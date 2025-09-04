Disidencias de la Segunda Marquetalia negaron que hayan atacado a militares en Putumayo

El integrante de los Comandos de Frontera, Giovanny Andrés Rojas (c) observa al jefe de la delegación del gobierno nacional, Armando Novoa García (i) y al exintegrante de las FARC 'Walter Mendoza' (2i) durante una rueda de prensa este martes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La delegación de paz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), grupo que se desligó de la Segunda Marquetalia, negó que tuviera responsabilidad en el ataque contra dos soldados del Ejército Nacional en la vereda Siloé, zona rural del municipio de Villagarzón, en el departamento de Putumayo.

En un comunicado publicado el jueves 4 de septiembre de 2025, la organización armada rechazó y condenó el ataque contra los integrantes de la fuerza pública que fueron brutalmente atacados con gasolina en medio de un operativo contra el narcotráfico en el sur del país.

“Una vez conocidos, LAMENTA Y RECHAZA los hechos ocurridos en la vereda de Siloé, en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo, el pasado día 3 de septiembre de 2025. Hechos que, como en otras oportunidades, solicitamos que sean aclarados exhaustivamente”

Además, la estructura guerrillera reiteró su compromiso con los diálogos de paz que se adelantan con el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo...