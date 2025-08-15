Colombia

Beneficiarios de Renta Ciudadana perderán el beneficio del Estado si no cumplen con los nuevos compromisos: ¿cuáles son?

Prosperidad Social verificará el cumplimiento de corresponsabilidades para garantizar la entrega de transferencias monetarias a las personas que más lo necesitan

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El Programa Renta Ciudadana condiciona
El Programa Renta Ciudadana condiciona la permanencia de los hogares al cumplimiento de obligaciones en salud, educación y participación comunitaria - crédito Montaje Jimmy Nomesqui / Infobae

Prosperidad Social inició un proceso de verificación de nuevos compromisos de los hogares en Renta Ciudadana para asegurar que los hogares beneficiarios respeten dichas responsabilidades, condición indispensable para seguir recibiendo las transferencias monetarias.

El mecanismo de control implementado por Prosperidad Social se articula en ciclos a lo largo del año. En los ciclos 2, 4 y 6, definidos como condicionados, los hogares deben demostrar que han cumplido con las exigencias establecidas. Si un hogar no acredita el cumplimiento, la transferencia correspondiente a ese ciclo no se liquida. En los ciclos 1, 3 y 5, la revisión se concentra en aquellos hogares que no superaron la verificación anterior y que permanecen en estado de seguimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las corresponsabilidades son un compromiso
Las corresponsabilidades son un compromiso que asume el hogar vinculado al programa - crédito Prosperidad Social

Las corresponsabilidades en salud constituyen uno de los pilares del programa. Los hogares deben garantizar que los niños y niñas menores de 6 años cuenten con el esquema de vacunación completo y reciban al menos dos atenciones médicas anuales.

Además, las personas con discapacidad que requieran cuidador también deben acceder a dos controles de salud cada año. Todos los miembros del hogar deben estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) oficial y mantener actualizada la información de afiliación. Para el periodo actual, es obligatorio que los menores de 6 años tengan su esquema de vacunación completo y las atenciones médicas requeridas.

En el ámbito educativo, el compromiso implica asegurar la matrícula y la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a sus clases. Asimismo, los beneficiarios deben participar en actividades promovidas por la administración municipal, como jornadas de salud o limpieza, y asistir a los encuentros comunitarios organizados por Prosperidad Social.

Prosperidad Social verifica el cumplimiento
Prosperidad Social verifica el cumplimiento de corresponsabilidades para garantizar la entrega de transferencias monetarias a los beneficiarios - crédito Prosperidad Social

Prosperidad social detalló que “Si, tras la verificación, un hogar no cumple con las corresponsabilidades, no se le liquidará la transferencia correspondiente a ese ciclo“. Quienes deseen aclarar dudas sobre las acciones de verificación que estará adelantando la entidad, la ciudadanía podrá comunicarse a través de los siguiente medios:

Acta de compromiso y corresponsabilidades del programa

El acta de compromisos, que cada hogar firma al ingresar al programa, detalla las obligaciones que deben cumplirse para conservar el estado activo y, por tanto, el derecho a recibir las transferencias. Entre los compromisos figuran: conocer y cumplir las corresponsabilidades definidas en la reglamentación del programa, participar en actividades sociales y comunitarias, hacer un uso adecuado de los recursos recibidos para mejorar la nutrición, salud, educación y bienestar del hogar, y gestionar de manera oportuna el canal de pago asignado.

La actualización de la información de los integrantes del hogar es otro requisito fundamental. Los beneficiarios deben mantener actualizados sus datos en la ficha Sisbén IV o el instrumento equivalente ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La permanencia en el programa
La permanencia en el programa está condicionada a la entrega oportuna de información, la asistencia a controles médicos y escolares - crédito Prosperidad Social

Además, cualquier cambio en la información de contacto, como número de celular o correo electrónico, debe reportarse a través de la oficina municipal correspondiente si no ha sido posible actualizarlo mediante la encuesta Sisbén IV. El fallecimiento de algún miembro del hogar también debe ser notificado.

El programa exige que la información proporcionada por los beneficiarios sea veraz y actualizada, tanto en lo referente a datos personales como a los de los demás integrantes del hogar. Esa información se cruza con la de entidades como las EPS, los establecimientos educativos, la encuesta Sisbén y otras instituciones regionales y municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 00079 del 15 de enero de 2024. La veracidad y actualización de los datos es condición para la permanencia en el programa.

El cumplimiento de estas corresponsabilidades no solo es un requisito administrativo, sino que busca garantizar que las transferencias monetarias contribuyan efectivamente a mejorar las condiciones de vida de los hogares beneficiarios. El uso adecuado de los recursos, la participación activa en las actividades comunitarias y la actualización permanente de la información son elementos centrales para el funcionamiento del Programa Renta Ciudadana, según lo estipulado por Prosperidad Social.

Temas Relacionados

Renta CiudadanaProsperidad SocialBeneficios Gobierno nacionalApoyos económicosSisbénCompromisos de corresponsabilidadColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Mauricio Cárdenas respondió a irrupción de Daniel Quintero con bandera de Palestina en foro de la Andi: “¿Queremos esto?”

Con gritos y abucheos salió el exalcalde de Medellín, luego de aparecer en evento con líderes empresariales mientras hablaba el exministro de Hacienda

Mauricio Cárdenas respondió a irrupción

Festival Petronio Álvarez 2025: desde empanadas de piangua a arroz atollado y champús, esta es la lista de precios oficial

Aunque el evento tiene como propósito un concurso musical, su componente gastronómico también ha tomado gran relevancia en cada una de sus ediciones

Festival Petronio Álvarez 2025: desde

EN VIVO: Tensión y confusión en ‘MasterChef Celebrity’ por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Divididos en tres equipos, los participantes buscarán quitarse el delantal negro y la salvación en un reto donde los roces serán determinantes

EN VIVO: Tensión y confusión

Mochilero llegó a Leticia, Amazonas, y quedó impactado por un espectáculo natural único: “Los momentos más mágicos en mi viaje”

Un joven viajero compartió en redes sociales su asombro al presenciar el vuelo sincronizado de miles de aves al atardecer en el corazón del Amazonas colombiano

Mochilero llegó a Leticia, Amazonas,

Caribe colombiano estrena combustible marino con sello sostenible: así funciona en Ecopetrol

La empresa, referente en el sector petrolero, lidera la integración de componentes renovables en el combustible marino. Su meta es consolidar a Colombia como ejemplo regional de sostenibilidad

Caribe colombiano estrena combustible marino
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: Tensión y confusión

EN VIVO: Tensión y confusión en ‘MasterChef Celebrity’ por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Emiro Navarro reveló cómo han sido sus días tras participar en La Casa de los Famosos Colombia: “El cansancio se siente”

Jorge Herrera dejó con la boca abierta a Claudia Bahamón al criticar su look en ‘MasterChef Celebrity’

Cazzu cuestionó gesto de Maluma con fan que llevó a su bebé a uno de sus conciertos: “Está muy contento dentro de sus privilegios”

Yina Calderón seguirá los pasos de Karina Garcia y hará su debut como presentadora en un programa de chismes

Deportes

Alberto Gamero generó controversia entre

Alberto Gamero generó controversia entre la hinchada por revelación de final del fútbol colombiano: “La que más disfruté”

Gerente de club colombiano fue acusado de alterar la edad de juveniles: equipo se defendió

TransMilenio fue utilizado por Los Angeles Lakers para anunciar su calendario de partidos de la NBA

Técnico del Wolverhampton hizo un llamado a la calma antes del debut de Jhon Arias en la Premier League: “Necesita tiempo”

Guillermo Celis recordó la lección de humildad que recibió tras su llegada al Benfica: “Uno termina creyéndose la película”