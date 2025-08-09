Colombia

Roy Barreras busca acercamientos con el liberalismo para fortalecer su proyecto presidencial

El dirigente político colombiano refuerza su estrategia electoral al rechazar participar en la consulta del Pacto Histórico y posicionarse como alternativa liberal y de centro para las próximas elecciones presidenciales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Roy Barreras busca alianzas con
Roy Barreras busca alianzas con el Partido Liberal para fortalecer su candidatura presidencial en 2026 - crédito Colprensa/Mauricio Dueñas /EFE

Las piezas del ajedrez político colombiano se reacomodan a medida que se aproxima la contienda presidencial de 2026. El panorama comienza a definirse entre nuevas candidaturas, estrategias y conversaciones entre viejos aliados y adversarios.

En este escenario, Roy Barreras, exembajador en el Reino Unido y figura de peso en el espectro político, busca afianzar su presencia tras su salida diplomática y orientar su capital político hacia la candidatura presidencial.

Fuentes citadas por El Colombiano confirmaron que Barreras realizó gestiones para conseguir el respaldo del Partido Liberal, uno de los movimientos tradicionales clave en cualquier ecuación electoral nacional.

Según estas versiones, el exsenador habría sostenido un encuentro con César Gaviria, expresidente y máximo dirigente del Liberalismo, con el objetivo de allanar el camino hacia un eventual apoyo en la carrera presidencial.

El exsenador Barreras se distancia
El exsenador Barreras se distancia de la izquierda y apuesta por una 'Tercera Vía' de centro liberal - crédito Colprensa

El contexto de estas conversaciones resulta relevante por la posición crítica de Gaviria frente al actual gobierno de Gustavo Petro, administración en la que Barreras ha mantenido posiciones de defensa pública.

La relación entre ambos líderes, marcada por tensiones y desencuentros, adquiere nueva dimensión ante la posibilidad de una alianza que modifique el mapa de apoyos a un año de la elección.

Tras ser consultado sobre estos acercamientos, Roy Barreras negó haber dialogado “recientemente” con el expresidente Gaviria. “Hablé con él hace tres meses. Ando de gira por todo el territorio. Regreso en 90 días a Bogotá”, afirmó.

Precisó que su último encuentro con Gaviria fue en abril, durante la coyuntura internacional generada por la candidatura de Laura Gil, exviceministra de Asuntos Multilaterales, a la Secretaría Adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Barreras detalló el carácter de esa reunión: “Fui a ayudarle a la embajadora Laura Gil, que iniciaba campaña en nombre de Colombia para secretaria adjunta de la OEA, y Gaviria fue secretario de la OEA. Era importante escuchar su opinión. Felizmente, Laura fue elegida. Esa última vez no hablamos de política electoral”, relató el exsenador.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a futuras conversaciones: “Estoy dispuesto a hablar con el expresidente y con otras figuras en el futuro”.

Roy Barreras descartó participar en
Roy Barreras descartó participar en la consulta interna del Pacto Histórico y prioriza una plataforma amplia - crédito Colprensa.

Estos movimientos reflejan el interés de Barreras por ampliar su margen de maniobra y tejer alianzas más allá de las fuerzas asociadas al Pacto Histórico. La política nacional se encuentra en un periodo de reconfiguración, con sectores expectantes frente a los nombres que podrían capitalizar el desgaste de la actual coalición de gobierno y los electores indecisos.

El propio Barreras confirmó en julio pasado que no participará en la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para octubre, cuyo objetivo es definir un candidato único de las fuerzas de izquierda.

No voy a participar en esa consulta del 26 de octubre. Esa consulta está prevista para los precandidatos de las izquierdas. De allí lo que he entendido es que se espera que salga un candidato único que vaya a marzo en un frente amplio”, explicó.

Su postura evidencia un distanciamiento de las dinámicas internas del Pacto Histórico, aunque no cierra la puerta a vincularse a un posible frente amplio en el primer trimestre del próximo año.

Barreras además cuestionó el interés popular frente a los acuerdos políticos entre partidos: “A la gente no le interesa esa mecánica política (...). Lo que quieren es que haya un gobierno estable que resuelva los problemas de la gente”, declaró al programa 6AM de Caracol Radio.

Con esta posición, intenta conectar con sectores de opinión críticos frente a la polarización y el desgaste de la confrontación ideológica.

Apuntalado por “La Fuerza de la Paz”, movimiento propio con personería jurídica, Barreras busca posicionarse como una alternativa de centro.

La Fuerza de la Paz,
La Fuerza de la Paz, movimiento de Barreras, busca sumar apoyos para competir por la Casa de Nariño - crédito Luisa González/Reuters

En su retorno al debate nacional tras la embajada, declaró en Blu Radio: “Soy de la Tercera Vía, es una expresión de las tendencias liberales (...). Eso no es lo que proclama el presidente Petro (...), él hizo una coalición con nosotros los de centro, liberales”.

De esta manera, se distancia del discurso presidencial y marca un perfil diferenciado, apostando por atraer un electorado que busca opciones distintas a las polaridades tradicionales.

En este entorno, el exsenador camina el país y sostiene encuentros con líderes locales y nacionales, en busca de respaldos que permitan consolidar su candidatura como opción de consenso.

El Partido Liberal, bajo la dirección de César Gaviria, mantiene un rol protagónico en la definición de los apoyos y puede inclinar la balanza en el proceso de alianzas previo a la inscripción de candidaturas para 2026.

