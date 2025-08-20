Colombia

Luisa Fernanda W reveló qué le molestó de Pipe Bueno durante el embarazo, entre otros síntomas: “No puedo explicar lo difícil que fue”

La influenciadora no solo compartió sus experiencias únicas como madre, también sorprendió al confesar que no descarta la idea de agrandar la familia junto a Pipe Bueno en el futuro

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Luisa Fernanda W cuenta las
Luisa Fernanda W cuenta las anécdotas más inesperadas de sus embarazos y sorprende con confesiones sobre Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W compartió un video en sus redes sociales en el que relató cómo fueron sus dos experiencias de embarazo, marcadas por grandes diferencias, síntomas inusuales y hasta una confesión sobre lo que no soportaba de su pareja, el cantante Pipe Bueno, mientras esperaba a su hijo Domenic. Además, habló de la posibilidad de convertirse nuevamente en madre.

La influenciadora comenzó recordando que la llegada de su primer hijo, Máximo, fue un proceso relativamente tranquilo y lleno de energía, los síntomas que tuvo durante la dulce espera fueron mínimos y se sintió cómoda los nueve meses.

“Mis dos embarazos fueron tan distintos. El primero fue espectacular. Me dieron muy pocos síntomas, por ejemplo, ganas de comer dulce, en especial lo agridulce. Amaba todo lo ácido, el mango con sal y mucho limón”, contó.

Entre los antojos más particulares de esa primera gestación mencionó uno que sorprendió a sus seguidores: solo aceptaba que su suegra le cocinara arroz: “Un antojo muy particular que me dio es que solamente me gustaba que mi suegra hiciera el arroz y amaba que ella me cocinara arroz con huevo y papitas fritas y salsa de tomate”, confesó con humor.

Los embarazos de Luisa Fernanda
Los embarazos de Luisa Fernanda W: del arroz de la suegra a la “mamá canguro” y el apoyo incondicional de Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/IG

Durante el embarazo de Máximo, Luisa asegura que llevó una vida activa, saludable y sin mayores complicaciones, incluso, reveló que mientras esperaba a su primer bebé pudo hacer ejercicio hasta días antes de dar a luz.

Vomité una que otra vez. En general, el embarazo de Máximo fue saludable. Hice ejercicio casi que hasta el día que Máximo iba a nacer y andaba de una tranquilidad. En resumidas, todo súper”, relató la influenciadora.

Sin embargo, con la llegada de Domenic la historia cambió radicalmente, pues según lo calificó Luisa, ese segundo embarazo fue “tenaz” debido a los síntomas intensos que la acompañaron desde el inicio.

“En primer lugar, porque no me daba absolutamente nada de hambre, todo me sabía mal. Le agarré horror a la cebolla y al ajo. Tanto así que hice una reunión seria en la casa y les dije: ‘Miren, de verdad, no vuelvan a cocinar con cebolla y con ajo. Yo no sé cómo vamos a sazonar los alimentos, pero no puedo’”, contó.

Los olores se convirtieron en su peor enemigo, al punto que no toleraba la cercanía de su pareja por el aroma que le parecía que tenía él, especialmente debido a las jornadas laborales que tenía en esa temporada.

Luisa Fernanda W habla sin
Luisa Fernanda W habla sin filtros sobre la maternidad y deja abierta la puerta a una nueva llegada - crédito @luisafernandaw/IG

“Por la época que yo estaba embarazada de Domenic, Pipe estaba grabando una serie. Yo no podía con el olor de Pipe. O sea, cuando él llegaba de grabar, me olía a personas, a set de grabación, a sudor. Imagínense que cuando él me iba a besar, yo le decía: ‘Amor, lávate los dientes’. Tanto así que lo hacía bañar porque no podía dormir con él”, reveló Luisa Fernanda.

A pesar de lo incómodo de la situación, la influenciadora destacó la paciencia de Pipe Bueno por esos días, ya que la apoyó y acompañó en cada proceso sin poner problema o tomárselo personal.

Pipe me parece un crack porque entendió por la etapa que yo estaba pasando en ese momento. De verdad estaba mamona”, aseguró, entre risas.

El cuadro se complicó con contracciones tempranas, lo que la obligó a guardar reposo absoluto desde la semana treinta: “Literal, solamente me podía parar de la cama para bañarme. Punto. Estuve siete semanas en la cama comiendo muy poquito”, relató.

Esa etapa tuvo consecuencias directas en el nacimiento de su segundo hijo, el cual llegó al mundo antes de lo previsto y con bajo peso.

Luisa Fernanda W confiesa lo
Luisa Fernanda W confiesa lo que no soportaba de Pipe Bueno durante su embarazo - crédito @pipebueno/IG

“Domenic nace de 37 semanas, pero bajo de peso. Me tocó ser mamá canguro por un mes. Ser mamá canguro es una vaina hermosa. Domenic recuperó el peso y ya para cuando tenía cinco meses, apenas ahí se empezaron a ir todos esos síntomas que les comenté anteriormente”, señaló.

Pese a lo difícil de ese proceso, Luisa Fernanda W aseguró que ambas experiencias fueron enriquecedoras y le permitieron valorar el milagro de la maternidad.

“En resumidas, todos los embarazos son superdistintos, a uno le dicen una cosa, otra, pero cada mujer vive su experiencia. Con sus pro y sus contra, mis dos embarazos fueron hermosos, amados”, afirmó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de agrandar la familia con un tercer hijo, aunque con cautela. “Me preguntan si tendría un tercer hijo. Esperemos”, concluyó la creadora de contenido.

