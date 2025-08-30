Colombia

Muerte Valeria Afanador: nuevos detalles de cómo fue encontrado el cuerpo de la menor de edad

El gobernador de Cundinamarca afirmó que la menor de edad se encontró en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde se perdió su rastro

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La desaparición de la menor
La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero - crédito Bomberos Cundinamarca

El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador ha abierto nuevas hipótesis en torno a su desaparición, especialmente luego de que las autoridades advirtieran que el lugar donde fue encontrada había sido revisado previamente.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, manifestó que el cadáver fue descubierto flotando en el río Frío, situado a una distancia aproximada de 300 metros del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

Esta ubicación, de acuerdo con el mandatario, fue revisada por al menos 200 personas durante las intensas jornadas de búsqueda.

La declaración de Rey a Blu Radio destacó las probabilidades de que el cuerpo no se encontrara allí desde el inicio de la búsqueda. En palabras del gobernador: “La información que tenemos, preliminar, es que efectivamente estaba flotando; estaba allí en el río”.

Temas Relacionados

Muerte Valeria AfanadorHallazgo cuerpo ValeriaCuerpo flotandoGobernador de CundinamarcaJorge Emilio ReyRío FríoCajicáCundinamarcaColegio Gimnasio Campestre Los LaurelesColombia-Noticias

Más Noticias

Así será el clima en Colombia este 30 de agosto: lluvias, tormentas y temperaturas

El pronóstico oficial advierte sobre riesgos para la movilidad y la navegación en varias regiones, mientras las principales ciudades enfrentarán variaciones térmicas y niveles elevados de radiación ultravioleta.

Así será el clima en

Ya hay detenidos por atentado sicarial con fusil en Cali: habría sido un “ajuste de cuentas” entre grupos ilegales

La investigación policial apunta a una red de corrupción en permisos de armas y blindajes, mientras se indaga la conexión con un reciente intento de fuga carcelaria

Ya hay detenidos por atentado

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

La tercera grande del ciclismo tendrá un recorrido llano, llegando a Zaragoza al final de la carrera

Etapa 8 de la Vuelta

Bastones bendecidos y mulas: el contrato de la UNP que fue hecho a dedo

La reciente adjudicación a comunidades indígenas pone en evidencia las tensiones entre la atención a pueblos originarios y la escasez de recursos para otros sectores vulnerables

Bastones bendecidos y mulas: el

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

La continuidad del fútbol alemán tendrá un partido interesante con los “Gigantes de Baviera” cerrando la fecha en la jornada del sábado

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: Armada Nacional fue atacada

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

ENTRETENIMIENTO

Markiller deslumbró a Mafe Walker

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Deportes

Etapa 8 de la Vuelta

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Jhon Jáder Durán se despidió de José Mourinho en sus redes sociales: “Estuve contigo poco tiempo”

Carlos Antonio Vélez explotó por la convocatoria de la selección Colombia, pese a llamado de Dayro Moreno: “El club de amigos”

Comite Olímpico Colombiano se sumó a protestas por decisión de Petro de reducir el presupuesto: se anunció nueva movilización