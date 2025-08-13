Colombia

Vicesecretario de Estado de EE. UU. llega a Colombia para las exequias de Miguel Uribe Turbay, pese a las advertencias de Petro

El funcionario estadounidense llegó a la capital colombiana para acompañar las exequias del senador asesinado, y su visita fue destacada por la Embajada de ese país como un gesto de solidaridad en Colombia

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El vicesecretario de Estado de
El vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, fue recibido en Bogotá por John McNamara, encargado de negocios de la Embajada estadounidense - crédito Embajada de Estados Unidos

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, llegó este miércoles a Bogotá para participar en las exequias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras dos meses de hospitalización como consecuencia de un atentado.

Landau fue recibido por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien destacó la importancia de la visita como un gesto de respaldo y acompañamiento hacia el pueblo colombiano en este momento de duelo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia”, expresó McNamara a través de la cuenta oficial de la misión diplomática en X.

Asimismo, reiteró que la visita busca “reafirmar el compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano”.

John McNamara, encargado de negocios
John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, publicó en X: “Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia”, durante las exequias de Miguel Uribe Turbay - crédito Embajada de Estados Unidos

La ceremonia se lleva a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y congregó a numerosas figuras políticas nacionales e internacionales, reflejando la magnitud del impacto que la muerte de Uribe Turbay ha tenido en el escenario político del país.

Horas antes de la llegada de Landau, el presidente Gustavo Petro hizo declaraciones durante una ceremonia de ascensos de generales que dejaron entrever un desencuentro con el funcionario estadounidense.

“Yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, dijo Petro en referencia a la presencia del subsecretario en Bogotá.

La frase refleja, según analistas, las tensiones políticas e ideológicas entre Colombia y Estados Unidos, especialmente tras el asesinato de Uribe Turbay.

La visita de Landau, confirmada en una entrevista con Donald Trump Jr., tiene un trasfondo diplomático y político significativo.

El subsecretario, segundo al mando del secretario de Estado Marco Rubio, anticipó que aprovechará su presencia en las exequias para expresar su “profunda preocupación” por la seguridad y el orden público en Colombia, particularmente en el marco de la precampaña electoral.

Christopher Landau, subsecretario de Estado
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, viaja a Bogotá para asistir al funeral del senador Miguel Uribe Turbay. - crédito REUTERS / Luis Cortez y Colprensa

Landau calificó de “muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato” y destacó que el senador Uribe “estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista, y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”.

El propio Marco Rubio se pronunció sobre la situación política en Colombia y la gestión de Petro, calificando al mandatario de “bastante errático en su toma de decisiones” y manifestando la preocupación de Washington por el rumbo del país sudamericano.

Rubio añadió: “Solo esperamos que las instituciones en Colombia, los militares, los tribunales, todos, mucha de la gente allí en el congreso, no estén a favor de este plan de juego que se está llevando a cabo ahora mismo”.

Tras confirmarse el fallecimiento de Uribe Turbay, Landau utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de condolencia y exigir una respuesta rápida de las autoridades colombianas:

“Al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse en paz a este valiente hombre”, escribió el subsecretario.

En su discurso, Gustavo Petro también defendió su trayectoria intelectual y política frente a las críticas recibidas por funcionarios estadounidenses.

En la ceremonia de ascenso de generales de la Policía, el jefe de Estado lanzó duros señalamientos contra el segundo del Departamento de Estado, que tiene prevista su llegada a Bogotá - crédito Presidencia

“Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”, afirmó el mandatario, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la orientación ideológica de su gobierno y su impacto en la relación bilateral.

La muerte de Miguel Uribe Turbay se produjo a las 2:00 a. m. del lunes 11 de agosto, después de que su estado de salud se agravara durante el fin de semana.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayVicesecretario de Estado de EE. UU.Christopher LandauEmbajada de Estados Unidos en ColombiaExequias Miguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja, sorteo martes 12 de agosto 2025: número ganador de 7.000 millones de pesos

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja,

Conductor borracho le ‘echó’ el carro por encima a agentes de tránsito en Cali: fue detenido

Las agresiones contra agentes de tránsito en Cali han alcanzado cifras preocupantes: en lo que va de 2025 se han reportado 53 casos, casi el doble de los registrados durante todo el año anterior

Conductor borracho le ‘echó’ el

Santoral del 13 de agosto: ¿Quién fue San Hipólito mártir y por qué se celebra hoy?

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 13 de agosto:

Efemérides del 13 de agosto, la historia de un día como hoy

Para que no olvides los acontecimientos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes de este miércoles

Efemérides del 13 de agosto,

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia y hermano de Miguel Uribe, envió un mensaje tras el asesinato del exsenador: “Vuela alto, hermanito”

Aunque Mauricio Hoyos y Miguel Uribe Turbay no tenían lazos de sangre, se consideraban hermanos

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Este es el hábito que

Este es el hábito que Carolina Cruz tiene en su rutina diaria y que asegura le cambió la vida

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

Iván Lalinde encaró a Abrahan y lo señaló de haber usado “máscaras” en el ‘Desafío 2025’: “Qué personaje es usted”

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Abuelo se hizo viral por su reacción al cumplir su mayor sueño: entre lágrimas agradeció la oportunidad

Deportes

Así fue la violenta pelea

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores