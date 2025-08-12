Alejandro Riaño habló oficialmente de Carlota Ackerman, la ‘influencer’ vallenata que lo conquistó: “Pura actitud”

Alejandro Riaño aseguró que conquistó a su nueva novia a punta de buen humor y actitud - crédito @carlotaackerman y @alejandroria/Instagram

Alejandro Riaño confirmó que oficialmente está estrenado amor. El comediante bogotano se dejó ver muy feliz acompañando a su nueva novia a una sesión de fotos en la que quedó registrado cómo la conquistó.

Además, se conoció la identidad de la mujer que enamoró al también empresario. Se trata de Carlota Ackerman, una joven modelo e influencer nacida en Valledupar, Cesar.

La información se reveló mientras que Riaño conversaba con el maquillador, quien se encargó de publicar el video en su cuenta personal de Tiktok que pocos minutos después eliminó.

Ella es Carlota Ackerman, la joven modelo que cautivó al comediante Alejandro Riaño - crédito @carlotaackerman/Instagram

En el video, Alejandro presumía de su dotes de galán y habilidades seductoras: “A esta bella mujer la conquisté a punta de buen sentido del humor, buenas conversación y ante todo actitud, eso fue lo más importante”, dijo Riaño.

Si bien, tanto Alejandro Riaño como su joven pareja posaron tranquilos y el comediante dio abiertamente declaraciones sobre su naciente relación amorosa, pocos minutos más tarde, el clip desapareció del perfil del estilista.

No obstante, el mismo comediante ya había mostrados fotografías abrazado con su nueva novia, pero se descocía de quién se trataba y si era algo oficial. Datos que él mismo confirmó después.

Alejandro Riaño mostró a la mujer con la que se está dando una oportunidad en el amor - crédito @alejandroria/Instagram

Alejandro Riaño está estrenando amor: el comediante presentó a su nueva novia tras ser captado en concierto de Fuerza Regida

Luego del divorcio de María Manotas, madre de sus tres hijos, la vida sentimental de Alejandro Riaño había sido todo un misterio tanto para sus seguidores como para la prensa rosa que le seguían la pista acerca de un nuevo romance.

Alejandro Riaño fue visto por 'El Fisgón' de 'La Red' junto a su nueva pareja en el Movistar Arena de Bogotá en donde estuvo gozando de la presentación en vivo de Fuerza Regida, romántico beso lo delató - crédito @laredcaracol/Instagram

No obstante, recientes publicaciones de comediante bogotano apunta a que dejó oficialmente la soltería, ya que, publicó varias imágenes de la que sería su nueva novia de quien se conoció se llama Carlota Ackerman y se dedica al modelaje.

Estas imágenes las subió Riaño a sus cuenta personas de Instagram, justo después de que el programa de entretenimiento La Red, revelara un video en el que se ve acompañado de la misma mujer en el Movistar Arena de Bogotá en donde disfrutó en pareja del concierto de la agrupación mexicana Fuerza Regida. Un beso confirmó su romance.

Si bien el video captado por “el fisgón” de La Red es bastante revelador, horas más tarde, el mismo comediante confirmó que sí está saliendo con la mujer con la que fue visto, pues realizó varias publicaciones a su lado.

En una de las historias, Alejandro presumió que su pareja comparte los mismos gustos musicales, mientras que en otra imagen en la que salen abrazados, expresó la complicidad que tienen. De esta forma, el también influencer puso fin a las especulaciones.

Alejandro Riaño ya no oculta que se está dando una oportunidad en el amor luego del fin de su relación con María Manotas - crédito @laredcaracol/Instagram

La imagen de Alejandro y su acompañante, entre gestos de complicidad y muestras de afecto, se convirtió en uno de los momentos más comentados durante las presentaciones de Fuerza Regida en el Movistar Arena de Bogotá. La escena, en la que ambos compartieron abrazos, caricias y un beso cerca de la oreja, captó la atención de los asistentes y alimentó las conversaciones sobre la vida personal del artista, en un contexto donde la música regional mexicana y los corridos tumbados han encontrado un público fervoroso en Colombia.

El fenómeno que representa esta banda exponente del regional mexicano quedó en evidencia cuando la agrupación logró llenar dos veces consecutivas el Movistar Arena, un logro que subraya el crecimiento de los corridos tumbados fuera de México. Según lo observado durante el evento, la banda no solo atrajo a miles de seguidores, sino que también generó un ambiente de euforia y celebración, consolidando su posición como uno de los referentes actuales del género.

La llegada del comediante que da vida Juanpis González al recinto, acompañado de una mujer que despertó la curiosidad de los presentes, fue uno de los focos de atención previos al espectáculo. Ambos se mostraron sonrientes y relajados, disfrutando del ambiente previo al concierto.