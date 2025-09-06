Así fue el traslado a Bogotá de uno de los soldados que fueron quemados con gasolina en una asonada en Putumayo

Los soldados fueron trasladados de urgencia a un centro médico - crédito Ejército Nacional

En horas de la tarde del 6 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, al Hospital Militar Central, hombre que resultó gravemente herido en una asonada por parte de la comunidad en el departamento de Putumayo.

Los hechos se produjeron el 3 de septiembre en medio de una operación en contra del narcotráfico en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón. Allí, la comunidad se percató de la presencia de los uniformados, iniciaron una ofensiva contra los miembros de las Fuerzas Militares y atacaron a tres de los hombres que hacían presencia en el lugar, rociándoles gasolina para luego prenderles fuego.

“De acuerdo con los protocolos establecidos, #AEstaHora nuestro subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien resultó con graves quemaduras en hechos ocurridos en el departamento del #Putumayo, es trasladado desde un centro asistencial en Florencia, #Caquetá, hacia el Hospital Militar Central en #Bogotá”, así lo informó la institución castrense por medio de su cuenta de X.

La Fuerza Aérea Colombiana puso a su disposición sus dispositivos para poder realizar un desplazamiento con todo lo necesario para cubrir las demandas de salud del oficial: “Con este procedimiento, que se realiza gracias al apoyo de @FuerzaAereaCol, disponemos de todas las capacidades médicas y de infraestructura para brindar la atención especializada y oportuna que requiere nuestro oficial”.

En un video se ve la llegada de dos vehículos motorizados y la ambulancia en la que se trasladó al soldado, a su llegada a las instalaciones del Hospital Militar Central de Bogotá, donde permanecerá internado Mejía Gutiérrez bajo supervisión del personal médico debido a la complejidad en su estado de salud, que lo tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Dos de los tres soldados heridos presentaron quemaduras en un 30% de su cuerpo, mientras que Miguel, tiene afectaciones en el 75% de los tejidos del cuerpo.

Soldados quemados por la comunidad en Putumayo - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Luego de haber ingresado al Hospital Militar, este emitió un comunicado en el que detalla la condición del Subteniente: “El Hospital Militar Central se permite informar a la opinión pública que el día de hoy 5 de septiembre a las 16:15, ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado”, dice el documento.

Los otros dos hombres también fueron remitidos al Hospital Militar, pero un día antes: “Informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”.

Los uniformados fueron trasladados desde Caquetá a Bogotá, donde reciben atención especializada - crédito Hospital Militar Central

En el mismo comunicado, se precisó que el próximo boletín a la opinión pública será entregado en la jornada del domingo 7 de septiembre: “El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, continúa brindando atención de alta complejidad, disponiendo de todas sus capacidades técnicas, científicas y de infraestructura al servicio de nuestros Usuarios. Esta entidad hospitalaria estará informando sobre la evolución de los pacientes en un nuevo comunicado, que será emitido en las próximas 48 horas”.

Este lugar, que se encuentra en la capital del país, está adscrito al Ministerio de Defensa, que presta servicios de salud principalmente a los hombres que hacen parte de las Fuerzas Militares y sus núcleos familiares.