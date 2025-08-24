Carlos Elías López, el contador que devolvió $30 millones en Montería y consiguió empleo en la Alcaldía

El joven, desempleado y en dificultades económicas, encontró una millonaria suma olvidada en un baño. - crédito Instagram @alcaldiamonteria

En medio de una difícil situación económica, Carlos Elías López, un joven contador público desempleado, devolvió $30 millones de pesos que encontró en un baño del centro comercial Homecenter, en Montería. Su gesto de honestidad fue exaltado por la Alcaldía y la ciudadanía como un ejemplo de integridad y compromiso con los valores.

El hecho ocurrió el 23 de agosto, cuando López, residente del barrio 6 de Marzo, ingresó al baño del establecimiento y halló un bolso que inicialmente pensó era basura. Sin embargo, al caerse un fajo de billetes comprendió que se trataba de una millonaria suma.

En lugar de quedarse con el dinero, decidió entregarlo a las autoridades. El joven se presentó en el Comando de la Policía Metropolitana de Montería para devolver el bolso, donde las autoridades confirmaron que se trataba de los recursos extraviados por una pareja de adultos mayores que había retirado sus ahorros destinados a un tratamiento médico.

La historia detrás del dinero

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, explicó los detalles del caso y la manera en que López actuó frente al hallazgo.

“Este es un caso que nos hace sentir orgullosos como colombianos, la historia comienza hace cuatro días, cuando se pierden 30 millones de pesos en el Homecenter de Montería, inicialmente fue denunciado como hurto, pero hoy tenemos el desenlace. Un joven se encuentra el dinero en el baño, primero pensó que era basura; pero al caerse un fajo de billetes se da cuenta que hay dinero y decide guardarlo”, relató el oficial.

Agregó además: “Al guardarlo, decide esperar a ver si aparece el dueño, ve en las noticias que el caso se reporta como hurto y decide presentarse en las instalaciones del Comando de la Policía para hacer entrega del dinero y lograr contactar al propietario. Se trata de una pareja de la tercera edad que había decidido sacar sus ahorros para un tratamiento médico y por diferentes situaciones habían olvidado el dinero en el baño”.

La pareja afectada, proveniente de Sincelejo, Sucre, aclaró que nunca fueron víctimas de robo. Uno de sus familiares, en medio de un problema de salud, había dejado olvidado el bolso en el baño del centro comercial.

Reconocimiento de la Alcaldía

El gesto de Carlos López fue rápidamente reconocido por la administración municipal. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, exaltó su decisión y anunció que será vinculado laboralmente a la Secretaría de Hacienda.

En un emotivo mensaje, el mandatario expresó: “Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, ¡gracias de corazón!”.

El alcalde agregó en su discurso: “Felicito tu grandeza, Carlos. En medio de tus necesidades, devolviste 30 millones de pesos, mostrándonos que sí hay gente buena. ¡Eres un ejemplo! Por eso, te doy la bienvenida a la Secretaría de Hacienda. Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos”.

Más adelante, reiteró que la administración local necesita ciudadanos con valores: “He tomado la decisión de contratarlo para que trabaje con nosotros en la Secretaría de Hacienda para que nos ayude, para que, así como cuidó los 30 millones de pesos, cuide los impuestos de los monterianos”.

Este anuncio llegó en un momento crítico para el joven, quien llevaba dos meses desempleado y cuya esposa tampoco estaba recibiendo ingresos.

Tras ser reconocido por las autoridades, López manifestó su satisfacción por haber actuado con transparencia: “Salí a buscar a la persona que había dejado el bolso, pero cuando uno se encuentra un dinero siempre aparece dueño por todas partes y por eso decidí asegurarlos hasta que apareciera el respectivo propietario. Me siento muy bien con este ofrecimiento del alcalde porque no tenía empleo y siempre hay necesidades”, declaró.

“Un ejemplo de esperanza”

En tiempos donde los titulares suelen estar relacionados con corrupción, atentados y violencia, la historia de Carlos Elías López se convierte en una señal de esperanza para Montería y el país según diversos medios de comunicación.

El propio alcalde Kerguelén lo señaló: “Acciones como esta nos llenan de esperanza, porque una persona como tú, que tiene necesidades y afronta una situación de desempleo, devuelve $30.000.000, nos demuestra que sí somos gente buena”.

López, oriundo de Lorica, Córdoba, es contador público y cuenta con una especialización en tributos. Ahora, tendrá la responsabilidad de velar por los recursos de los monterianos desde la Secretaría de Hacienda.