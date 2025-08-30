Colombia

Delincuentes envían prueba de supervivencia de mujer secuestrada en La Cumbre, Valle, y exigen un millonario rescate

La incertidumbre y temor de la familia de Esperanza Muñoz persiste mientras esperan su pronto regreso, aunque aseguran que la suma de dinero para su liberación resulta exagerado e inalcanzable

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Este es uno de los videos del predio donde fue vista por última vez Esperanza Muñoz - crédito Sed de justicia/Facebook

La angustia persiste en el hogar de la familia Muñoz desde el 30 de julio de 2025, cuando Esperanza Muñoz, de 66 años, fue secuestrada en su finca de La Cumbre (Valle del Cauca).

La exigencia de un rescate de $2.500 millones ha sumido a sus seres queridos en la desesperación, pues la suma resulta inalcanzable para una familia que enfrenta serias dificultades económicas. Mientras la salud de la víctima se debilita con el paso de los días, la incertidumbre y el temor marcan la vida de quienes esperan su regreso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El secuestro ocurrió cuando dos hombres engañaron a Esperanza Muñoz y la sacaron de su propiedad. Desde entonces, permanece en cautiverio, sin que sus allegados hayan logrado establecer contacto directo con ella, salvo por una prueba de supervivencia enviada por los captores un mes después del rapto.

Los dos sujetos ofrecieron transportar
Los dos sujetos ofrecieron transportar a la mujer hasta Cali - crédito Telepacífico Noticias/Facebook

El video revelado, enviado como presión para obtener el pago del rescate, mostró a la víctima respondiendo preguntas sobre sus mascotas, una estrategia utilizada por los delincuentes para demostrar que realmente la tienen en su poder.

“Bueno mi señora, buenas tardes (...) Yo necesito el nombre de la última perra que usted tuvo”, dijo el captor de Esperanza. “Vaca, creo. No tuvimos más que ella. No se me olvida porque nosotros la queríamos mucho (...) Era blanquita con negro”, respondió Muñoz con la voz tranquila, aunque entrecortada.

En la grabación, la mujer identificó a su última perra llamada Vaca y describió su aspecto, confirmando así su identidad ante los secuestradores. Más allá de esta comprobación, el video incluyó un mensaje de Esperanza Muñoz en el que suplicó ayuda a su familia y conocidos.

“Yo sé que la situación económica de nosotros es dura, usted ya sabe cómo es la situación, pues mire a ver qué puede hacer con lo que alcance, con lo que recoja. Mire a ver si de pronto los familiares, de pronto Jorge colabora”, expresó la víctima, evidenciando la presión y el sufrimiento que enfrenta en cautiverio. “Los quiero mucho, los amo mucho. Que el Señor me los bendiga”, finalizó en el video, conocido por TP Noticias.

La familia de Esperanza Muñoz, encabezada por su hijo Luis Eduardo Romero, reiteró a medios de comunicación que la suma exigida por los secuestradores está fuera de su alcance.

De acuerdo con su hijo,
De acuerdo con su hijo, la mujer se ve visiblemente deteriorada - crédito TPNoticias/Instagram

Romero explicó que viven en un barrio popular, dependen de salarios modestos y la finca de donde fue secuestrada su madre lleva años en proceso de embargo. “No tenemos recursos”, enfatizó, destacando la imposibilidad de reunir el dinero solicitado y la desesperación que sienten ante la situación.

El impacto emocional de la prueba de supervivencia ha sido devastador para los allegados de la víctima, quienes insisten en que los captores han retenido a una persona sin fortuna alguna. “Se ve asustada, a pesar de eso sigue su preocupación por sus hijos y nietos porque pregunta por ellos. Le digo a la persona con la que tengo la conversación es que posiblemente ellos se equivocaron, porque no somos personas adineradas”, dijo el hijo de la mujer en declaraciones entregadas al medio citado.

La salud de Esperanza Muñoz, ya delicada antes del secuestro, se ha visto aún más comprometida por las condiciones del cautiverio “Se ve delgada”, lamentó su hijo. Sus familiares han hecho un llamado urgente a los secuestradores para que recapaciten y permitan su liberación, advirtiendo que la vida de la mujer depende de una pronta resolución.

En video de cámaras de
En video de cámaras de seguridad del inmueble se ve cómo la mujer muestra el predio a los dos sujetos - crédito Telepacífico Noticias/Facebook

A pesar del tiempo transcurrido, la familia mantiene la fe de que Esperanza Muñoz pueda regresar a casa y reencontrarse con sus seres queridos. La incertidumbre persiste, pero el anhelo de volver a abrazarla sigue intacto, alimentado por el amor y la fe en que el sufrimiento llegue a su fin.

Temas Relacionados

SecuestroEsperanza MuñozPrueba de supervivenciaLa CumbreValle del CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría emitió alerta por riesgo extremo de “conflicto híbrido” en Cali tras atentado con carro bomba

La entidad advirtió que el riesgo combina la acción de grupos armados, redes criminales locales y carteles internacionales

Defensoría emitió alerta por riesgo

Colombia: se registró un temblor de magnitud 3.8 en Santander

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Colombia: se registró un temblor

Congresista del Centro Democrático pidió que menores de edad relacionados con delitos graves reciban la máxima condena: 60 años de prisión

Óscar Villamizar calificó la sanción de siete años impuesta al autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay como una “burla” y exigió una reforma urgente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Congresista del Centro Democrático pidió

Caterin Escobar volvió a disparar rumores de noviazgo con Mario Alberto Yepes: “Manifestado”

La actriz y exparticipante de “MasterChef Celebrity” protagonizó un momento peculiar con el exfutbolista, con el que se encuentra de viaje

Caterin Escobar volvió a disparar

Un fuerte vendaval desató caos, temor y graves daños en varios barrios de Soledad, Atlántico

La intervención de bomberos y defensa civil busca restablecer la normalidad mientras persiste la preocupación entre los residentes ante los eventuales daños que dejó esta emergencia natural

Un fuerte vendaval desató caos,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Infante de Marina muere en

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar volvió a disparar

Caterin Escobar volvió a disparar rumores de noviazgo con Mario Alberto Yepes: “Manifestado”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

El actor Ricardo Vesga, participante de ‘MasterChef Celebrity’, contó la vez que fue víctima de paseo millonario en Bogotá

La Gigi y Karola tuvieron una fuerte discusión en ‘La casa de Alofoke’: una de ellas fue expulsada

Estas son las candidatas que competirán en Miss Universe Colombia 2025

Deportes

Jhon Arias llega a la

Jhon Arias llega a la selección Colombia en crisis deportiva: pésimo inicio con el Wolverhampton en la Premier League

Esta es la primera baja de la selección Colombia para las eliminatorias: lo reemplazará jugador pedido por la hinchada

Reunión de referentes de Millonarios terminó en burla a Santa Fe: “Yo soy su papá”

Guillermo de Amores tuvo una mala noche en el Águilas Doradas vs. Millonarios y Eduardo Luis le colocó curioso apodo

Luis Díaz sigue ayudando al Bayern Múnich: victoria por 3-2 frente al Augsburgo por la fecha 2 de la Bundesliga