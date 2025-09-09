Colombia

Decomisaron cervezas vencidas hace casi un año en un bar en Fontibón: Policía ordenó vaciarlas y lanzó advertencia a consumidores

El hallazgo se produjo en un bar ubicado en el barrio Versalles, donde las autoridades encontraron varias latas y botellas no aptas para el consumo

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Decomisan decenas de cervezas vencidas hace casi un año en un bar en Fontibón: Policía ordenó vaciarlas y lanzó advertencia a consumidores - crédito @SeguridadBOG/X

Una reciente intervención de la Policía en conjunto con autoridades del distrito en un bar del barrio Versalles, en la localidad de Fontibón, puso en evidencia la presencia de decenas de latas y botellas de cerveza en condiciones irregulares, lo que llevó a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana de Bogotá a ordenar su vaciado inmediato.

Este operativo, parte de los controles rutinarios en establecimientos nocturnos de la capital, se centró en la inspección de bebidas alcohólicas para garantizar la seguridad y la salud de los consumidores.

Durante la inspección, los funcionarios constataron que varias de las cervezas almacenadas en el local estaban próximas a cumplir un año de vencimiento. Ante esta situación, la Policía de Bogotá dispuso que las botellas fueran vaciadas, con el objetivo de impedir que productos en mal estado llegaran a manos del público.

En un operativo, autoridades del Distrito y la Policía decomisaron y ordenaron vaciar varias latas y botellas de cervezas vencidas en un bar en Fontibón - crédito captura de video @SeguridadBOG/X

La Secretaría de Seguridad comunicó la acción a través de su cuenta de X, donde señaló: “¡Ojo! En un bar de Versalles, Fontibón, hallamos decenas de cervezas a punto de cumplir un año de vencimiento y la @PoliciaBogota ordenó vaciarlas”. Además, la entidad advirtió a la ciudadanía sobre la importancia de revisar la fecha de vencimiento antes de consumir bebidas alcohólicas: “¿Revisa la fecha de vencimiento antes de tomarse una cerveza?“, indicó la entidad.

La medida adoptada responde a la necesidad de reforzar los operativos de inspección, vigilancia y control en sectores de alta concurrencia, como bares y discotecas. Según lo informado por las autoridades, la venta de bebidas caducadas o en mal estado representa un riesgo para la salud pública, ya que su consumo puede provocar afectaciones gastrointestinales y otros problemas médicos.

Por este motivo, la Policía de Bogotá reiteró su compromiso de acompañar los controles en establecimientos comerciales y recordó que los administradores tienen la responsabilidad de verificar el estado de los productos que ofrecen.

De acuerdo con las autoridades, varias de las cervezas estaban vencidas desde el año 2024 - crédito captura de video @SeguridadBOG/X

Los preocupantes resultados de un megaoperativo en varios bares de Bogotá

El fin de semana del 23 y 24 de agosto de 2025, las autoridades realizaron una intervención en bares y discotecas de Bogotá que puso en evidencia la magnitud de la circulación de bebidas alcohólicas caducadas, licor adulterado y otros productos ilícitos en la vida nocturna de la ciudad.

En el marco de una serie de megaoperativos coordinados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj), la Policía Metropolitana y las alcaldías locales, se logró frenar la comercialización de estos productos, así como la incautación de armas blancas y la detección de situaciones que vulneran los derechos de menores de edad.

Uno de los hallazgos más significativos se produjo en el sector Belalcázar, en la localidad de Teusaquillo, donde las autoridades encontraron 228 cervezas vencidas listas para la venta. Tras la inspección, el local fue suspendido de inmediato y las bebidas retiradas del mercado, con el objetivo de evitar posibles intoxicaciones entre los consumidores. Este caso ilustra la facilidad con la que productos en mal estado pueden llegar a manos del público en espacios de ocio nocturno.

El hallazgo más relevante ocurrió en un local del sector Belalcázar, de la localidad de Teusaquillo, donde 228 cervezas vencidas estaban listas para la venta - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

En la localidad de Kennedy, los operativos permitieron la incautación de botellas de licor adulterado con estampillas falsificadas y cervezas caducadas. Simultáneamente, en Engativá y Bosa se decomisaron más lotes de bebidas vencidas, armas blancas y cinco kilos de pólvora.

En Kennedy, además, se intervino un bar que operaba bajo la modalidad de sindicato, ubicado en la Avenida Primero de Mayo. Según información del Distrito, en este establecimiento se hallaron importantes cantidades de droga y armas corto punzantes.

La problemática no se limita a la venta de productos ilícitos. En Suba, durante uno de los operativos, las autoridades encontraron a un niño en un billar, lo que motivó el restablecimiento de sus derechos.

La reiterada aparición de bebidas adulteradas o vencidas en estos establecimientos, según el distrito, pone de manifiesto una problemática que va más allá del simple incumplimiento de la normativa. El Ministerio de Salud advierte que el consumo de estos productos puede provocar intoxicaciones severas, daños hepáticos e incluso la muerte, riesgos que se agravan en ambientes donde el control resulta más difícil de ejercer, como ocurre en los espacios nocturnos.

