Karina García agregó por error a un en vivo en TikTok a un fanático que estaba en Siria: “Necesito ayuda para la comida”

El hombre la pidió ayuda a Karina para hacer una batalla en la plataforma, pero ella se negó entre risas - crédito cortesía del Canal RCN

La modelo e influencer Karina García se convirtió en tendencia en redes sociales tras protagonizar un curioso episodio durante una transmisión en vivo.

Mientras compartía parte de su rutina de entrenamiento en el gimnasio, García pidió ayuda a su entrenador para resolver un asunto técnico con su celular.

Fue entonces que, por error, el entrenador conectó a la transmisión a uno de sus seguidores, lo que dio pie a un contacto inesperado con un fanático que aseguró estar en Siria.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente. Al unirse a la llamada, el internauta afirmó: “Hola Karina, por favor Karina una batalla, soy de Siria, está en guerra y necesito ayuda para la comida”. El comentario del fanático generó sorpresa e incomodidad a Karina García, quien le respondió: “Qué pena contigo, me voy a desconectar, Dios te bendiga”.

Pese a sus palabras, el seguidor insistió en su solicitud, explicando su difícil situación y pidiéndole participar juntos en la dinámica de “batalla”, habitual en algunas plataformas, con el fin de obtener ingresos que, según explicó, le ayudarían a sobrellevar la crisis que enfrenta su país.

“Me encantaría hacer batalla contigo, pero estoy entrenando. Bebé, no puedo, estoy entrenando”, fue la respuesta de la influencer, que trató de cerrar la conversación porque estaba ocupada.

Karina García vivió un momento inesperado durante su transmisión en vivo, al conectar accidentalmente con un fanático que aseguró estar en Siria - crédito @stivee04/ TikTok

El insólito incidente generó una avalancha de reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el hecho con humor y destacaron la reacción espontánea de Karina García al suceso, otros no tardaron en criticar la aparente frialdad de su respuesta ante el pedido de ayuda del fanático extranjero.

Entre los comentarios, diversos seguidores también pusieron en duda la veracidad de la historia del internauta, cuestionando si realmente se encontraba en Siria o solo buscaba sacar algún provecho de la exposición pública de la modelo antioqueña.

“Ay no hahahaha Dios te bendiga mi cielo a un musulmán esa Karina”, “Karina me estoy muriendo… no puedo estoy entrenando🤣🤣“, ”Dizque ‘Dios te bendiga mi cielo’”, “Yo estaba en el live y me dio mucha risa JAJAJAJAJAJAJAJA y él pidiéndole ayuda”, “Ahora es 13 países de Latinoamérica en colaboración con Dubai, Rusia y ahora Siria”, fueron algunas de las reacciones.

Karina afirmó que la experiencia en OnlyFans le dejó consecuencias personales, pese a los beneficios económicos

La ex participante de reality y presentadora Karina García confirmó su retiro de la plataforma OnlyFans y reveló las consecuencias personales y profesionales que afronta tras su paso por el sitio de contenido para adultos.

De acuerdo con declaraciones en el pódcast Trapitos al Sol, Karina García precisó que durante su etapa en la “página azul” producía material para adultos, aunque aseguraba que no mostró sus partes íntimas. “Solo revelaba la parte superior de mi cuerpo, y esos contenidos me registraron millonarias cifras, pero aun así decidí cerrar mi perfil”, explicó la también creadora de contenido.

Karina García habló de la cuenta que tenía en Only Fans - crédito cortesía Canal RCN

La experiencia en OnlyFans marcó su imagen pública y su desarrollo profesional. En el pódcast la presentadora relató que, pese a los beneficios económicos, su decisión vino acompañada de rumores y estigmas, en especial al hacerse figura pública tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

“Debido a que tuve página azul, hubo muchos rumores de que yo era escort, que es como prepago o dama de compañía, que me pagaban por acostarme con las personas. Y eso fue un rumor infundado”, puntualizó Karina García.

La creadora, originaria de Medellín, intervino para subrayar que el dinero ha sido la única consecuencia positiva: “Lo único bueno con respecto a las creadoras es el dinero, porque de resto se pagan las consecuencias más adelante de acuerdo a lo que tú quieras para tu vida”, explicó.

En la entrevista, Karina García aseguró que ya no administra la cuenta y que la experiencia dificultó recuperar el control sobre su narrativa profesional. “Yo quiero ser actriz, presentadora, y borrar el pasado no es fácil. Lo que le agradezco a la plataforma fue la plata, me hice buen billetico, pero es mi pasado, se quedó atrás”, explicó.

Karina habló de su nuevo proyecto siendo presentadora - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Reconoció también que no se siente satisfecha con todo el contenido que produjo, y agregó: “No me siento tampoco súper orgullosa porque a veces veo imágenes y digo ‘Dios mío’”. La también ex participante de La casa de los famosos Colombia expresó: “Ya no me sentía bien, quería avanzar”.