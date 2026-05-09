Colombia

La Policía Nacional incautó más de 755 kilos de marihuana en operativo policial en Santander

Un operativo realizado en una carretera de Sabana de Torres permitió a las autoridades localizar un cargamento oculto en una camioneta que transitaba entre Ibagué y Riohacha, cuyo destino final era La Guajira

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La Policía Nacional incautó más de 755 kilogramos de marihuana durante un operativo en Sabana de Torres, Santander - crédito @MinDefensa/X
La Policía Nacional incautó más de 755 kilogramos de marihuana durante un operativo en Sabana de Torres, Santander - crédito @MinDefensa/X

La Policía Nacional informó que se incautaron más de 755 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la vía La Lizama – San Alberto, en jurisdicción de Sabana de Torres, Santander.

Según reportó la autoridad, el hallazgo se produjo tras detener una camioneta que cubría la ruta entre Ibagué y Riohacha. Durante la inspección, los agentes localizaron 914 paquetes rectangulares ocultos en el vehículo, los cuales dieron positivo para la sustancia estupefaciente.

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El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, detalló que el procedimiento se desarrolló cerca del kilómetro 56 de la mencionada vía, como parte de las estrategias para afectar las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades asociadas al multicrimen.

La acción, que contó con el apoyo de la comunidad, resultó en la captura en flagrancia de un ciudadano extranjero, que quedó a disposición de la autoridad judicial junto con el cargamento decomisado.

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De acuerdo con la información oficial recogida por la Policía Nacional, la investigación indica que el destino del cargamento era La Guajira, desde donde se planeaba su salida hacia otro país.

Este hallazgo afecta de manera directa las rutas de narcotráfico en la región Caribe y representa un golpe a la logística de distribución de sustancias ilícitas, según destacó la institución en su comunicado.

Por su parte, el comandante Arévalo Montenegro subrayó: “Estos resultados son producto de los controles constantes y del trabajo conjunto con la ciudadanía para combatir el tráfico de drogas en el departamento”.

El decomiso ocurrió en la vía La Lizama – San Alberto, donde, miembros de la Policía Nacional, hallaron 914 paquetes rectangulares de marihuana ocultos en una camioneta - crédito @MinDefensa/X
El decomiso ocurrió en la vía La Lizama – San Alberto, donde, miembros de la Policía Nacional, hallaron 914 paquetes rectangulares de marihuana ocultos en una camioneta - crédito @MinDefensa/X

La operación, desarrollada en los esfuerzos contra el multicrimen, se suma a otras acciones desarrolladas para limitar la comercialización y distribución de drogas en distintas regiones del país.

Así mismo, la Policía Nacional reiteró que los operativos de control continuarán en las principales vías de Santander y el resto de la región, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos asociados al narcotráfico.

Las autoridades mantienen el despliegue de recursos para la detección de cargamentos y la identificación de organizaciones involucradas en el tráfico de estupefacientes.

La Policía de Cundinamarca decomisó más de 412 kilogramos de marihuana en el municipio de Ricaurte

Más de 412 kilogramos de marihuana fueron incautados durante un operativo de la Policía de Cundinamarca en el municipio de Ricaurte, evitando la distribución de aproximadamente 400.000 dosis ilegales y frustrando un alijo valorado en cerca de $1.000 millones.

“La sustancia estupefaciente incautada está avaluada en aproximadamente 1.000 millones de pesos, evitando la comercialización de cerca de 400.000 dosis en el mercado negro”, dice en el comunicado emitido por la Policía.

Como parte de las acciones recientes para combatir el narcotráfico, la Policía Nacional ha decomisado 2,5 toneladas de estupefacientes en el departamento, según información oficial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

La droga, transportada en 412 paquetes dentro de un vehículo intervenido en jurisdicción de El Paso, fue detectada tras una Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), que arrojó positivo para marihuana. Los ocupantes, dos personas, abandonaron el automotor y huyeron hacia una zona boscosa tras notar la presencia policial.

Policía Nacional
La Policía Nacional reforzó los controles viales en las rutas del departamento para prevenir el tráfico de drogas y mejorar la seguridad ciudadana - crédito Policía Nacional

Las autoridades señalaron que el grupo delictivo empleaba la modalidad de “gemeleo” de vehículos, que incluye adulteraciones y suplantación de placas de automotores oficiales, además del blindaje de los automóviles para evadir controles.

“La Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca indicó que la modalidad utilizada para el transporte del estupefaciente consistía en el “gemeleo” de vehículos, mediante la adulteración y suplantación de placas de automotores asignados a funcionarios del Estado. Asimismo, estos vehículos son blindados por los delincuentes para evadir los controles de las autoridades", se agregó en el documento.

En lo que va de 2026, la Policía de Cundinamarca registró la detención de 784 personas por delitos relacionados con estupefacientes: 739 en flagrancia y 45 por orden judicial.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los controles viales y la seguridad en las rutas del departamento.

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