Reservan hotel a ‘100 metros de la playa’ y se llevan una gran sorpresa al asomarse al balcón

Al llegar, descubrieron que la distancia prometida era en línea recta y vertical, pues debían descender un acantilado de más de media hora a pie para acceder al mar.

Una pareja de turistas españoles reservó un hotel que promocionaba su ubicación “a 100 metros de la playa”, pero al llegar descubrieron que esa cercanía era solo en línea recta y vertical. El episodio se hizo viral tras la publicación de un video en la cuenta de TikTok @inusuallove, donde Rocío y Miguel comparten su experiencia.

Al reservar su estancia por internet, confiaron en la descripción del alojamiento, que anunciaba en letras destacadas la proximidad con la costa. Esperaban encontrar una habitación con vistas al mar y acceso directo a la playa, por lo que decidieron gastar un poco más del presupuesto habitual.

Al abrir la puerta y asomarse al balcón, encontraron una escena completamente inesperada. La playa que ilusionaba a la pareja desde que vieron las fotos y leyeron la descripción, sí podía observarse desde la habitación, pero a través de un acantilado. La distancia prometida solo se cumplía en términos de altura y no de trayecto real hasta el mar.

“Estamos un poco confundidos, ¿por qué, cariño?”, fue la pregunta de Rocío en la grabación que ha despertado miles de reacciones en redes sociales. Su pareja, Miguel, explicó: “He cogido el hotel con todo el cariño del mundo, gastándome un poquito más porque ponía que estaba a 100 metros de la playa… Y el problema es que no me he traído un equipo de escalada”. El video mostró que para llegar a la arena, habría que bajar un extenso camino bordeando el acantilado, lo que implicaba aproximadamente media hora andando.

La experiencia de Rocío y Miguel demuestra cómo una frase aparentemente atractiva puede esconder condiciones inesperadas en materia de turismo. - crédito Tiktok @InusualLove

La publicación no tardó en generar miles de interacciones, entre risas y consejos para prevenir errores similares. Los usuarios compartieron sus propias experiencias y remarcaron la importancia de fijarse en detalles como el relieve y la accesibilidad al reservar alojamientos por internet. Muchos recomendaron utilizar herramientas como Google Maps tanto en vista satélite como en función de recorrido a pie para entender la ubicación precisa y la facilidad de acceso.

En el relato, Rocío y Miguel aclararon que no estaban molestos con la situación. “No creáis que estamos enfadados, porque podrán quitarnos la playa, pero jamás… ¡El todo incluido!”, señalaron grabando la vista desde el balcón y mostrando la pendiente que debían descender si querían pisar la arena.

Entre los comentarios destacados pueden leerse frases como “Se tiene que ver antes la ubicación, así te das cuenta de dónde está”; “Nos pasó lo mismo, verás la playa, no la disfrutarás”; o “Bueno, por lo menos la vista es impresionante”. Muchos remarcaron la relevancia de tomar precauciones antes de reservar y de consultar la ubicación exacta antes de concretar cualquier pago.

La publicación sirvió para que otros usuarios compartieran anécdotas similares y recomendaciones. - crédito Tiktok @InusualLove

El episodio dejó en evidencia la ambigüedad de muchas descripciones en la oferta de hoteles y alquileres turísticos y motivó a otros viajeros a compartir sus recomendaciones. Insistieron en observar no solo la distancia en metros sino también el trayecto y el nivel de dificultad para acceder a playas o puntos de interés cuando los anuncios prometen proximidad.

En el video viral, que ha superado las 3.000 interacciones, la pareja mantuvo un tono de humor y autocrítica, recordando a otros usuarios la conveniencia de revisar todos los detalles antes de hacer una reserva y evitar malentendidos. La frase “a 100 metros de la playa” puede ser tanto un atractivo comercial como una fuente de sorpresas, dependiendo de la geografía del lugar y la atención a los detalles.

Esperaban encontrar una habitación con vistas al mar y acceso directo a la playa - crédito iStock

La experiencia de Rocío y Miguel ha servido como advertencia práctica para viajeros, generando una conversación en redes sobre la importancia de la información clara en alojamientos turísticos. La anécdota continuará circulando como ejemplo de las sorpresas que pueden deparar las reservas online y la necesidad de usar todas las herramientas disponibles antes de confirmar un alojamiento.