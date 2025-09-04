Valentina Taguado recibirá castigo en ‘Masterchef Celebrity’ tras faltar a uno de los retos que presentó Jorge Rausch

Valentina Taguado entró a la lista negra de los famosos castigados en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ pro faltar al programa - crédito Cortesía Canal RCN

La edición de aniversario de Masterchef Celebrity Colombia 2025 sorprendió a la audiencia el 3 de septiembre por la ausencia simultánea de dos participantes: Valentina Taguado y Luisfer Hoyos, así como de la presentadora Claudia Bahamón.

La situación de Taguado generó especial expectativa, ya que el jurado Jorge Rausch advirtió que podría enfrentar una sanción a su regreso, lo que añadió tensión a la competencia culinaria más vista del país.

Durante el episodio, los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso abordaron de inmediato las ausencias, destacando que la jornada se desarrollaría con menos concursantes y sin la habitual conducción de Bahamón.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón brillaron por su ausencia en el capítulo del 3 de septiembre en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

La ausencia de Taguado, locutora y una de las figuras más carismáticas de la temporada, fue especialmente notoria para sus compañeros, quienes manifestaron su preocupación y la extrañaron en la cocina.

Valeria Aguilar, una de las participantes, expresó abiertamente el vacío que dejó su colega en el reto de salvación.

Aunque el programa no reveló la causa de la inasistencia de Taguado, la atención se centró en las palabras de Jorge Rausch, quien explicó las posibles consecuencias para la concursante.

El chef bogotano indicó que Taguado tendría la oportunidad de reincorporarse después del reto de eliminación sin recibir penalización alguna.

No obstante, fue claro al advertir que, si su regreso se producía después del siguiente reto, debería portar el delantal negro, una sanción que pone en riesgo la permanencia de cualquier participante en la competencia.

Rausch puntualizó que, si Taguado regresaba a tiempo para la próxima caja misteriosa, evitaría el castigo; de lo contrario, el delantal negro sería inevitable, pese a que recientemente había ganado el último reto junto a Raúl y Michelle.

En cuanto a Luisfer Hoyos, su ausencia no tomó por sorpresa a los seguidores del programa, ya que en episodios anteriores se había informado sobre problemas de salud que le impedían continuar en la competencia.

El actor ya había presentado dificultades médicas, lo que justificó su inasistencia en esta ocasión.

Ante la falta de Valentina Taguado y Claudia Bahamón en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’, Jorge Rausch asumió la conducción del programa - crédito Canal RCN

La falta de Claudia Bahamón, presentadora del reality, también marcó el episodio. Ante su ausencia, Jorge Rausch asumió el rol de anfitrión, saludó a los concursantes con el característico estilo de Bahamón y, en tono irónico, sugirió que el ambiente resultaba más relajado sin ella.

Sin embargo, los participantes no compartieron esa percepción y respondieron que la presencia de la presentadora era fundamental para el ánimo y la dinámica del programa.

Esta décima temporada de Masterchef Celebrity Colombia, que celebra una década al aire, se ha distinguido por un número inusual de ausencias, lo que ha generado incertidumbre y debate entre los seguidores del reality.

Las reiteradas faltas de concursantes y figuras centrales han añadido un elemento de imprevisibilidad a la competencia, en una edición que ya se perfila como una de las más comentadas.

La ausencia de Claudia Bahamón dejó una huella palpable en el set, reflejada en el sentir de los participantes, quienes resaltaron la energía y el carisma que aporta la presentadora al programa.

Estos son los participantes con delantal negro que irán a reto de eliminación en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’

Cuatro concursantes de la décima temporada del reality culinario quedaron en riesgo de eliminación tras el reto de salvación realizado el 3 de septiembre, según informó Canal RCN. Patricia Grisales, Pichingo, Aleja Ávila y Caterin Escobar deberán enfrentarse en la próxima ronda para definir su permanencia en el programa.

Un nuevo reto de eliminación en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ dejará a un concursante fuera de la competencia - crédito Canal RCN

El actor Raúl Ocampo alteró el desarrollo de la competencia al utilizar un beneficio secreto que había obtenido en semanas anteriores, lo que generó sorpresa entre los participantes y el jurado. Además, la posible incorporación de Luisfer Hoyos al grupo de eliminados se mantiene en suspenso debido a sus recientes ausencias por motivos médicos, situación que se resolverá en el siguiente reto.

Durante el reto de salvación, los siete concursantes debieron preparar dos platos utilizando un horno especial, bajo la evaluación de tres comensales invitados. Violeta Bergonzi y Nicolás Montero lograron las mejores calificaciones de la noche, con 9,5 puntos cada uno, asegurando así su continuidad en la competencia.