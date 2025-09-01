Colombia

Tragedia en una fiesta de 15 años: menor de 16 asesinó a un joven de 25 tras atacarlo con una navaja

El trágico hecho ocurrió en Medellín: testigos aseguran que la riña se originó por un problema que tuvo el agresor con la pareja sentimental de otro invitado

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

La riña comenzó con una disputa verbal entre el menor y Velásquez, la cual se trasladó afuera del local donde se celebraba el cumpleaños- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Como Fernando Velásquez fue identificado el joven de 25 años que murió durante una fiesta de 15 años en la comuna Manrique, ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Medellín.

La noche, que había comenzado como una celebración, se tornó violenta cuando, según el informe de las autoridades citado por Blu Radio, un adolescente de 16 años atacó a Velásquez con una navaja: ambos se encontraban en el salón donde se desarrollaba la fiesta cuando se desató una riña.

El agresor, de acuerdo con testigos que hablaron con la Policía, habría iniciado el altercado tras sobrepasarse con la pareja sentimental de otro invitado. El ataque dejó a la víctima tendida en la vía pública, y aunque fue trasladada a la unidad intermedia de Santo Domingo, ingresó sin signos vitales.

La noche, que había comenzado como una celebración, se tornó violenta cuando, según el informe de las autoridades, un adolescente de 16 años atacó a Velásquez con una navaja. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El medio local MiOriente detalló que la riña comenzó con una disputa verbal entre el menor y Velásquez, la cual se trasladó fuera del local donde se celebraba el cumpleaños. Allí, el menor, al parecer, desenfundó un puñal y le propinó una puñalada al joven de 25 años en el cuello.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, logrando la aprehensión del menor por el delito de homicidio. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso. El contexto de este crimen se inscribe en una tendencia alarmante: 224 homicidios se han registrado en Medellín en lo que va del año, de los cuales 58 casos están relacionados con hechos de intolerancia, lo que representa un incremento del 5 % respecto al año anterior, según datos oficiales citados por Blu Radio.

Por su parte, el mismo medio cito datos relacionados con el uso de armas blancas en homicidios, que ha alcanzado cifras preocupantes en Medellín, con 80 casos reportados en lo que va del año y por los que se ha consolidado como el segundo instrumento más empleado en estos crímenes.

Estos datos reflejan una problemática persistente en la capital antioqueña, donde la violencia asociada a conflictos interpersonales y el uso de armas blancas sigue generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

Como Fernando Velásquez fue identificado el joven de 25 años que perdió la vida durante una fiesta de 15 años en la comuna Manrique, ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer murió apuñalada por su expareja donde trabajaba en Medellín

El 24 de agosto de 2025, una mujer de 37 años identificada como Luz Viviana Hernández Aguilar fue atacada con un arma cortopunzante por su excompañero sentimental, Ángel David González Castro, en el establecimiento comercial donde trabajaba como cocinera, ubicado en el barrio San José del corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

La relación entre la víctima y el agresor, que tenía 23 años, se había extendido durante tres años, marcada por episodios de celos y reclamos constantes por parte de González Castro. Según información difundida por el medio local Alerta Paisa, la ruptura se produjo cuando Luz Viviana decidió poner fin al vínculo, motivada por el temor que le generaban las amenazas recibidas. Dos meses antes del crimen, la mujer optó por mudarse con sus padres como medida de protección.

El día del ataque, una fuerte discusión precedió la agresión. De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, el agresor tomó un cuchillo y le propinó varios cortes a la altura del cuello y la base del cráneo a la víctima. La brutalidad del ataque quedó registrada en video, lo que permitió a las autoridades reconstruir los hechos con precisión.

El 24 de agosto de 2025, una mujer de 37 años identificada como Luz Viviana Hernández Aguilar fue atacada con un arma cortopunzante por su excompañero sentimental, Ángel David González Castro - crédito Freepik

Tras cometer el homicidio, Ángel David González Castro intentó escapar hacia una zona boscosa cercana. Durante la huida, se autoinfligió varias heridas con el arma cortopunzante, lo que impidió que se alejara demasiado. La rápida reacción de los testigos, que alertaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, facilitó la captura del agresor en las inmediaciones del lugar.

Los ciudadanos presentes en el establecimiento trasladaron a Luz Viviana Hernández Aguilar a la Clínica Antioquia, en Itagüí, en un intento por salvarle la vida: sin embargo, la víctima no sobrevivió a las graves lesiones sufridas durante el ataque.

