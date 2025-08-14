Colombia

Tras ataque e intento de atentado a César Triana, Ejército Nacional ha mantenido confrontaciones contra disidentes de las Farc

El representante a la Cámara y su equipo resultaron ilesos tras un ataque armado en el sur del país, lo que generó una reacción militar en la zona

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

- crédito captura de video
- crédito captura de video @TrianaCongreso/X

Los impactos de bala aún eran visibles en los cristales delanteros y traseros de la camioneta en la que Julio César Triana viajaba por el departamento del Huila, cuando el representante a la Cámara, junto a otras cinco personas, constató haber resultado ileso tras el ataque.

Según reportó Blu Radio, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Ejército intervino de inmediato enfrentando a los disidentes de las Farc, señalados como los responsables del ataque armado.

El mandatario comunicó a través de la red social X: “Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio César Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco ‘Iván Mordisco’”.

La noticia del atentado perpetrado la tarde del miércoles conmocionó la agenda política en Colombia y llevó a una reacción inmediata de las autoridades.

Triana, quien pertenece al partido Cambio Radical, denunció públicamente haber sido objeto del atentado mientras transitaba en un vehículo oficial por una vía del sur del país.

El propio congresista relató en un video difundido por redes sociales: “Estamos en el vehículo, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata (Huila). Vengo con la Policía y la UNP (Unidad Nacional de Protección)”. Las imágenes compartidas muestran claramente al menos tres impactos de bala en el automóvil.

Temas Relacionados

César TrianaEjército NacionalDisidencias de las FarcConflicto colombianoColombia-Noticias

