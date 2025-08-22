Comandante del Ejército Nacional de Colombia se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

El capitán Merchán quedó herido de gravedad y la mañana del viernes 22 de agosto se confirmó su muerte - crédito Policía Nacional

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Emilio Cardozo, se pronunció tras el atentado terrorista que derribó un helicóptero en zona rural de Amalfi, Antioquia, hecho que dejó como saldo la muerte de trece uniformados y elevó la preocupación por la seguridad en la región.

El mando castrense aseguró en un mensaje publicado en su cuenta X la mañana del viernes 22 de agosto, que “seguimos en Antioquia junto al comandante de la Séptima División del Ejército y la Policía Nacional, en el planeamiento y desarrollo de operaciones militares para enfrentar a los grupos terroristas que atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos”.

A través de sus canales oficiales, el comandante transmitió su solidaridad con los familiares de los policías asesinados durante el ataque, perpetrado la mañana del jueves 21 de agosto de 2025, asegurando que el crimen “no quedará impune” y que el Ejército Nacional “seguirá desplegado en cada rincón del país hasta neutralizar a quienes pretenden sembrar dolor y muerte”.

Además, Cardozo exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante la denuncia oportuna, asegurando total reserva para quienes suministren información que facilite la captura de los responsables.

“Invito a la ciudadanía a denunciar con total reserva a través de la Línea 107 cualquier información que permita dar con el paradero de estos terroristas. Su aporte es clave para proteger la vida y la seguridad de todos”, señaló el comandante del Ejército.

Las fuerzas militares insisten en que mantendrán la presencia y el accionar ofensivo en la zona y en el resto del país, con el propósito de restaurar la tranquilidad y llevar ante la justicia a quienes han perpetrado este tipo de acciones armadas contra la fuerza pública, luego del segundo hecho que se presentó la tarde de esa misma jornada del jueves, cuando un camión cargado con cilindros bomba fue detonado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca).

Reporte del director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana

La mañana del viernes 22 de agosto, el alto oficial brindó declaraciones desde Antioquia, donde adelantan investigaciones para dar con los hombres al mando de alias Calarcá.

“Hoy nos encontramos, o desde ayer nos encontramos en el departamento de Antioquia para indicar que se presentó un hecho muy lamentable que enluta a toda la familia policial, pero también a todos los colombianos. El asesinato de trece de nuestros policías en el nordeste antioqueño”, inició el pronunciamiento oficial por parte del vocero de la institución.

Con la voz entrecortada, Triana dijo: “Trece policías... que forman parte de un grupo de policías profesionales en el programa de la erradicación de cultivos ilícitos. Estaban erradicando en el norte, en el nordeste del departamento de Antioquia, y el frente 36 de las Farc accionó de forma demencial: artefactos explosivos, uso de drones, tatucos, en contra de la integridad de nuestros policías”.

A raíz de lo anterior, “el resultado es de trece héroes de la Patria (...) Eso sucede a las diez y treinta de la mañana, ayer (21 de agosto), por ende, la Policía Nacional de los Colombianos está de luto. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes, terroristas, que hoy se manifiestan de forma cobarde y que enlutan a la Policía Nacional, a las familias de los trece héroes de la patria, por las acciones indiscriminadas y el uso de explosivos a través de diferentes metodologías y modalidades criminales”.

“Reitero la solidaridad a las familias de estos héroes de la patria. Estos ataques demenciales... nos ratifican que debemos redoblar esfuerzos para desmantelar cada uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico”, concluyó al principio de su intervención el general Triana.

El panorama en la zona: dominio de varios grupos armados ilegales

El general Triana le envió un al comandante del Ejército, por su ayuda y “las coordinaciones para llegar al nordeste antioqueño, a ese sector a esa vereda El Toro, del municipio de Amalfi”.

También le agradeció “a los gobernadores, a los alcaldes, a los líderes gremiales, a los medios de comunicación, a la academia, pero también a los aliados internacionales, como a las Naciones Unidas, por su sentidas manifestaciones de solidaridad para con la Policía Nacional”.

“Este hecho demencial ratifica el pensamiento criminal, la utilización del narcotráfico como herramienta para la violencia, la minería irregular o ilegal que se materializa y se usa en el nordeste antioqueño por parte de los actores criminales que convergen en esa región del departamento: el ELN, las disidencias de las FARC en sus Frentes 36, pero también el Clan del Golfo. El repudio y el rechazo contundente a estos actores armados, terroristas y narcotraficantes", expresó el alto oficial.

Por último, el general Triana confirmó que “los heridos llegaron a la ciudad de Montería, valorados por los especialistas y son trasladados a la ciudad de Bogotá para la atención primaria y prioritaria por parte de los especialistas médicos en esa ciudad del país”.

En tanto que “los cuerpos sin vida están en este momento en el departamento de Antioquia con los criminalistas y con todas las capacidades en el marco del procedimiento”, agregó el director general de la Policía.

“A todas las familias de nuestros policías, mis condolencias, y así como ustedes, como director de la Policía, me duele el corazón y me duele el alma. Pero seguiremos trabajando por la seguridad de este país con nuestros policías de la patria. Muchísimas gracias”, cerró el general Triana.