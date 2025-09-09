Colombia

“El presidente no las puede ganar todas, no es el rey”: abogado Fabio Humar sobre propuesta de Constituyente

El abogado Fabio Humar habló sobre los posibles riesgos que, según él, tendría impulsar una Asamblea Constituyente en el país

Por Mauricio Villamil

Gustavo Petro - nueva
Gustavo Petro - nueva constituyente |crédito @DNP_Colombia/X

El debate en torno a la idea de una Asamblea Constituyente volvió a ocupar espacio en la discusión nacional. En diálogo con W Radio, el abogado Fabio Humar expuso sus reparos a la propuesta y advirtió sobre lo que, a su juicio, serían las consecuencias de abrir ese camino en la coyuntura actual del país.

Durante la entrevista, Humar expresó de manera contundente su preocupación por una constituyente de Petro:

“es peligrosísimo embarcar al país en una Asamblea Constituyente en este momento” (W Radio). Según explicó, las condiciones de seguridad y el contexto político no serían los más apropiados para dar inicio a un proceso de esa magnitud.

Colprensa/Archivo
Colprensa/Archivo

El jurista argumentó que en la actualidad entre un 30 y un 35 % del territorio nacional se encuentra bajo control de estructuras ilegales, lo que, en su opinión, afectaría la legitimidad de cualquier proceso electoral vinculado con una Asamblea. En sus palabras: “una Asamblea Constituyente pasa por un proceso elector, por las urnas, por votación y en esos territorios, controlados por delincuentes, van a tener voto y no sabemos cómo van a ser obligadas las personas a votar” (W Radio).

El abogado también hizo referencia al clima político que atraviesa el país. Aseguró que la polarización es un factor que incrementa el nivel de riesgo de una convocatoria constituyente. En ese sentido, sostuvo que iniciar dicho proceso “puede haber retrocesos significativos que los colombianos hemos ganado”.

En su intervención, Humar se refirió a los argumentos que ha presentado el presidente Gustavo Petro en relación con la imposibilidad de avanzar con algunas de las reformas propuestas durante su administración. El abogado discrepó de esa posición y afirmó: “es absolutamente falaz”.

El abogado en esa emisora que sostuvo que los gobiernos, incluido el actual, enfrentan tanto logros como reveses en sus iniciativas. A propósito de ello, señaló: “El presidente, como todos los gobiernos, ha tenido grandes derrotas, pero también varios triunfos. El presidente no las puede ganar todas, porque la democracia está diseñada para que el presidente sea presidente no un rey”.

Sobre este punto, Humar insistió en que la naturaleza de la democracia establece contrapesos que impiden que cualquier mandatario logre el ciento por ciento de sus objetivos. Recordó que la Constitución de 1991 continúa siendo el marco jurídico vigente y que las reglas de juego establecidas en ella son conocidas por quienes se presentan a elecciones.

Petro habla otra vez sobre
Petro habla otra vez sobre una nueva constituyente - crédito Colprensa

En esa línea, mencionó que cuando Gustavo Petro asumió la jefatura de Estado lo hizo con pleno conocimiento de la carta política. “Si no le gusta no ha debido lanzarse a la Presidencia”, subrayó el abogado en la conversación con W Radio.

El tema de una Asamblea Constituyente ha generado múltiples posiciones en los últimos meses. Mientras sectores cercanos al Gobierno han manifestado que una nueva carta permitiría concretar cambios sociales y políticos de fondo, opositores han resaltado los riesgos que podría implicar su puesta en marcha.

En su paso por los micrófonos de W Radio, Humar reiteró que la coyuntura de orden público, sumada al nivel de polarización política, hace que el debate sobre la Constituyente deba analizarse con especial atención. También hizo hincapié en los riesgos que enfrentan comunidades en zonas bajo influencia de grupos armados ilegales, en donde, de convocarse un proceso electoral, las condiciones de participación podrían verse comprometidas.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El planteamiento del jurista se da en un momento en que el presidente Gustavo Petro ha insistido públicamente en la necesidad de estudiar la opción de una Constituyente. En intervenciones recientes, el mandatario ha sostenido que algunas de las transformaciones sociales incluidas en su programa de gobierno no han podido concretarse, lo que a su juicio justificaría la discusión de un nuevo marco constitucional.

