Colombia

Fueron liberados los 45 militares que habían sido secuestrados en El Tambo, Cauca

Los militares fueron evacuados de la zona en helicóptero. Por el momento, se desconoce su estado de salud

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Imagen de referencia - Los
Imagen de referencia - Los militares habían sido retenidos el domingo 7 de septiembre de 2025 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional de Colombia confirmó que fueron dejados en libertad un grupo de 45 soldados que permanecía secuestrado en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca.

Según información preliminar, los militares fueron evacuados por vía aérea.

Noticia en desarrollo...

