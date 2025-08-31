Colombia

Efraín Cepeda lanzará su precandidatura presidencial por el Partido Conservador

Se presume que el senador barranquillero oficializará su aspiración a la Casa de Nariño en la segunda semana de septiembre

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
El senador Efraín Cepeda presidió
El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que presentará su precandidatura a la Presidencia de Colombia por el Partido Conservador. El lanzamiento público está programado para la segunda semana de septiembre, según lo conocido hasta ahora por el medio El Colombiano. Esta postulación se suma al proceso que desarrolla la colectividad para definir sus cartas de cara a las elecciones de 2026.

Cepeda es señalado como uno de los congresistas más críticos del actual Gobierno. Durante su período como presidente del Senado, participó en debates legislativos relevantes, como el trámite de la consulta popular para la reforma laboral. En ese contexto, se produjo una discusión significativa entre las cámaras, luego de que la propuesta inicial fuera rechazada y, finalmente, aprobada tras un nuevo debate parlamentario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las últimas elecciones legislativas, el Partido Conservador obtuvo una votación aproximada de dos millones de votos al Congreso. Esto proporciona a la colectividad un margen de maniobra dentro de la coalición de centro derecha para negociaciones y participación en los mecanismos de selección interna. Entre los procedimientos previstos están la realización de una encuesta en diciembre y una consulta prevista para marzo del próximo año. Se proyecta que en la consulta de diciembre participen más de diez precandidatos de sectores independientes, centro derecha y partidos tradicionales.

La sede principal del Partido
La sede principal del Partido Conservador, ubicada en el barrio La Soledad de Bogotá. - crédito Partido Conservador Colombia

Entre los eventuales aspirantes de centro derecha figuran nombres como Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán, además de algunos exgobernadores, exalcaldes y otros miembros de partidos como La U y Liberal. Para algunos de estos aspirantes que no hayan culminado el proceso de recolección de firmas, hay plazo hasta el 20 de diciembre para cumplimentar este requisito legal.

Mientras tanto, en la izquierda, las proyecciones indican que el candidato fuerte se conocerá en octubre, antes de la consulta grande en marzo en la que participarán otros aspirantes como Vicky Dávila, Abelardo De la Espriella y la persona designada por el Centro Democrático. Los nombres más mencionados en los espacios progresistas son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

En el centro político, la definición de candidaturas dependerá en parte de la decisión de Sergio Fajardo. Las encuestas referenciadas muestran que su nombre recoge buenos niveles de intención de voto. No obstante, la posibilidad de que compita al margen de la coalición divide el panorama electoral de este sector.

Tras la reciente promulgación de la ley de encuestas, la divulgación de sondeos electorales se restringe en los tres meses previos a la jornada electoral, lo que limita la disponibilidad de datos sobre la evolución de la preferencia de los votantes ante la aparición de nuevos actores.

Sectores empresariales y políticos han venido solicitando públicamente a Efraín Cepeda que oficialice su aspiración. Finalmente accedió, aunque con una estrategia que se desarrolla en un calendario anticipado respecto a anteriores campañas electorales.

El lanzamiento público de Efraín
El lanzamiento público de Efraín Cepeda está programado para la segunda semana de septiembre. - crédito @EfrainCepeda/X

¿Quién es Efraín Cepeda?

Efraín José Cepeda Sarabia, nacido en Barranquilla en 1950, es senador del Partido Conservador y se encuentra entre los congresistas con mayor trayectoria en el Capitolio Nacional. Es economista industrial y cuenta con una especialización en finanzas de la Universidad de los Andes. Su carrera comenzó en el campo empresarial, donde lideró organizaciones como Fedelonjas y el Comité Intergremial del Atlántico.

La vida política de Cepeda inició en 1991, tras ser electo senador con aval de la Nueva Fuerza Democrática, movimiento fundado entonces por Andrés Pastrana. Desde ese momento, ha ocupado una curul de manera ininterrumpida durante ocho períodos legislativos y fue designado presidente del Senado en dos ocasiones (2017-2018 y 2024-2025). También integró el Directorio Nacional Conservador.

Dentro de su desempeño parlamentario, Cepeda ha participado como vicepresidente de la Comisión Cuarta y ha desempeñado funciones de liderazgo en la conducción de su colectividad.

Efraín Cepeda, presidente del Senado,
Efraín Cepeda, presidente del Senado, no descarta la aplicación de la “silla vacía” en el caso del congresista Iván Name, detenido por orden de la Corte Suprema - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación preliminar en contra de Efraín Cepeda por posibles irregularidades en la tramitación de la consulta popular. La indagación pretende determinar si existieron delitos como prevaricato, abuso de autoridad o perturbación al proceso democrático durante la sesión en la que presidió el Senado.

Su nombre también ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto caso de corrupción, donde se sugieren acuerdos políticos para aprobar créditos a cambio de beneficios contractuales. Cepeda ha negado los señalamientos y el proceso permanece bajo análisis jurisdiccional.

Con estos antecedentes, la oficialización de la precandidatura de Efraín Cepeda representa un nuevo movimiento relevante en la fase previa de la campaña presidencial para 2026, en la que convergen múltiples dinámicas partidistas, reglas de juego renovadas y un panorama en transformación para la representación de los partidos tradicionales.

Temas Relacionados

Efraín CepadaPrecandidato presidencialPartido Conservadorelecciones 2026 ColombiaCasa de NariñoColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de Santander: resultados y números ganadores del sorteo de este viernes 29 de agosto de 2025

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Lotería de Santander: resultados y

Capturan a otro presunto implicado en el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía identificó y detuvo a Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación del crimen y en la selección del menor que ejecutó el ataque

Capturan a otro presunto implicado

Festival Estéreo Picnic: estos son los artistas con más presencias en la historia, uno estará en 2026

El evento se prepara para celebrar su edición 15, del 20 al 22 de marzo del próximo año en el Parque Simón Bolívar

Festival Estéreo Picnic: estos son

Carnicero acusó a un perro de robarle cinco libras de carne y por eso lo apuñaló: familia clama justicia

Aunque el agresor habría pedido disculpas públicas por el atroz ataque y su familia costeó parte de los gastos veterinarios, la familia de Maxi exige el avance de un proceso penal

Carnicero acusó a un perro

Ola de criticas a video de Ignacio Baladán y Sebastian Villalobos por comparar su vida de padres: “machistas”

El clip, titulado “Baby girl dad vs. baby boy dad”, muestra a ambos creadores de contenido atravesando escaleras eléctricas en sentidos contrarios mientras sostienen a sus hijos en brazos

Ola de criticas a video
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN se atribuyó el homicidio

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic: estos son

Festival Estéreo Picnic: estos son los artistas con más presencias en la historia, uno estará en 2026

Ola de criticas a video de Ignacio Baladán y Sebastian Villalobos por comparar su vida de padres: “machistas”

Margarita Ortega confirmó que tiene nueva pareja sentimental: es un colega

‘Miss Universe Colombia′ presentó el reto de traje de baño como su prueba inaugural

Los 10 podcasts más populares de Spotify Colombia este día

Deportes

América de Cali tendría cerca

América de Cali tendría cerca al reemplazo de Diego Raimondi: dos técnicos extranjeros son candidatos

Tragedia en partido del Deportivo Cali vs. Medellín: bus de los “Azucareros” estrelló a un hincha

Dayro Moreno no solo quiere jugar con la selección Colombia: le apunta a dos récords sorpresivos

“Tino” Asprilla advirtió sobre Dayro Moreno en la selección Colombia: “Falta ver cómo lo ven en los entrenamientos”

James Rodríguez prendió a las alarmas en la selección Colombia: duro golpe en partido de León y Querétaro