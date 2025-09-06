Colombia

Así fue el traslado a Bogotá de uno de los soldados que fueron quemados con gasolina en una asonada en Putumayo

La Fuerza Aérea Colombiana puso a su disposición sus dispositivos para poder realizar un desplazamiento con todo lo necesario para cubrir las demandas de salud del oficial

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Los soldados fueron trasladados de
Los soldados fueron trasladados de urgencia a un centro médico - crédito Ejército Nacional

En horas de la tarde del 6 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, al Hospital Militar Central, hombre que resultó gravemente herido en una asonada por parte de la comunidad en el departamento de Putumayo.

Los hechos se produjeron el 3 de septiembre en medio de una operación en contra del narcotráfico en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón. Allí, la comunidad se percató de la presencia de los uniformados, iniciaron una ofensiva contra los miembros de las Fuerzas Militares y atacaron a tres de los hombres que hacían presencia en el lugar, rociándoles gasolina para luego prenderles fuego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“De acuerdo con los protocolos establecidos, #AEstaHora nuestro subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien resultó con graves quemaduras en hechos ocurridos en el departamento del #Putumayo, es trasladado desde un centro asistencial en Florencia, #Caquetá, hacia el Hospital Militar Central en #Bogotá”, así lo informó la institución castrense por medio de su cuenta de X.

La Fuerza Aérea Colombiana puso a su disposición sus dispositivos para poder realizar un desplazamiento con todo lo necesario para cubrir las demandas de salud del oficial: “Con este procedimiento, que se realiza gracias al apoyo de @FuerzaAereaCol, disponemos de todas las capacidades médicas y de infraestructura para brindar la atención especializada y oportuna que requiere nuestro oficial”.

El Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, al Hospital Militar Central, hombre que resultó gravemente herido en una asonada por parte de la comunidad en el departamento de Putumayo - crédito redes sociales/X

En un video se ve la llegada de dos vehículos motorizados y la ambulancia en la que se trasladó al soldado, a su llegada a las instalaciones del Hospital Militar Central de Bogotá, donde permanecerá internado Mejía Gutiérrez bajo supervisión del personal médico debido a la complejidad en su estado de salud, que lo tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Dos de los tres soldados heridos presentaron quemaduras en un 30% de su cuerpo, mientras que Miguel, tiene afectaciones en el 75% de los tejidos del cuerpo.

Soldados quemados por la comunidad
Soldados quemados por la comunidad en Putumayo - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Luego de haber ingresado al Hospital Militar, este emitió un comunicado en el que detalla la condición del Subteniente: “El Hospital Militar Central se permite informar a la opinión pública que el día de hoy 5 de septiembre a las 16:15, ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado”, dice el documento.

Los otros dos hombres también fueron remitidos al Hospital Militar, pero un día antes: “Informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”.

Los uniformados fueron trasladados desde
Los uniformados fueron trasladados desde Caquetá a Bogotá, donde reciben atención especializada - crédito Hospital Militar Central

En el mismo comunicado, se precisó que el próximo boletín a la opinión pública será entregado en la jornada del domingo 7 de septiembre: “El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, continúa brindando atención de alta complejidad, disponiendo de todas sus capacidades técnicas, científicas y de infraestructura al servicio de nuestros Usuarios. Esta entidad hospitalaria estará informando sobre la evolución de los pacientes en un nuevo comunicado, que será emitido en las próximas 48 horas”.

Este lugar, que se encuentra en la capital del país, está adscrito al Ministerio de Defensa, que presta servicios de salud principalmente a los hombres que hacen parte de las Fuerzas Militares y sus núcleos familiares.

Temas Relacionados

Soldados quemadosMiguel Ángel Mejía GutiérrezPutumayoHospital Militar Central de BogotáTrasladoColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 14 de la Vuelta a España EN VIVO: Avilés a Lagos de Somiedo, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Continúa la aventura en la alta montaña, a falta de una semana para que finalice su edición número 80

Etapa 14 de la Vuelta

Polémica en la Lotería de Bogotá por adjudicación millonario por contrato a Thomas Greg and Sons: La entidad justificó decisión

El contrato para formularios de chance fue otorgado a Thomas Greg & Sons pese a existir una propuesta 40% más económica, lo que llevó al concejal Daniel Briceño a solicitar una investigación por posible sobrecosto

Polémica en la Lotería de

Colombiano en Italia fue auxiliado por un dolor de estómago y resultó siendo operado: llevaba tres bolsas de cocaína líquida

Mientras se recupera de la intervención quirúrgica, el connacional de 30 años permanece custodiado por agentes de la Policía del Estado para que, cuando sea dado de alta, responda ante la justicia de ese país por la carga de droga que llevaba consigo y que por poco le cuesta la vida

Colombiano en Italia fue auxiliado

Alarma en Oriente antioqueño por altos niveles de mercurio en ríos: concentraciones superan límites permitidos

Un estudio de Cornare revela concentraciones de mercurio hasta tres veces superiores al límite permitido en el río Calderas

Alarma en Oriente antioqueño por

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

Se juega otra edición entre rojos y azules con la obligación de sumar los 3 puntos para entrar al grupo de los 8

Millonarios vs. Santa Fe EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón conmovió a los

Claudia Bahamón conmovió a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ con emotiva carta: “No estoy sola”

Karol G le subió el volumen a ‘Tropicoqueta’ en el medio tiempo de la NFL en Brasil: así fue su presentación

Shakira rompió en llanto durante su concierto en México mientras cantaba tema asociado a Gerard Piqué

Johanna Fadul reveló lo que sucederá con su personaje Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Claudia Bahamón y el día que apareció en un videoclip de Chayanne por petición expresa del cantante

Deportes

Etapa 14 de la Vuelta

Etapa 14 de la Vuelta a España EN VIVO: Avilés a Lagos de Somiedo, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

El colombiano Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España

Ramón Jesurún no se conforma con la clasificación de Colombia al Mundial 2026 y le apunta al premio mayor: “¿Por qué no buscar el título?"

Amaranto Perea, de la selección Colombia, se sacará una ‘espinita’ que tenía desde 2014: “Mi sueño frustrado”