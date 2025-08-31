Efraín Cepeda lanzará su precandidatura presidencial por el Partido Conservador

El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que presentará su precandidatura a la Presidencia de Colombia por el Partido Conservador. El lanzamiento público está programado para la segunda semana de septiembre, según lo conocido hasta ahora por el medio El Colombiano. Esta postulación se suma al proceso que desarrolla la colectividad para definir sus cartas de cara a las elecciones de 2026.

Cepeda es señalado como uno de los congresistas más críticos del actual Gobierno. Durante su período como presidente del Senado, participó en debates legislativos relevantes, como el trámite de la consulta popular para la reforma laboral. En ese contexto, se produjo una discusión significativa entre las cámaras, luego de que la propuesta inicial fuera rechazada y, finalmente, aprobada tras un nuevo debate parlamentario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las últimas elecciones legislativas, el Partido Conservador obtuvo una votación aproximada de dos millones de votos al Congreso. Esto proporciona a la colectividad un margen de maniobra dentro de la coalición de centro derecha para negociaciones y participación en los mecanismos de selección interna. Entre los procedimientos previstos están la realización de una encuesta en diciembre y una consulta prevista para marzo del próximo año. Se proyecta que en la consulta de diciembre participen más de diez precandidatos de sectores independientes, centro derecha y partidos tradicionales.

La sede principal del Partido Conservador, ubicada en el barrio La Soledad de Bogotá. - crédito Partido Conservador Colombia

Entre los eventuales aspirantes de centro derecha figuran nombres como Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán, además de algunos exgobernadores, exalcaldes y otros miembros de partidos como La U y Liberal. Para algunos de estos aspirantes que no hayan culminado el proceso de recolección de firmas, hay plazo hasta el 20 de diciembre para cumplimentar este requisito legal.

Mientras tanto, en la izquierda, las proyecciones indican que el candidato fuerte se conocerá en octubre, antes de la consulta grande en marzo en la que participarán otros aspirantes como Vicky Dávila, Abelardo De la Espriella y la persona designada por el Centro Democrático. Los nombres más mencionados en los espacios progresistas son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

En el centro político, la definición de candidaturas dependerá en parte de la decisión de Sergio Fajardo. Las encuestas referenciadas muestran que su nombre recoge buenos niveles de intención de voto. No obstante, la posibilidad de que compita al margen de la coalición divide el panorama electoral de este sector.

Tras la reciente promulgación de la ley de encuestas, la divulgación de sondeos electorales se restringe en los tres meses previos a la jornada electoral, lo que limita la disponibilidad de datos sobre la evolución de la preferencia de los votantes ante la aparición de nuevos actores.

Sectores empresariales y políticos han venido solicitando públicamente a Efraín Cepeda que oficialice su aspiración. Finalmente accedió, aunque con una estrategia que se desarrolla en un calendario anticipado respecto a anteriores campañas electorales.

El lanzamiento público de Efraín Cepeda está programado para la segunda semana de septiembre. - crédito @EfrainCepeda/X

¿Quién es Efraín Cepeda?

Efraín José Cepeda Sarabia, nacido en Barranquilla en 1950, es senador del Partido Conservador y se encuentra entre los congresistas con mayor trayectoria en el Capitolio Nacional. Es economista industrial y cuenta con una especialización en finanzas de la Universidad de los Andes. Su carrera comenzó en el campo empresarial, donde lideró organizaciones como Fedelonjas y el Comité Intergremial del Atlántico.

La vida política de Cepeda inició en 1991, tras ser electo senador con aval de la Nueva Fuerza Democrática, movimiento fundado entonces por Andrés Pastrana. Desde ese momento, ha ocupado una curul de manera ininterrumpida durante ocho períodos legislativos y fue designado presidente del Senado en dos ocasiones (2017-2018 y 2024-2025). También integró el Directorio Nacional Conservador.

Dentro de su desempeño parlamentario, Cepeda ha participado como vicepresidente de la Comisión Cuarta y ha desempeñado funciones de liderazgo en la conducción de su colectividad.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, no descarta la aplicación de la “silla vacía” en el caso del congresista Iván Name, detenido por orden de la Corte Suprema - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación preliminar en contra de Efraín Cepeda por posibles irregularidades en la tramitación de la consulta popular. La indagación pretende determinar si existieron delitos como prevaricato, abuso de autoridad o perturbación al proceso democrático durante la sesión en la que presidió el Senado.

Su nombre también ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto caso de corrupción, donde se sugieren acuerdos políticos para aprobar créditos a cambio de beneficios contractuales. Cepeda ha negado los señalamientos y el proceso permanece bajo análisis jurisdiccional.

Con estos antecedentes, la oficialización de la precandidatura de Efraín Cepeda representa un nuevo movimiento relevante en la fase previa de la campaña presidencial para 2026, en la que convergen múltiples dinámicas partidistas, reglas de juego renovadas y un panorama en transformación para la representación de los partidos tradicionales.