Vicesecretario de Estado de EE. UU. llega a Colombia para las exequias de Miguel Uribe Turbay, pese a las advertencias de Petro

El vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, fue recibido en Bogotá por John McNamara, encargado de negocios de la Embajada estadounidense - crédito Embajada de Estados Unidos

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, llegó este miércoles a Bogotá para participar en las exequias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras dos meses de hospitalización como consecuencia de un atentado.

Landau fue recibido por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien destacó la importancia de la visita como un gesto de respaldo y acompañamiento hacia el pueblo colombiano en este momento de duelo.

“Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia”, expresó McNamara a través de la cuenta oficial de la misión diplomática en X.

Asimismo, reiteró que la visita busca “reafirmar el compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano”.

La ceremonia se lleva a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y congregó a numerosas figuras políticas nacionales e internacionales, reflejando la magnitud del impacto que la muerte de Uribe Turbay ha tenido en el escenario político del país.

Horas antes de la llegada de Landau, el presidente Gustavo Petro hizo declaraciones durante una ceremonia de ascensos de generales que dejaron entrever un desencuentro con el funcionario estadounidense.

“Yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, dijo Petro en referencia a la presencia del subsecretario en Bogotá.

La frase refleja, según analistas, las tensiones políticas e ideológicas entre Colombia y Estados Unidos, especialmente tras el asesinato de Uribe Turbay.

La visita de Landau, confirmada en una entrevista con Donald Trump Jr., tiene un trasfondo diplomático y político significativo.

El subsecretario, segundo al mando del secretario de Estado Marco Rubio, anticipó que aprovechará su presencia en las exequias para expresar su “profunda preocupación” por la seguridad y el orden público en Colombia, particularmente en el marco de la precampaña electoral.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, viaja a Bogotá para asistir al funeral del senador Miguel Uribe Turbay. - crédito REUTERS / Luis Cortez y Colprensa

Landau calificó de “muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato” y destacó que el senador Uribe “estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista, y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”.

El propio Marco Rubio se pronunció sobre la situación política en Colombia y la gestión de Petro, calificando al mandatario de “bastante errático en su toma de decisiones” y manifestando la preocupación de Washington por el rumbo del país sudamericano.

Rubio añadió: “Solo esperamos que las instituciones en Colombia, los militares, los tribunales, todos, mucha de la gente allí en el congreso, no estén a favor de este plan de juego que se está llevando a cabo ahora mismo”.

Tras confirmarse el fallecimiento de Uribe Turbay, Landau utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de condolencia y exigir una respuesta rápida de las autoridades colombianas:

“Al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse en paz a este valiente hombre”, escribió el subsecretario.

En su discurso, Gustavo Petro también defendió su trayectoria intelectual y política frente a las críticas recibidas por funcionarios estadounidenses.

En la ceremonia de ascenso de generales de la Policía, el jefe de Estado lanzó duros señalamientos contra el segundo del Departamento de Estado, que tiene prevista su llegada a Bogotá - crédito Presidencia

“Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”, afirmó el mandatario, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la orientación ideológica de su gobierno y su impacto en la relación bilateral.

La muerte de Miguel Uribe Turbay se produjo a las 2:00 a. m. del lunes 11 de agosto, después de que su estado de salud se agravara durante el fin de semana.