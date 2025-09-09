Colombia

Ricardo Quevedo arremetió contra reconocida aerolínea por la pérdida de su equipaje: “Una porquería de servicio”

El comediante colombiano expresó su inconformidad en redes sociales tras un incidente con su maleta, generando debate sobre la calidad del servicio al cliente y la gestión de reclamos en la aerolínea

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Ricardo Quevedo denuncia a Avianca
Ricardo Quevedo denuncia a Avianca por pérdida de equipaje y desata debate sobre el servicio al cliente - crédito @cejaspobladas / X

El comediante colombiano Ricardo Quevedo lanzó fuertes críticas contra la aerolínea Avianca luego de experimentar un inconveniente con su equipaje, lo que lo llevó a expresar su molestia públicamente a través de la red social X el lunes 8 de septiembre de 2025.

La situación puso de relieve la persistencia de quejas relacionadas con el servicio al cliente de la aerolínea, especialmente en casos de extravío o retraso de equipaje, un problema que también han vivido otras figuras públicas y usuarios en Colombia.

El incidente se hizo público cuando Quevedo, reconocido por su participación en el Canal RCN y Caracol Televisión y actualmente parte del elenco de Los de la culpa, escribió:

“Gracias a Avianca que nos perdió el equipaje. Como siempre un asco de aerolínea. Una porquería de servicio. Uno siempre vuelve a caer”. Su mensaje se viralizó rápidamente y amplificó el debate sobre la atención posventa en la empresa.

El reclamo del comediante colombiano
El reclamo del comediante colombiano se viraliza y suma testimonios de otros usuarios afectados - crédito @cejaspobladas / X

Frente a la crítica, Avianca respondió de manera directa a través de la misma red: “Hola, Ricardo. Entendemos que esto puede ser molesto. El envío prioritario de la maleta está programado para mañana en la siguiente ruta disponible. Adicional, estamos en contacto con la titular para coordinar la entrega. Este canal sigue a disposición”.

El impacto del incidente recae también en la actividad profesional de Quevedo, que suele desplazarse con frecuencia a distintos puntos del país para cumplir con presentaciones y giras.

La pérdida del equipaje supone un traspié logístico importante para artistas y demás usuarios, razón por la que la reacción del comediante sumó reacciones de seguidores y de otros pasajeros que han pasado por experiencias similares.

Avianca responde a la queja
Avianca responde a la queja de Quevedo y promete entrega prioritaria del equipaje extraviado - crédito @aviancateguia / X

Otros famosos que han tenido quejas con Avianca

En los últimos meses, la lista de celebridades que experimentaron dificultades con Avianca incluye a personalidades como Mario Hernández, Carlos Antonio Vélez, Carolina Ramírez, Mary Méndez, ‘Checo’ Acosta y Paula Andrea Betancur y Yeison Jiménez.

Incluso el creador de contenido extranjero Dominic Wolf sufrió un caso de sobreventa que fue resuelto por la empresa solo después de la viralización de su denuncia.

¿Qué hacer si pierde el equipaje en Avianca?

Estos incidentes también reactivaron la consulta pública sobre los pasos que deben seguir los usuarios si su equipaje se pierde o demora en llegar.

De acuerdo con las normas colombianas, el procedimiento recomendado es acudir inmediatamente en el aeropuerto al mostrador de equipajes, diligenciar un Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), y reportar la situación.

En los días siguientes, se puede presentar el reclamo a través del formulario de autogestión disponible en la página de Avianca, proporcionando información relevante como tiquete, número de reserva y descripción del equipaje.

Si el retraso supera las 24 horas, la normativa exige compensaciones económicas y cubrimiento de gastos básicos. Si la demora supera los 21 días, el equipaje se considera perdido y da lugar a indemnización conforme al Convenio de Montreal.

La normativa colombiana exige compensaciones
La normativa colombiana exige compensaciones económicas si el equipaje se retrasa más de 24 horas - crédito iStock

En caso de que la aerolínea no responda o la gestión no sea satisfactoria, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ofrece canales para reclamos y protección de los derechos del consumidor.

Las recomendaciones incluyen guardar todos los comprobantes de gasto generados por la pérdida y documentar la comunicación con la aerolínea.

A pesar de las reiteradas quejas y de las respuestas de Avianca, el malestar de los usuarios refleja una percepción negativa sobre el servicio, en especial cuando se trata de figuras cuyo testimonio trasciende y llega a nuevos públicos.

El reclamo de Ricardo Quevedo suma presión a la compañía para revisar y fortalecer sus protocolos de atención, gestión y compensación ante situaciones que, aún con respuesta, impactan en la experiencia de viaje y la confianza del usuario.

Temas Relacionados

Ricardo QuevedoAviancaServicio al clienteEquipaje extraviadoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

