Colombia

Conozca el municipio santandereano que tiene nombre de una ciudad estadounidense: ideal para los amantes de la aventura y la arquitectura colonial

Este lugar combina historia, aventura y hospitalidad en un entorno de montaña poco explorado por el turismo tradicional

El municipio de California destaca
El municipio de California destaca por su riqueza natural, cultural y su cercanía a Bucaramanga - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

A tan solo 51 kilómetros al noreste de Bucaramanga, en la provincia de Soto, se encuentra California, un municipio del departamento de Santander que ha comenzado a captar la atención de viajeros interesados en destinos auténticos y naturaleza exuberante.

Según información recopilada por Semana, tanto el clima templado y los paisajes de montaña, así como una oferta turística que combina aventura, historia y hospitalidad, perfila al municipio santandereano como una alternativa ideal para quienes desean explorar rincones poco conocidos de Colombia.

Ubicado sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental, California se extiende a una altitud promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre 13 °C y 20 °C y un promedio anual de 17 °C.

La historia de California se remonta a 1820, cuando se fundó el primer caserío en la zona conocida como La Montuosa Alta, residencia de sacerdotes encargados de los oficios religiosos.

Posteriormente, el asentamiento se trasladó a La Baja y, tras varios intentos y disputas, se estableció en el sitio actual a principios del siglo XX.

Personajes como el presbítero Estanislao Rodríguez y el padre Trillos figuran entre los impulsores del desarrollo del municipio, según los registros históricos recopilados por Colombia Turismo Web.

Atractivos turísticos de California

Uno de los principales atractivos de California es el Páramo de Santurbán, un ecosistema de alta montaña reconocido por su biodiversidad y su papel fundamental como fuente hídrica para la región.

Según la organización Colparques, en este páramo nacen varias fuentes de agua que abastecen a poblaciones y ciudades cercanas.

La laguna de Páez, ubicada en la zona de páramo y a solo 65 kilómetros de Bucaramanga, es otro de los tesoros naturales del municipio, rodeada de vegetación y hábitat de especies como la orquídea Cattleya Mendelii, protegida desde la época de la Expedición Botánica.

Además, el entorno ofrece cascadas y paisajes que invitan a la contemplación y la aventura, siendo parte del atractivo turístico emergente de la zona.

El patrimonio cultural y arquitectónico de California también constituye un punto de interés para los visitantes. El Santuario de San Antonio de Padua, situado en la vereda La Baja, a unos veinte minutos del casco urbano, es un lugar de peregrinación que recibe a miles de fieles cada año.

Este santuario, con su capilla y una cascada natural en sus alrededores, se ha convertido en un referente espiritual y turístico, como lo relatan testimonios recogidos por la página Pueblos bonitos de Santander.

La iglesia principal del municipio, construida hace siglos, y las calles del pueblo conservan una arquitectura que remite a la historia religiosa y social de la región.

La oferta turística de California se complementa con actividades de ecoturismo y turismo de aventura, ideales para familias y grupos de amigos.

La alcaldía municipal destaca la posibilidad de realizar caminatas por senderos naturales, recorridos por el páramo, visitas a sitios religiosos y degustación de la gastronomía local, en la que sobresalen productos agrícolas como maíz, trigo, fríjol, arveja, frutas y hortalizas.

La comercialización de la leche representa el 71% de la producción rural disponible para la venta, lo que refleja la importancia de la ganadería en la economía local.

La percepción de quienes visitan California suele ser positiva, resaltando la belleza del entorno, la tranquilidad del ambiente y la amabilidad de sus habitantes.

Un visitante recordó en el portal Pueblos bonitos de Santander que el Santuario de San Antonio de Padua superó sus expectativas y recomendó el destino a quienes buscan nuevas experiencias.

Por su parte, la alcaldía municipal subraya la hospitalidad de la comunidad y la variedad de opciones para el turismo familiar, mientras que Semana enfatiza el potencial de California como destino emergente en el panorama turístico de Santander.

Quienes han recorrido los paisajes de California y visitado sus santuarios coinciden en que este municipio del nororiente colombiano ofrece una combinación única de naturaleza, historia y calidez humana, convirtiéndolo en un lugar que invita a regresar.

Este término, además, de "caribe" se suelen usar en el país cafetero para hacer alusión a cobros excesivos o considerados como pasados de la tarifa normal

El presidente colombiano señaló que, independientemente de las diferencias ideológicas, la región debe fortalecerse integralmente en términos militares

La creadora de contenido compartió la información que le reveló su pareja sobre el proceso de organización para su matrimonio y reveló el lugar en el que se realizará

El defensor del exmandatario advirtió que buscan inhabilitarlo ante su intención de lanzarse al Congreso de la República

Avanza la convocatoria de quienes serán los nuevos participantes del 'reality' de convivencia en su edición del 2026: estos son algunos nombres que están en negociaciones con el canal

