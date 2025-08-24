Colombia

Reservan hotel a ‘100 metros de la playa’ y se llevan una gran sorpresa al asomarse al balcón

El caso provocó debate y comentarios sobre la importancia de verificar los detalles y la ubicación real antes de elegir hospedaje en zonas turísticas

Por Dahana Ospina

Guardar
Al llegar, descubrieron que la distancia prometida era en línea recta y vertical, pues debían descender un acantilado de más de media hora a pie para acceder al mar.

Una pareja de turistas españoles reservó un hotel que promocionaba su ubicación “a 100 metros de la playa”, pero al llegar descubrieron que esa cercanía era solo en línea recta y vertical. El episodio se hizo viral tras la publicación de un video en la cuenta de TikTok @inusuallove, donde Rocío y Miguel comparten su experiencia.

Al reservar su estancia por internet, confiaron en la descripción del alojamiento, que anunciaba en letras destacadas la proximidad con la costa. Esperaban encontrar una habitación con vistas al mar y acceso directo a la playa, por lo que decidieron gastar un poco más del presupuesto habitual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al abrir la puerta y asomarse al balcón, encontraron una escena completamente inesperada. La playa que ilusionaba a la pareja desde que vieron las fotos y leyeron la descripción, sí podía observarse desde la habitación, pero a través de un acantilado. La distancia prometida solo se cumplía en términos de altura y no de trayecto real hasta el mar.

“Estamos un poco confundidos, ¿por qué, cariño?”, fue la pregunta de Rocío en la grabación que ha despertado miles de reacciones en redes sociales. Su pareja, Miguel, explicó: “He cogido el hotel con todo el cariño del mundo, gastándome un poquito más porque ponía que estaba a 100 metros de la playa… Y el problema es que no me he traído un equipo de escalada”. El video mostró que para llegar a la arena, habría que bajar un extenso camino bordeando el acantilado, lo que implicaba aproximadamente media hora andando.

La experiencia de Rocío y
La experiencia de Rocío y Miguel demuestra cómo una frase aparentemente atractiva puede esconder condiciones inesperadas en materia de turismo. - crédito Tiktok @InusualLove

La publicación no tardó en generar miles de interacciones, entre risas y consejos para prevenir errores similares. Los usuarios compartieron sus propias experiencias y remarcaron la importancia de fijarse en detalles como el relieve y la accesibilidad al reservar alojamientos por internet. Muchos recomendaron utilizar herramientas como Google Maps tanto en vista satélite como en función de recorrido a pie para entender la ubicación precisa y la facilidad de acceso.

En el relato, Rocío y Miguel aclararon que no estaban molestos con la situación. “No creáis que estamos enfadados, porque podrán quitarnos la playa, pero jamás… ¡El todo incluido!”, señalaron grabando la vista desde el balcón y mostrando la pendiente que debían descender si querían pisar la arena.

Entre los comentarios destacados pueden leerse frases como “Se tiene que ver antes la ubicación, así te das cuenta de dónde está”; “Nos pasó lo mismo, verás la playa, no la disfrutarás”; o “Bueno, por lo menos la vista es impresionante”. Muchos remarcaron la relevancia de tomar precauciones antes de reservar y de consultar la ubicación exacta antes de concretar cualquier pago.

La publicación sirvió para que
La publicación sirvió para que otros usuarios compartieran anécdotas similares y recomendaciones. - crédito Tiktok @InusualLove

El episodio dejó en evidencia la ambigüedad de muchas descripciones en la oferta de hoteles y alquileres turísticos y motivó a otros viajeros a compartir sus recomendaciones. Insistieron en observar no solo la distancia en metros sino también el trayecto y el nivel de dificultad para acceder a playas o puntos de interés cuando los anuncios prometen proximidad.

En el video viral, que ha superado las 3.000 interacciones, la pareja mantuvo un tono de humor y autocrítica, recordando a otros usuarios la conveniencia de revisar todos los detalles antes de hacer una reserva y evitar malentendidos. La frase “a 100 metros de la playa” puede ser tanto un atractivo comercial como una fuente de sorpresas, dependiendo de la geografía del lugar y la atención a los detalles.

Esperaban encontrar una habitación con
Esperaban encontrar una habitación con vistas al mar y acceso directo a la playa - crédito iStock

La experiencia de Rocío y Miguel ha servido como advertencia práctica para viajeros, generando una conversación en redes sobre la importancia de la información clara en alojamientos turísticos. La anécdota continuará circulando como ejemplo de las sorpresas que pueden deparar las reservas online y la necesidad de usar todas las herramientas disponibles antes de confirmar un alojamiento.

Temas Relacionados

hotel a 100 metros de la playareserva alojamiento vista playaerrores al reservar hotelconsejos elegir hotel playaanécdota viral TikTokvideos viralesColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los números ganadores de la Lotería de Cauca este sábado 23 de agosto de 2025

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Estos son los números ganadores

Iván Duque responde a Petro y defiende la aspersión aérea contra cultivos ilícitos: “la ignorancia es atrevida”

El expresidente criticó el aumento de los cultivos de coca durante el actual gobierno, mientras el presidente subrayó los resultados en incautaciones y destrucción de laboratorios como parte de su estrategia antidrogas

Iván Duque responde a Petro

Último resultado Baloto hoy: sábado 23 de agosto

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Último resultado Baloto hoy: sábado

Ciclista resultó herido tras recibir un disparo en la ciclorruta de la Avenida Séptima en Bogotá

El incidente ocurrió cuando un usuario de bicicleta se enfrentó a un conductor de scooter por invadir el espacio exclusivo para ciclistas

Ciclista resultó herido tras recibir

Resultados de La Caribeña Noche del 23 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Giraldo revela el lado

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

Millonarios revivió en la Liga

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero