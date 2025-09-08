Fueron liberados los 45 militares que habían sido secuestrados en El Tambo, Cauca

En la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional de Colombia confirmó que fueron dejados en libertad un grupo de 45 soldados que permanecía secuestrado en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca.
Según información preliminar, los militares fueron evacuados por vía aérea.
Noticia en desarrollo...
