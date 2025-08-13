Múltiple choque en el norte de Bogotá, generó afectación en la movilidad del sector - crédito @BogotaTransito/X

En la mañana del miércoles 13 de agosto se presentó un grave accidente de tránsito en el nororiente de Bogotá.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro vial ocurrió en la localidad de Usaquén entre dos buses escolares, otro bus, una volqueta, un carro particular y dos motocicletas, en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente- occidente.

La Secretaría de Movilidad informó cerca de las 8:40 a. m. que “unidades de Transito Bogotá en el punto, grupo de criminalística en desplazamiento”.

De esta manera, las autoridades llegaron al lugar y acordonaron la zona mientras se adelantan las respectivas investigaciones y el levantamiento de los cuerpos. Razón por la que se recomienda “a los conductores tomar la calle 183 y/o calle 153″.

El siniestro vial involucró también un bus zonal, una volqueta, un automóvil y dos motociclistas, en la calle 170 con carrera 12 - crédito @BogotaTransito/X

Según los primeros reportes, se conoció que uno de los motociclistas fue el que murió. Por el momento, no se tiene más información sobre el estado de salud de los otros afectados.