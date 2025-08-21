Qué hacer si se le perdió la cédula amarilla, se la robaron o está muy deteriorada por el uso: le contamos

La cédula amarilla con hologramas se mantiene para trámites específicos como rectificación, renovación y casos excepcionales - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil inició un proceso de masificación de la cédula digital, avanzando progresivamente hacia la reducción de la producción del formato tradicional de cédula “amarilla con hologramas” para así pasar al renovado documento oficial de identificación.

Según la entidad, de momento ambos formatos continúan siendo válidos y seguirán utilizándose dependiendo del tipo de trámite requerido. Igualmente, la entidad compartió una serie de recomendaciones para hacer en dado caso de que el ciudadano pierda, le roben o tenga bastantemente deteriorado el documento.

Tipos de trámites para cédula amarilla con hologramas

La cédula amarilla con hologramas se genera para determinados procedimientos. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta opción se mantiene disponible en los siguientes casos:

Rectificación de datos de identidad de la persona.

Renovación cuando el ciudadano posee aún la antigua cédula blanca laminada.

Situaciones excepcionales en las que las condiciones físicas del ciudadano dificultan la captura de huellas dactilares, permitiendo el enrolamiento en papel mediante entintado.

Los duplicados de cédula pueden solicitarse presencialmente o en línea, según el tipo de documento y fecha de expedición - crédito Registraduría Nacional

Los trámites donde se entrega la cédula amarilla con hologramas incluyen los realizados por primera vez únicamente en:

Consulados que no disponen de estación de enrolamiento EIS.

Consulados con tecnología digital que participan excepcionalmente en campañas móviles con formatos en papel.

Además, los trámites de rectificación y renovación que se efectúan en las Registradurías del país, así como duplicados, se atenderán en forma presencial. Para rectificación y renovación, es necesario agendar cita, mientras que el resto de trámites se efectúa en orden de llegada.

Procedimiento por pérdida, robo o deterioro del documento

La Registraduría indicó que, en caso de pérdida, hurto o deterioro de la cédula amarilla con hologramas, los ciudadanos pueden solicitar un duplicado a través de distintas modalidades:

La atención presencial es obligatoria para rectificación, renovación y duplicados en las Registradurías del país - crédito Registraduría Nacional

Duplicado de cédula digital: se solicita de forma presencial en las sedes de la Registraduría.

Duplicado en línea de cédula amarilla con hologramas: reservado para titulares cuyo último documento fue expedido antes del 1 de enero de 2019, gestionando el trámite de manera virtual.

Duplicado en formato amarilla con hologramas: también disponible en atención presencial.

No obstante, no se recomienda realizar trámites de duplicado en línea si el ciudadano requiere actualizar la fotografía, la firma o mejorar la nitidez de las huellas dactilares, ni si el último documento preparado data de antes de 2019. En esos casos, la Registraduría señaló que se debe adelantar el trámite con preparación de material.

Requisitos y recomendaciones para la fotografía en trámites de cédula

La solicitud de la cédula de ciudadanía puede requerir excepcionalmente la entrega de fotografía física. Las imágenes deben cumplir con las normas internacionales ICAO para autentificación biométrica facial, según las especificaciones del Memorando CGR-0530.

El incumplimiento de los requisitos fotográficos puede causar el rechazo del trámite y la no expedición del documento - crédito Registraduría Nacional

Los principales requisitos incluyen:

Tamaño: 4 cm de ancho por 5 cm de alto.

Formato: el rostro debe estar centrado y la distancia entre la coronilla y el mentón debe ocupar entre el 70 % y el 80 % de la longitud de la imagen. Puede ser necesario recortar el cabello visible para cumplir con el requisito.

Enfoque: la imagen debe mostrar la cara completa de frente, boca cerrada, ojos abiertos, cabello detrás de las orejas, sin inclinaciones ni medios perfiles.

Vestuario: se exige ropa oscura o de colores fuertes, evitando prendas blancas o de tonos claros, tirantes, cuellos grandes o escotes.

Accesorios: no se permiten diademas, moños, balacas, peinados voluminosos, grandes adornos metálicos, ‘piercing’, ni nada que altere la morfología facial. El uso de lentes oscuros está prohibido y se recomienda prescindir de gafas convencionales.

La Registraduría advirtió que el incumplimiento de estos requisitos ocasiona el rechazo del trámite y la no expedición del documento hasta la entrega de una fotografía adecuada. Para casos de excepciones por motivos religiosos, culturales o médicos, se debe consultar el procedimiento especial establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.