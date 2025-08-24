Colombia

Carlos Elías López, el contador que devolvió $30 millones en Montería y consiguió empleo en la Alcaldía

En medio del desempleo y las dificultades económicas, el joven se convirtió en ejemplo nacional al devolver una millonaria suma olvidada en un baño

Por Dahana Ospina

Guardar
El joven, desempleado y en
El joven, desempleado y en dificultades económicas, encontró una millonaria suma olvidada en un baño. - crédito Instagram @alcaldiamonteria

En medio de una difícil situación económica, Carlos Elías López, un joven contador público desempleado, devolvió $30 millones de pesos que encontró en un baño del centro comercial Homecenter, en Montería. Su gesto de honestidad fue exaltado por la Alcaldía y la ciudadanía como un ejemplo de integridad y compromiso con los valores.

El hecho ocurrió el 23 de agosto, cuando López, residente del barrio 6 de Marzo, ingresó al baño del establecimiento y halló un bolso que inicialmente pensó era basura. Sin embargo, al caerse un fajo de billetes comprendió que se trataba de una millonaria suma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En lugar de quedarse con el dinero, decidió entregarlo a las autoridades. El joven se presentó en el Comando de la Policía Metropolitana de Montería para devolver el bolso, donde las autoridades confirmaron que se trataba de los recursos extraviados por una pareja de adultos mayores que había retirado sus ahorros destinados a un tratamiento médico.

Carlos Elías López optó por
Carlos Elías López optó por entregar la millonaria suma de dinero a la Policía. - crédito Instagram @alcaldiamonteria

La historia detrás del dinero

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, explicó los detalles del caso y la manera en que López actuó frente al hallazgo.

“Este es un caso que nos hace sentir orgullosos como colombianos, la historia comienza hace cuatro días, cuando se pierden 30 millones de pesos en el Homecenter de Montería, inicialmente fue denunciado como hurto, pero hoy tenemos el desenlace. Un joven se encuentra el dinero en el baño, primero pensó que era basura; pero al caerse un fajo de billetes se da cuenta que hay dinero y decide guardarlo, relató el oficial.

Agregó además: “Al guardarlo, decide esperar a ver si aparece el dueño, ve en las noticias que el caso se reporta como hurto y decide presentarse en las instalaciones del Comando de la Policía para hacer entrega del dinero y lograr contactar al propietario. Se trata de una pareja de la tercera edad que había decidido sacar sus ahorros para un tratamiento médico y por diferentes situaciones habían olvidado el dinero en el baño”.

El comandante de la Policía,
El comandante de la Policía, Héctor Ruiz, explicó los detalles del caso y la manera en que López actuó. - crédito Instagram @alcaldiamonteria

La pareja afectada, proveniente de Sincelejo, Sucre, aclaró que nunca fueron víctimas de robo. Uno de sus familiares, en medio de un problema de salud, había dejado olvidado el bolso en el baño del centro comercial.

Reconocimiento de la Alcaldía

El gesto de Carlos López fue rápidamente reconocido por la administración municipal. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, exaltó su decisión y anunció que será vinculado laboralmente a la Secretaría de Hacienda.

En un emotivo mensaje, el mandatario expresó: “Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, ¡gracias de corazón!”.

El alcalde agregó en su discurso: “Felicito tu grandeza, Carlos. En medio de tus necesidades, devolviste 30 millones de pesos, mostrándonos que sí hay gente buena. ¡Eres un ejemplo! Por eso, te doy la bienvenida a la Secretaría de Hacienda. Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos”.

Más adelante, reiteró que la administración local necesita ciudadanos con valores: “He tomado la decisión de contratarlo para que trabaje con nosotros en la Secretaría de Hacienda para que nos ayude, para que, así como cuidó los 30 millones de pesos, cuide los impuestos de los monterianos”.

El alcalde de Montería resaltó
El alcalde de Montería resaltó el gesto del ciudadano y como recompensa le ofreció trabajo en la Secretaría de Hacienda. - crédito Instagram @alcaldiamonteria

Este anuncio llegó en un momento crítico para el joven, quien llevaba dos meses desempleado y cuya esposa tampoco estaba recibiendo ingresos.

Tras ser reconocido por las autoridades, López manifestó su satisfacción por haber actuado con transparencia: “Salí a buscar a la persona que había dejado el bolso, pero cuando uno se encuentra un dinero siempre aparece dueño por todas partes y por eso decidí asegurarlos hasta que apareciera el respectivo propietario. Me siento muy bien con este ofrecimiento del alcalde porque no tenía empleo y siempre hay necesidades”, declaró.

“Un ejemplo de esperanza”

En tiempos donde los titulares suelen estar relacionados con corrupción, atentados y violencia, la historia de Carlos Elías López se convierte en una señal de esperanza para Montería y el país según diversos medios de comunicación.

El propio alcalde Kerguelén lo señaló: “Acciones como esta nos llenan de esperanza, porque una persona como tú, que tiene necesidades y afronta una situación de desempleo, devuelve $30.000.000, nos demuestra que sí somos gente buena”.

López, oriundo de Lorica, Córdoba, es contador público y cuenta con una especialización en tributos. Ahora, tendrá la responsabilidad de velar por los recursos de los monterianos desde la Secretaría de Hacienda.

Temas Relacionados

Carlos Elías Lópezdevolución de dineroHomecenterhonestidadJoven devuelve $30 millonesColombia-Noticias

Más Noticias

Tarifa de agua bajará en Bogotá, Soacha y Gachancipá: así se verá reflejada en su factura

La CRA ordenó suspender el cobro de 60 proyectos de inversión no ejecutados, lo que generará descuentos en los recibos de acueducto y alcantarillado

Infobae

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El estado del tiempo en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 24 de agosto

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Medellín

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Adiós a la incertidumbre, conoce

Previsión del clima en Barranquilla para antes de salir de casa este 24 de agosto

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Previsión del clima en Barranquilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Giraldo revela el lado

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

Millonarios revivió en la Liga

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero