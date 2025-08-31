Margarita Ortega confirmó que tiene nueva pareja sentimental: es un colega

La presentadora Margarita Ortega anunció que decidió darse una nueva oportunidad en el amor - crédito @margaritamariaortega/Instagram

Margarita Ortega es un nombre especialmente querido por los colombianos gracias a su carisma y su trabajo como actriz y presentadora en la televisión nacional.

Luego de un receso de cerca de un año que se produjo tras el final del noticiero CM& en noviembre de 2023 (mismo que aprovechó para estudiar en Malta), la vallecaucana retomó su actividad en 2025, primero con el programa de entrevistas El Latido, de Canal Capital, y luego con su regreso al Canal 1, esta vez para ser presentadora de Noticentro 1.

La caleña luego de su separación del actor Ramiro Meneses en 2015, optó por priorizar su vida personal, motivo por el que no se le conocieron parejas sentimentales desde entonces. Pero esto cambio luego de que se confirmara que decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

La presentadora fue vista con Joan Avellaneda, su compañero en el Noticentro Canal 1 - crédito @canal1col/Instagram

El programa La Red, de Caracol Televisión, captó a la actriz a las afueras del Movistar Arena de Bogotá cuando salía de la presentación que dieron los mexicanos Molotov el pasado 22 de agosto.

El hombre que la acompañaba fue identificado por los presentadores del espacio como Joan Avellaneda, director de Noticentro 1 y director de contenidos de Canal 1. La conductora fue captada en actitud cercana con Avellaneda, al punto de recostarse en su hombro, lo que motivó la confirmación pública del vínculo.

“Este hombre se llama Joan Avellaneda, director general de contenido de Canal 1. Apasionado por la música, toca la guitarra eléctrica, y comparten set todos los días en el canal donde trabajan”, contó la presentadora Mary Méndez.

El programa contactó directamente a la presentadora, y esta confirmó el vínculo sentimental. “La contactamos a Margara y nos contó que sí. Efectivamente está enamorada, está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Es una relación bastante estable que lleva unos mesesitos”, detalló Méndez

Antes de su relación con Avellenada, Ortega estuvo casada durante 15 años con el actor y director Ramiro Meneses, con quien tiene una hija llamada Melibea. La separación se hizo oficial en 2015, después de más de una década de matrimonio.

En una entrevista previa con las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, Margarita Ortega habló sobre su relación con Meneses. “Él me acompañó, no es el papá de mi hijo mayor, pero estuvo casi presente en casi toda la vida de Emiliano. Nació Melibea y ahí vamos en la vida, estábamos hace 15 años y ya no había la comunicación de antes”, explicó la presentadora, agregando que: “Emiliano, por ejemplo, llama a Ramiro todo el tiempo, son muy cercanos. Se llaman y así vamos por la vida”, contó.

Según explicó, la dinámica de la pareja cambió con el tiempo, lo que los llevó a tomar caminos separados. “Cada uno empezó a ver que su vida necesitaba otros aires para justamente llegar a ese punto creativo que nos mueve”, comentó Ortega, dejando claro que la separación fue una decisión mutua y respetuosa.

Margarita Ortega relató cómo fue primer viaje sola después de dos matrimonios, dos hijos y dos divorcios

Margarita Ortega contó las implicaciones que tuvo su viaje a Malta, luego del final de su etapa en CM& - crédito cortesía Canal Capital

En medio de una entrevista en el programa Bravissimo, Ortega contó que luego de la pandemia de covid-19, tomó la decisión de viajar a Malta como parte de un programa de inmersión para personas mayores de 50 años, una experiencia que describió como profundamente liberadora y enriquecedora.

Este viaje, según relató, no solo le permitió reconectar consigo misma, sino también demostrar que era una mujer capaz de valerse por sí misma, algo que no había experimentado antes debido a las responsabilidades que asumió desde muy joven.

“Me casé muy chiquita, dos matrimonios, dos divorcios y dos hijos. He pasado toda mi vida acompañada, siempre he viajado con alguien. (…) Me voy sola, logro estar sola y caminar y valerme por mí.No hay nadie que me pueda rescatar. Soy mi princesa, mi reina, yo me puedo rescatar. (…) Volví más valiente”, expresó.