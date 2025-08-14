Colombia

Justicia de Perú impuso siete días de detención a topógrafos colombianos por presunta incursión ilegal en la isla Santa Rosa

Carlos Sánchez y John Amia, arrestados en la triple frontera, enfrentan investigación por presunto atentado contra la soberanía nacional, mientras la justicia peruana recopila pruebas y Colombia exige explicaciones

Lina Muñoz Medina

La justicia peruana ordena siete días de detención preliminar para dos topógrafos colombianos arrestados en la isla de Santa Rosa de Loreto - crédito Agencias de gobierno

En medio de tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú, un juez peruano ordenó la detención preliminar por siete días de los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, que fueron arrestados el martes 12 de agosto en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la zona de triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil.

Ambos hombres, contratistas topográficos, fueron detenidos por presuntamente realizar trabajos de medición de forma irregular en territorio que las autoridades peruanas consideran de su soberanía.

El juez César Vela, del Juzgado de Paz Letrado de Ramón Castilla, emitió la medida alegando que su presencia es necesaria mientras se adelantan las diligencias preliminares de una investigación por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, que en Perú puede estar relacionado con actos encaminados a someter al país a dominación extranjera.

“Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia”, dijo el magistrado durante la audiencia virtual. La detención se extenderá hasta el 19 de agosto, mientras avanza la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía peruana.

Noticia en desarrollo...

