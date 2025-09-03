Colombia

Subteniente del Ejército murió arrollado por un carro particular en Antioquia: se había bajado de un vehículo militar porque sufrió una falla mecánica

Tras el siniestro, los compañeros del oficial le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron inicialmente al Hospital de Caucasia, donde recibió atención médica

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El Ejército Nacional lamentó la muerte del subteniente y anunció que “se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar apoyo y acompañamiento a sus familiares en este difícil momento” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Ejército Nacional de Colombia

El Ejército Nacional confirmó que el subteniente Juan Sebastián Reyes Galeano, integrante del Batallón de Selva N.º 57, falleció durante el trayecto hacia un hospital de alta complejidad en Montería, Córdoba.

El uniformado falleció pese a los esfuerzos médicos y al procedimiento de evacuación implementado tras el accidente que sufrió en la madrugada del martes 2 de septiembre de 2025 en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

Según el comunicado oficial del Comando de la Décima Primera Brigada, el incidente se originó cuando una unidad militar en la que se movía el subteniente Reyes Galeano se desplazaba en un vehículo por la zona y este presentó una falla mecánica que impidió continuar el recorrido.

Sin embargo, en el momento en que los militares descendieron del automotor para revisar la situación, un carro particular que transitaba por el sector arrolló al subteniente Reyes Galeano, causándole heridas de consideración.

El incidente se originó cuando una unidad militar en la que se movía el subteniente Reyes Galeano se desplazaba en un vehículo por la zona y este presentó una falla mecánica que impidió continuar el recorrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De inmediato, los compañeros del oficial le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital de Caucasia, donde recibió atención médica inicial. Sin embargo, la complejidad de su estado requirió su remisión a un centro asistencial en Montería, en el departamento de Córdoba.

El Ejército Nacional informó que, a pesar de los procedimientos realizados y la evacuación, el subteniente no sobrevivió al traslado. En relación con el responsable del accidente de tránsito, la institución comunicó que ya se notificó a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones necesarias y se esclarezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho.

El Ejército Nacional lamentó la muerte del subteniente y anunció que “se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar apoyo y acompañamiento a sus familiares en este difícil momento”.

El Ejército Nacional confirmó que el subteniente Juan Sebastián Reyes Galeano, integrante del Batallón de Selva N.º 57, falleció durante el trayecto hacia un hospital de alta complejidad en Montería, Córdoba - crédito Ejército Nacional de Colombia

La muerte del sargento Jhon Alexander Osorio, que fue embestido presuntamente por un coronel

El caso recuerda al acontecido en la madrugada del 18 de julio de 2025, cuando se registró el hallazgo del cuerpo sin vida del sargento Jhon Alexander Osorio a un costado de la vía interna del fuerte militar de Tolemaida, un caso que desató una profunda indignación entre sus allegados, que denunciaron que el responsable del atropello, un coronel de la misma institución, abandonó la escena sin prestarle auxilio.

La familia de Osorio detalló que el militar señalado del hecho, el coronel Juan Carlos Pinzón Pinzón, no solo omitió socorrerlo, sino que, pese a la cercanía del hospital militar, optó por dejarlo en la vía y continuar su trayecto.

“El sargento venía de regreso caminando hacia la zona donde debía descansar. Fue atropellado por otro miembro de la institución y esta persona, en un acto de vil cobardía, como vil canalla, en lugar de prestarle los primeros auxilios, lo dejó botado y continuó su camino como si nada”, describió un allegado de la víctima a Semana.

El caso recuerda al acontecido en la madrugada del 18 de julio de 2025, cuando se registró el hallazgo del cuerpo sin vida del sargento Jhon Alexander Osorio a un costado de la vía interna del fuerte militar de Tolemaida - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el testimonio, el cuerpo de Osorio permaneció en el sector Los Mangos, lugar del accidente, hasta la mañana siguiente. “Salió (el victimario) de la base militar de Tolemaida y no fue sino hasta el siguiente día, a las cinco de la mañana, que una persona pasó y lo vio tirado a un lado de la carretera, muerto”, relató el familiar.

La reacción de la base militar ante el incidente incluyó la verificación del vehículo implicado y la confrontación del oficial señalado. Sin embargo, la familia manifestó su desconcierto por la actitud del coronel que, según su versión, acudió a su oficina al día siguiente como si nada hubiera ocurrido.

“Al hacer la verificación, ellos (base militar de Tolemaida) verifican el vehículo y confrontan a esta persona. Sin embargo, esta persona, pese a haberlo asesinado la noche anterior, llegó a trabajar como si nada a su oficina al día siguiente. Y no fue sino hasta cuando se vio acorralado por los videos y por la información que se tenía de las personas, que tomó la decisión de decir que él sí lo había atropellado la noche anterior”, explicó el pariente del fallecido sargento a Semana.

