Muerte Valeria Afanador: nuevos detalles de cómo fue encontrado el cuerpo de la menor de edad

La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero - crédito Bomberos Cundinamarca

El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador ha abierto nuevas hipótesis en torno a su desaparición, especialmente luego de que las autoridades advirtieran que el lugar donde fue encontrada había sido revisado previamente.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, manifestó que el cadáver fue descubierto flotando en el río Frío, situado a una distancia aproximada de 300 metros del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

Esta ubicación, de acuerdo con el mandatario, fue revisada por al menos 200 personas durante las intensas jornadas de búsqueda.

La declaración de Rey a Blu Radio destacó las probabilidades de que el cuerpo no se encontrara allí desde el inicio de la búsqueda. En palabras del gobernador: “La información que tenemos, preliminar, es que efectivamente estaba flotando; estaba allí en el río”.