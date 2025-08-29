Blessd conquista el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Blessd ha logrado colar cancions dentro del ranking de Spotify en Colombia. (YT/ Blessd El Bendito)

Stiven Mesa Londoño mejor conocido como Blessd o “el bendito” es un cantante y compositor colombiano especializado en música urbana, particularmente en los géneros reguetón, trap y música latina.

Durante sus primeros años, Blessd se consolidó en la escena musical de Medellín gracias a colaboraciones con otros artistas del género y a la viralización de algunos de sus temas en plataformas digitales. Su sencillo “Hace Tiempo” marcó un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole expandir su alcance a nivel nacional y luego internacional.

Blessd ha sido reconocido por su rapidez para adaptarse a las nuevas tendencias del género y por mantener una identidad que refleja sus raíces. Además de su faceta artística, ha compartido en diversas entrevistas el impacto positivo que la música ha tenido en su vida, señalando que representa una forma de superación personal y una oportunidad para inspirar a otros jóvenes.

Las canciones más escuchadas de Spotify Colombia

1. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 505.433 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

Tras acumular 323.202 reproducciones, «La Plena» de W Sound se mantiene en segundo lugar.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 256.393 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la tercera posición.

4. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO», interpretado por Blessd, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 252.339 reproducciones.

5. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

Tras haberse reproducido 246.060 veces, la nueva canción de Blessd se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

Tras acumular 231.712 reproducciones, «Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba se mantiene en sexto lugar.

7. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 230.528 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. UNA NOCHE DE LOCURA (w Sebastian Ledher, Tayson Kryss, Joseph Ren)

Blessd

Esta es la canción de Blessd que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 222.536 reproducciones.

9. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 221.839 reproducciones.

10. top diesel

Beéle

«top diesel» se ubica en el décimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 219.479, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.