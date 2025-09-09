Colombia

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

El murciano celebró con un baño de champán, una cena privada en Chez Margaux y una fiesta en Amber Room junto al reguetonero paisa

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros

Guardar
J Balvin brilló en la
J Balvin brilló en la fiesta posterior al triunfo de Carlos Alcaraz en Nueva York - crédito @jbalvin/Instagram

El triunfo de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 dio paso a una celebración que reunió a destacadas figuras del deporte y la música en Nueva York. El tenista español, de 22 años, conquistó su sexto título de Grand Slam tras imponerse en la final disputada en Flushing Meadows y, horas después, dio inicio a una serie de festejos que incluyeron un baño de champán en los vestuarios, una cena privada y una fiesta nocturna con artistas internacionales.

El festejo comenzó en los vestuarios del complejo deportivo, donde el jugador murciano compartió con su equipo un ritual que se repite en las grandes victorias: descorchar varias botellas de champán.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al campeón exclamando de emoción mientras la espuma cubría el espacio. El entusiasmo de Alcaraz quedó reflejado en cada uno de los videos compartidos por quienes estuvieron presentes en ese primer momento.

Carlos Alcaraz conquistó su sexto título de Grand Slam tras vencer en el US Open 2025 - crédito @carlitosalcarazz/Instagram

Cena privada en Chez Margaux

Posteriormente, el tenista se trasladó al restaurante Chez Margaux, dirigido por el chef Jean-Georges Vongerichten, ubicado en Meatpacking District. El lugar, reconocido por su exclusividad, recibió a Alcaraz y a un selecto grupo de invitados.

El propio chef compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al jugador acompañada de un mensaje en el que expresó: “Felicidades”.

La velada incluyó platos de alta cocina y se convirtió en antesala de lo que sería una larga noche de festejo.

Carlos Alcaraz disfrutó de una
Carlos Alcaraz disfrutó de una cena de alta cocina en Chez Margaux - crédito @chefjgv/Instagram

Fiesta con el reguetonero paisa y estrellas internacionales

La celebración tomó un giro más festivo cuando Alcaraz se dirigió a la discoteca Amber Room, punto de encuentro para diversas figuras que salían de los MTV Video Music Awards (VMAs).

El lugar recibió a artistas como Emilia, Ty Dolla $ign, Chance The Rapper, Justin Quiles y Lenny Tavarez. Entre ellos, quien más destacó fue J Balvin, que compartió con el campeón momentos de la velada y dejó constancia de su participación en redes sociales.

El artista colombiano publicó varias fotografías del evento en su cuenta de Instagram y escribió: “Qué locura de noche 💥GRACIAS de corazón @vmas siempre en alta 🔋 felicidades @carlitosalcarazz”.

El mensaje circuló rápidamente entre los seguidores del cantante y del deportista, consolidando la relevancia del encuentro entre ambos.

J Balvin compartió con Emilia,
J Balvin compartió con Emilia, Justin Quiles y Lenny Tavarez luego de que Carlos Alcaraz ganara el US Open 2025 - crédito @jbalvin/Instagram

El colombiano se mostró cercano a los asistentes y participó activamente de la fiesta. Las fotografías difundidas mostraron su interacción con Alcaraz y con músicos como Emilia, Lenny Tavarez y Justin Quiles. La aparición del cantante reforzó el carácter internacional de la velada y añadió un vínculo entre el deporte y la música latina en un escenario global.

El cantante de éxitos como Mi gente, Ginza, Bobo y La canción expresó su entusiasmo por haber estado en la ceremonia de los MTV, donde reconocidos artistas como Sabrina Carpenter y Ricky Martin destacaron con sus presentaciones. De la misma forma, su pareja Valentina Ferrer participó con energía en la alfombra previa al evento, posando junto a él.

Aunque la celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada, el jugador cumplió con sus compromisos profesionales al día siguiente. A las 9:00 a. m. asistió a una entrevista televisiva en el Rockefeller Center, donde fue recibido con vítores por quienes reconocieron su logro.

J Balvin brilló en los
J Balvin brilló en los VMAs 2025 con su presentación, en el mismo escenario donde se presentaron otros grandes artistas - crédito Kylie Cooper/Reuters

El ambiente de reconocimiento se trasladó a la calle, donde decenas de personas corearon frases como “Carlitos” y “Viva España”.

J Balvin rindió homenaje a Ricky Martin en los VMAs

La gala de los MTV Video Music Awards 2025 tuvo uno de sus momentos más destacados con el homenaje a Ricky Martin, que se convirtió en el primer artista en recibir el Latin Icon Award, un reconocimiento a su trayectoria y a su impacto en la música global.

J Balvin, presente en la ceremonia, dedicó palabras de admiración a su colega y amigo. “Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es”, expresó en una entrevista.

J Balvin expresó su admiración
J Balvin expresó su admiración por Ricky Martin durante los VMAs, luego de que el artista ganara Latin Icon Award - crédito Kylie Cooper/Reuters

El intérprete resaltó la influencia del puertorriqueño en el crecimiento de la música latina a nivel mundial: “Lo que siento por él es amor y admiración. Y más allá de eso, es uno de los íconos más grandes en la historia de la música latina en el mundo”.

Balvin destacó que su propia carrera y la de otros artistas contemporáneos fueron posibles gracias al camino abierto por Martin. “Gracias a artistas como él es la razón por la que estoy aquí. Él abrió el camino para nosotros. La gente empezó a creer en los artistas latinos por personas como él”, señaló.

El reconocimiento a Ricky Martin coincidió con el lanzamiento de su nuevo álbum Renacer, en el que explora temas de identidad, libertad y reinvención, consolidando así un regreso con fuerza a la escena internacional.

