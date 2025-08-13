Colombia

La exfiscal Viviane Morales desistió de la carrera por la Corte Constitucional a solo dos días de la elección final de la terna

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se dispone a definir la lista final de candidatos que competirán por reemplazar al magistrado José Fernando Reyes

Morales fue fiscal general entre 2011 y 2012, pero su designación fue anulada por vicios en el proceso - Álvaro Tavera/Colprensa

La carrera para definir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional tuvo un giro inesperado. La exfiscal general de la Nación Viviane Morales decidió retirarse de la contienda para integrar la terna que la Corte Suprema de Justicia enviará al Congreso.

Su renuncia coincidió con la jornada en la que la Sala Plena del alto tribunal tiene previsto elegir la lista definitiva de aspirantes que competirán por reemplazar al magistrado José Fernando Reyes, cuyo periodo culmina en septiembre de 2025.

La decisión de Morales se produjo tras la votación preliminar de la Corte Suprema para escoger a los 15 precandidatos que continuarían en la competencia.

En esa etapa, la exfiscal quedó relegada con apenas cuatro votos, muy por debajo de los resultados obtenidos por el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, que sumó 15 votos; la magistrada del Tribunal Superior de Buga, María Patricia Balanta, con 13, y el magistrado del Tribunal de Bogotá, Pedro Oriol Avella, que ocupó el tercer lugar.

La inscripción de aspirantes se llevó a cabo entre el 9 y el 20 de junio, y la publicación de la lista de admitidos representó el primer paso formal del alto tribunal en esta selección.

La Corte Suprema asegura que la selección se ha realizado con rigor y transparencia, y el 14 de agosto definirá la terna final - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Morales es abogada egresada de la Universidad del Rosario y se desempeñó como fiscal general de la Nación entre 2011 y 2012. Su gestión culminó abruptamente luego de que el Consejo de Estado anulara su elección debido a vicios en el proceso de designación. Desde entonces, Morales ha mantenido una presencia activa en el debate público, especialmente en temas relacionados con la Corte Constitucional.

Su postura ha sido crítica frente a algunas decisiones de ese tribunal, en particular las relacionadas con la despenalización del aborto. En reiteradas ocasiones, Morales ha manifestado que la Corte actuó con “ignorancia y soberbia” al adoptar ciertos fallos, mostrando así un perfil claramente conservador en debates jurídicos y sociales.

Otros aspirantes y el proceso de selección

La silla que ocupará el nuevo magistrado será la que deja vacante José Fernando Reyes Cuartas al finalizar su periodo en septiembre de 2025 - crédito Corte Constitucional

En la carrera por la Corte Constitucional continúan varios candidatos con trayectoria destacada, entre ellos Juan Jacobo Calderón Villegas, Jaime Humberto Tobar, Floralba Padrón, Juan Pablo Suárez, Andrés Mutis, Isduar Tobo, Gloria Patricia Lopera, Juan Carlos Arias, Neyla Fernanda Martínez, Gonzalo Andrés Ramírez y Jeofrey Alonso Troncoso.

Desde la Corte Suprema detallaron que la elección de los 15 precandidatos se hizo tras un análisis riguroso de las hojas de vida de 38 personas que avanzaron a esta etapa del proceso. Como resultado, se definió el nuevo listado de aspirantes que serán escuchados en audiencia pública el jueves 14 de agosto.

El alto tribunal también subrayó que “este proceso de selección, como todos los que realiza la corporación, se ha desarrollado con total transparencia, con base en el análisis de los perfiles profesionales y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente”.

La Corte Constitucional desempeña un papel fundamental como guardiana de la Constitución - crédito Corte Constitucional

La Sala Plena tiene previsto elegir ese mismo día a los tres aspirantes que conformarán la terna enviada al Senado. Este organismo será el encargado de designar al nuevo magistrado, quien tendrá un papel crucial en la interpretación de la Constitución, pues la Corte es la máxima intérprete de la Carta Política y ha desempeñado un papel central en la protección de los derechos fundamentales, en el control de reformas legislativas y en la definición de los límites del poder estatal.

Sus decisiones han influido directamente en la vida de millones de colombianos, abordando temas tan diversos como derechos sociales, libertades individuales, justicia transicional y políticas públicas. Por ello, la elección de un nuevo integrante de este alto tribunal no solo implica un cambio en su composición, también un posible impacto en la orientación de futuras sentencias y en el equilibrio del poder público en Colombia.

