extranjero.

Tras casi tres décadas de convivencia, Siachoque reflexionó sobre los elementos que han fortalecido su relación con Varoni.

Catherine Siachoque festejó el cumpleaños
Catherine Siachoque festejó el cumpleaños de Miguel Varoni; sin embargo, sufrió una caída en medio de la celebración - crédito @catherinesiachoque/Instagram

Más allá de la complicidad y la admiración mutua, la actriz resaltó la importancia de los lazos familiares y la cercanía de su esposo con su madre y otras figuras significativas de su entorno, factores que, según ella, han contribuido a mantener un vínculo sólido y saludable a lo largo de los años.

Catherine Siachoque contó que congeló óvulos debido a que no descarta ser mamá junto a Miguel Varoni

Catherine Siachoque confirmó que congeló óvulos en Estados Unidos y dispone de tres años para decidir si los utilizará, según declaró en una entrevista con TvyNovelas México.

Catherine Siachoque fue la gran
Catherine Siachoque fue la gran sorpresa en Secretos de Villanas 3 - Catherine Siachoque / Instagram

La actriz, reconocida por su trayectoria en Colombia y por dos décadas de residencia en Estados Unidos, explicó que la legislación de ese país le permite conservar los óvulos hasta los 56 años. “Ahí están, congelados. Tengo hasta los 56, según la ley de Estados Unidos, pero no es algo en lo que he pensado”, afirmó.

Durante la promoción de la telenovela Amanecer, producida por Televisa y dirigida por Juan Osorio, Siachoque abordó su postura sobre la maternidad. A sus 53 años, señaló que nunca ha considerado ser madre como una prioridad, aunque no descarta la posibilidad. “Cada persona busca la felicidad como la quiera. Hay quien la busca teniendo cinco hijos y otros viviendo con su pareja o cuidando a sus papás”, expresó.

En la misma conversación, la actriz, casada con Miguel Varoni desde hace 29 años, reflexionó sobre el papel de los hijos en la vida en pareja: “Un hijo no es el que une el matrimonio; al contrario. Por eso creo que estamos juntos, porque queremos”.

Siachoque también compartió detalles sobre su personaje en Amanecer, una veterinaria que recurre a la magia negra y la brujería, prácticas que, según relató a Hola, le han permitido comprender que existen personas que realmente las ejercen, aunque ella se define como devota católica y nunca ha sentido interés por esos temas.

Temas Relacionados

Catherine SiachoqueMiguel VaroniMiguel Varoni exesposaMiguel Varoni y su esposaCatherine Siachoque jovenCatherine Siachoque actualmenteColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Se detiene operación de Transmicable de Portal Tunal por novedad técnica: esto se sabe

La empresa Transmilenio notificó que el servicio del cable en el sur de la ciudad se encuentra en revisión, mientras se soluciona el problema

Se detiene operación de Transmicable

Alejandro Sanz regresa a Bogotá con su gira ‘¿Y ahora qué?’, en el Movistar Arena: precios y fechas de preventa

El artista español volverá a los escenarios colombianos a inicios del 2026 con un concierto que incluirá sus grandes éxitos y nuevas canciones

Alejandro Sanz regresa a Bogotá

Esta es la denuncia que hizo la Alcaldía de Bogotá en contra de líder de la comunidad emberá por presunta extorsión

Se conoció la denuncia ante la Fiscalía contra un líder de la comunidad indígena por exigir dinero para su retorno y el de otros miembros de los emberá asentados en el Parque Nacional, en Bogotá

Esta es la denuncia que

Precio del oro baja en Colombia tras caída del dólar: cotización por onza y gramo HOY 10 de septiembre

El valor de este metal precioso fue condicionado por su cotización al alza en los mercados internacionales y por la caída del dólar de este miércoles

Precio del oro baja en

Comandante del Ejército se pronunció tras muerte de tres soldados por ataque con dron del ELN en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Los ataques contra la fuerza pública dejaron como víctimas a los soldados profesionales Danier Felipe Muñoz Ortiz, Cristian Andrés Hernández Jiménez y Yamid Araque Cely

Comandante del Ejército se pronunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comandante del Ejército se pronunció

Comandante del Ejército se pronunció tras muerte de tres soldados por ataque con dron del ELN en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W hizo advertencia

Luisa Fernanda W hizo advertencia tras la polémica por video filtrado de Isabella Ladera y Beéle: “No seamos ignorantes”

Influenciadora bogotana defendió a Isabella Ladera ante tras la filtración de video íntimo con Beéle: “La vergüenza tiene que cambiar de bando”

Rata no perdió el tiempo con Deisy durante su noche solos en la suite del ‘Desafío 2025’y le robó su primer beso

Encontraron un cadáver en el carro de un reconocido rapero confirmado para el Estéreo Picnic 2026

Camilo sufrió importante pérdida antes de iniciar un ‘show’ y se quebró en pleno concierto: “Estoy pasando por un momento difícil”

Deportes

Etapa 17 de la Vuelta

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: Egan Bernal cede tiempo en la clasificación general, en un día donde Harold Tejada fue protagonista

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedará en el ranking FIFA

Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia, celebró la clasificación al repechaje con la camiseta de Colombia

Así fue el regaño de Néstor Lorenzo a los jugadores de la selección Colombia en su partido contra Venezuela: “Sentí que no estábamos compitiendo”

Los impresionantes números de las figuras de Colombia en las Eliminatorias: James Rodríguez máximo asistidor y Luis Díaz entre los máximos goleadores detrás de Messi