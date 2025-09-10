Catherine Siachoque confesó la razón por la que ocultaba su romance con Miguel Varoni: “Venía de una relación tormentosa”

Catherine Siachoque destapó detalles del inicio de su relación con Miguel Varoni que mantuvo ocultos hasta el momento - crédito @catherinesiachoquel y @diaadiacaracoltv/Instagram

Catherine Siachoque habló por primera vez del inicio de su relación sentimental con Miguel Varoni y contó cómo se conocieron, un dato que hasta la fecha se había reservado al público ya que ella no quiso que su carrera profesional estuviera enfocada en su vida amorosa.

Además, la actriz confesó que tomó la decisión de darle un tiempo prudente debido a que los medios habías estado muy pendiente de las anteriores relaciones del protagonista de Pedro, el escamoso.

“Él venía de una relación tormentosa y muy mediática, había que darle espacio”, confesó Catherine.

Siachoque explicó que, al comenzar su carrera, se enfrentaba a la presión de una vida pública y a la sombra de relaciones anteriores de Varoni, quien ya era una figura conocida y había atravesado experiencias sentimentales muy expuestas.

Catherine Siachoque habló de su relación con Miguel Varoni y su personaje de 'Pedro el escamoso' - crédito @soyvaroni/Instagram

“Había una portada mía en ese momento circulando donde decía ‘jamás estaría con alguien del medio’”, recordó la actriz, subrayando el contraste entre sus declaraciones públicas y el rumbo inesperado que tomó su vida personal.

Añadió que la historia amorosa previa de Varoni, marcada por la atención mediática, la llevó a considerar que no era conveniente para ella, en pleno inicio profesional, hacer pública su relación de inmediato.

A su vez, la actriz lanzó indirecta y reveló que se quiso distanciar del foco mediático debido a que el fin de la anterior relación de Varoni se había tomado los titulares de la prensa.

“Había que dejar espacio con la otra relación que había tenido antes”, señaló, haciendo referencia a la necesidad de distanciarse de episodios pasados para construir una nueva etapa juntos.

El vínculo entre Siachoque y Varoni surgió en un entorno laboral, cuando ambos coincidieron en un salón de maquillaje mientras ella ensayaba sus libretos. En ese primer encuentro, según relató la actriz, Varoni no le prestó mayor atención.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque despidieron a su mascota - crédito @catherinesiachoque/IG

El acercamiento real se produjo durante un viaje de grabación en exteriores, donde la oportunidad de conversar durante horas permitió que la empatía se fortaleciera y evolucionara hacia un lazo sentimental profundo.

Con el paso del tiempo, la pareja enfrentó nuevos desafíos, entre ellos la migración a Miami, ciudad que se convirtió en el escenario de su proyección internacional.

Siachoque destacó el papel fundamental de Varoni en este proceso, describiéndolo como un apoyo incondicional que asumió responsabilidades adicionales y mostró madurez para acompañarla en su crecimiento profesional.

La actriz reconoció que el respaldo de su esposo fue decisivo para alcanzar el reconocimiento fuera de Colombia y consolidar su carrera en el extranjero.

Tras casi tres décadas de convivencia, Siachoque reflexionó sobre los elementos que han fortalecido su relación con Varoni.

Catherine Siachoque festejó el cumpleaños de Miguel Varoni; sin embargo, sufrió una caída en medio de la celebración - crédito @catherinesiachoque/Instagram

Más allá de la complicidad y la admiración mutua, la actriz resaltó la importancia de los lazos familiares y la cercanía de su esposo con su madre y otras figuras significativas de su entorno, factores que, según ella, han contribuido a mantener un vínculo sólido y saludable a lo largo de los años.

Catherine Siachoque contó que congeló óvulos debido a que no descarta ser mamá junto a Miguel Varoni

Catherine Siachoque confirmó que congeló óvulos en Estados Unidos y dispone de tres años para decidir si los utilizará, según declaró en una entrevista con TvyNovelas México.

Catherine Siachoque fue la gran sorpresa en Secretos de Villanas 3 - Catherine Siachoque / Instagram

La actriz, reconocida por su trayectoria en Colombia y por dos décadas de residencia en Estados Unidos, explicó que la legislación de ese país le permite conservar los óvulos hasta los 56 años. “Ahí están, congelados. Tengo hasta los 56, según la ley de Estados Unidos, pero no es algo en lo que he pensado”, afirmó.

Durante la promoción de la telenovela Amanecer, producida por Televisa y dirigida por Juan Osorio, Siachoque abordó su postura sobre la maternidad. A sus 53 años, señaló que nunca ha considerado ser madre como una prioridad, aunque no descarta la posibilidad. “Cada persona busca la felicidad como la quiera. Hay quien la busca teniendo cinco hijos y otros viviendo con su pareja o cuidando a sus papás”, expresó.

En la misma conversación, la actriz, casada con Miguel Varoni desde hace 29 años, reflexionó sobre el papel de los hijos en la vida en pareja: “Un hijo no es el que une el matrimonio; al contrario. Por eso creo que estamos juntos, porque queremos”.

Siachoque también compartió detalles sobre su personaje en Amanecer, una veterinaria que recurre a la magia negra y la brujería, prácticas que, según relató a Hola, le han permitido comprender que existen personas que realmente las ejercen, aunque ella se define como devota católica y nunca ha sentido interés por esos temas.